Habt Ihr Euch für die kommende Saison ein ambitioniertes Trainingsziel gesetzt und möchtet Eure Performance gezielt steigern? Dann dürfte ein Blick auf die Sportuhren von Garmin lohnenswert sein. Aktuell bietet MediaMarkt die Garmin Fenix 7 Pro Solar mit deutlichem Preisnachlass an.

Derzeit reduziert sich der Preis um ganze 300 Euro – das entspricht satten 42 Prozent. Die Smartwatch richtet sich besonders an Outdoor-Sportler und ambitionierte Athleten, die präzise Trainingsanalysen und robuste Technik schätzen. Zahlreiche integrierte Sensoren erfassen detaillierte Leistungsdaten, während die lange Akkulaufzeit durch die eingebaute Solarzelle zusätzlich verlängert werden kann.

Garmin Fenix 7 Pro Solar 399,00 € Die Garmin Fenix 7 Pro Solar punktet mit Solar-Ladefunktion und extrem langer Akkulaufzeit , sodass Ihr auch bei langen Outdoor-Touren kaum ans Aufladen denken müsst. Dank Multi-Band-GPS , Topokarten und integriertem LED-Licht seid Ihr bei Navigation, Training und im Gelände bestens ausgerüstet. Für Sport und Gesundheit bietet die Uhr außerdem präzise Sensoren , umfangreiche Trainingsmetriken und ein robustes Outdoor-Design für höchste Ansprüche. 399,00 € bei MediaMarkt

Garmin Fenix 7 Pro Solar: Das dürft Ihr erwarten

Die Multisport-Smartwatch eignet sich perfekt für Sport-Enthusiasten und alle, die es werden wollen. Ihr 1,3 Zoll großer Bildschirm löst mit 260 x 260 Pixeln auf. Das transflektive Display ist auch draußen bei hoher Sonneneinstrahlung immer gut ablesbar. Die Uhr steckt in einem Gehäuse aus Kunststoff mit einer Lünette aus Edelstahl. Das Silikon-Armband passt an Handgelenke mit einem Durchmesser von 127 bis 210 Millimetern.

Die Fenix 7 Pro ist zu Standard-Armbändern kompatibel. Die Garmin-Armbänder bieten einen praktischen Schnellverschluss zum flotten Wechseln. / © nextpit Bildquelle: nextpit

Die Uhr ist wasserdicht auf bis zu zehn ATM und eignet sich daher auch zum Schwimmen und Tauchen. Neben den klassischen Sportarten wie Laufen oder Radfahren, könnt Ihr hiermit auch Rudern oder Krafttraining tracken. Verschiedene Sensoren überwachen dabei Eure Herzfrequenz und berechnen Euren VO2-Max-Wert. Außerdem könnt Ihr mit der Uhr auf Wunsch auch Stressfaktoren sowie den Menstruationszyklus tracken.

Im Smartwatch-Modus hält die Uhr dank der Möglichkeit, per Solar zu laden, bis zu 18 Tage. Je nachdem, wie intensiv und in welchem Modus Ihr die Fenix 7 Pro Solar nutzt, verlängert oder verringert sich die Akkulaufzeit. Ihr könnt die Watch mit iOS und Android koppeln und praktischerweise mit Garmin Pay im Supermarkt auch kontaktlos bezahlen.

Wie gut ist der Deal wirklich?

An der Fenix 7 Pro Solar hängt ein UVP von 699,99 Euro. Bei MediaMarkt zahlt Ihr stattdessen 399 Euro. Die Lieferung ist zudem gratis. Aktuell handelt es sich dabei um den absoluten Bestpreis, kein anderer Händler bietet auch nur einen annähernd guten Preis.

Natürlich ist die Uhr nach wie vor eine Investition, für die man bereit sein muss. Im Gegensatz zum Flaggschiff, der Fenix 8, die aktuell für rund 800 Euro zu haben ist, macht Ihr hier aber ein ziemliches Schnäppchen.

Wie ist es bei Euch? Nutzt Ihr bereits eine Smartwatch von Garmin? Oder sind Euch die Geräte zu teuer?