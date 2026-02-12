Wer bei MediaMarkt derzeit das Pixel 10 Pro XL kauft, bekommt die Pixel Watch 4 einfach geschenkt dazu! Dadurch spart man sich über 200 Euro im Vergleich zu den aktuellen Einzelpreisen für die Google-Geräte. Alle Infos zu dem Doppel-Deal, geben wir Euch hier.

Das Pixel 10 Pro XL ist Googles bestes Smartphone auf dem Markt. Ein großes 6,8 Zoll OLED-Display mit 120 Hz, eine starke Leistung dank des Google Tensor G5 Prozessor mit 16 GB RAM und pures Android als Betriebssystem. Kein Wunder also, dass der UVP bei über 1.200 Euro liegt. MediaMarkt reduziert das Top-Smartphone jetzt aber auf 949 Euro – und schenkt Euch dazu noch die Pixel Watch 4!

Pixel 10 Pro XL + Pixel Watch 4 41mm WiFi 949,00 € Jetzt das Pixel 10 Pro XL (256 GB) bei MediaMarkt kaufen und die Pixel Watch 4 (41 mm WiFi) gratis dazu bekommen. Das Smartphone überzeugt mit dem großen 6,8 Zoll OLED-Display (120 Hz) starker Leistung rund um den Google Tensor G5 Chip mit 16 GB RAM sowie dem exzellenten Kamera-Setup. Die Google-Smartwatch ist die perfekte Ergänzung und liefert ein rundes AMOLED-Display (3.000 Nits Helligkeit), zahlreiche Sport- und Gesundheitsfunktionen sowie bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit. 949,00 € bei MediaMarkt

Über 200 Euro Ersparnis? Darum lohnt sich der Deal

So funktioniert der Deal: Ihr müsst einfach nur das Pixel 10 Pro XL bei MediaMarkt in Euren Warenkorb legen, die Pixel Watch 4 (41 mm, WiFi) gibt’s automatisch dazu.

Einfach das Pixel 10 Pro XL in den Warenkorb legen, die Watch gibt’s gratis dazu (Affiliate-Link*) Bildquelle: Screenshot / MediaMarkt

Doch lohnt sich das Ganze preislich überhaupt? Im Netz kommt Ihr derzeit bereits für 899 Euro an das Pixel 10 Pro XL (256 GB), während die Google-Smartwatch weitere 293 Euro kostet. Das macht in Summe 1.192 Euro – und MediaMarkt liegt mit seinem Doppel-Deal hier ganze 243 Euro darunter! Die Antwort lautet also: Ja, der Deal lohnt sich definitiv – zumindest, wenn man sowohl ein neues Smartphone als auch eine Watch möchte.

Alternativ kann man eins der beiden Geräte natürlich im Anschluss auch wieder verkaufen. Wenn man etwa die Pixel Watch 4 für gerade mal 200 Euro verkauft, hat man fürs Pixel 10 Pro XL lediglich 749 Euro gezahlt – so günstig gab’s das Handy noch nie!

Pixel 10 Pro XL & Pixel Watch 4: Das können die Google-Geräte

Wie eingangs schon geschrieben: Beim Pixel 10 Pro XL handelt es sich um Googles leistungsstärkstes und größtes Smartphone der aktuellen Generation. Wie gewohnt pures Android mit starker Performance im Alltag, ein herausragendes Kamera-Setup rund um die Triple-Kamera (50 + 48 + 48 Megapixel) und ein exzellentes 6,8 Zoll OLED-Display zählen zu den Stärken. Wenn Ihr mehr über das Gerät erfahren wollt, werft gerne einen Blick in unseren Testbericht.

Und auch die Pixel Watch 4 hatten wir bereits im Testlabor und sie konnte uns hier echt überraschen. Viele Probleme des Vorgängers wurden behoben, wodurch Google hiermit ein echter Smartwatch-Tipp gelungen ist.

Insbesondere im jetzt preislich sehr attraktiven Doppel-Deal von MediaMarkt können wir Euch die zwei Google-Geräte definitiv empfehlen. Bis zum 7. April könnt Ihr den Preis fürs Pixel-Smartphone über den optionalen Ankaufsservice – bei dem Ihr ein altes Handy eintauschen müsst – übrigens nochmal um bis zu 150 Euro senken.

