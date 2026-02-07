Nothing zählt zu den eher unbekannteren Smartphone-Herstellern. Doch vor allem die starke Leistung und das einzigartige Design sprechen für die Geräte. Mit dem Nothing Phone (3) schnappt Ihr Euch bei MediaMarkt das aktuelle Flaggschiff zum bisher günstigsten Preis.

Dank der aktuellen Mehrwersteuer-Aktion purzeln derzeit zahlreiche Preise bei MediaMarkt. Auch Smartphones gibt es nun deutlich günstiger. Hierzu zählt auch das Nothing Phone (3). Schon ab rund 500 Euro könnt Ihr Euch das aktuelle Flaggschiff schnappen und erhaltet dadurch nicht nur eines der schönsten Handys, sondern vor allem einen echten Preis-Leistungs-Tipp.

Nothing Phone (3) 503,36 € Das Nothing Phone (3) überzeugt mit einem genialen Design und innovativem Glyph-Interface. Es bietet eine starke Performance durch den Snapdragon 8s Gen 4 und ein 120-Hz-AMOLED-Display. Moderne Kameras (dreifach 50 MP) und lange Softwareupdates runden das Angebot ab. Zur 256-GB-VersionZur 512-GB-Version

Nothing Phone (3): So gut ist der MediaMarkt-Deal wirklich

Der Elektrofachmarkt reduziert das Nothing Phone (3) mit 256 GB Speicherplatz derzeit von 799 Euro auf 599 Euro. Allerdings gilt dies nur noch für die schwarze Variante des Gerätes. Möchtet Ihr jedoch auf den Bestpreis kommen, müsst Ihr eine Bedingung erfüllen. Die derzeitige Rabattaktion gilt nämlich nur für Mitglieder des MediaMarkt-Treueprogramms. Die Anmeldung zu myMediaMarkt dauert allerdings keine 2 Minuten und ist völlig kostenlos. Als Teil des Programms erhaltet Ihr jetzt einen zusätzlichen Rabatt über 95,64 Euro, wodurch Ihr nur noch 503,36 Euro für das Nothing Phone (3) auf den Tisch legen müsst und somit den bisherigen Tiefpreis geboten bekommt. Der nächstbeste Preis im Netz liegt derzeit bei 599 Euro.

Möchtet Ihr mehr Speicherplatz, könnt Ihr Euch auch die 512-GB-Variante schnappen. Diese kostet Euch jetzt 587,40 Euro als myMediaMarkt-Mitglied. Hierfür zahlt Ihr im Netz derzeit mindestens 678,79 Euro, allerdings gab es das Gerät bereits für 581 Euro. Dieser Deal war jedoch nur sehr kurz erhältlich und normalerweise sind Preise unter 600 Euro eher eine Seltenheit für das Nothing Phone (3). Dieser Deal gilt ebenfalls nur für die schwarze Variante des Smartphones.

Preis-Leistungs-Tipp oder Flop-Deal?

Nachdem Nothing immer wieder mit seinen Mittelklasse-Geräten punkten konnte, sollte das Nothing Phone (3) als erstes „echtes“ Flaggschiff etabliert werden. Dies gelang auch, was vor allem am außergewöhnlichen Design, dem tollen Display, der schlanken Software und der hervorragenden Akkulaufzeit lag. Auch die Kameras konnten gute Ergebnisse erzielen und so hat das Nothing Phone (3) im Test unserer Kollegen von inside digital ganze 4 von 5 Sternen abgeräumt. Ihr erhaltet hier also ein einzigartiges Smartphone, das in vielen Punkten überzeugt zum richtig guten Kurs. Dadurch ist dieser Preis-Leistungs-Knaller definitiv eine Kaufempfehlung wert.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Deal interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu etablierteren Marken? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!