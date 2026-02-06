Der Superbowl ist eines der größten Sportereignisse des Jahres. MediaMarkt veranstaltet passend dazu seine beliebte Mehrwertsteuer-Aktion, die Euch zahlreiche Bestpreise beschert. Bis zum 09. Februar könnt Ihr mächtig sparen und die 30 besten Deals findet Ihr bei nexptit.

Die Mehrwertsteuer-Aktion im Februar ist das erste große Deal-Event des Jahres. Auch 2026 nutzt MediaMarkt den Superbowl zum Anlass, um Euch mit unzähligen Top-Angeboten zu überschütten. So könnt Ihr Euch gerade unter anderem zahlreiche Garmin-Smartwatches zum Tiefpreis schnappen oder sichert Euch die Playstation 5 so günstig wie selten. Wir haben die 20 besten Deals der Aktion für Euch herausgesucht und stellen Euch zudem unsere 5 absoluten Top-Highlights noch etwas näher vor. Außerdem verraten wir Euch in diesem Artikel, wie Ihr an den Rabatt kommt und was Ihr sonst noch zur Mehrwertsteuer-Aktion wissen solltet.

Mehrwertsteuer-Aktion: Diese Deals solltet Ihr nicht verpassen

Seit dem Morgen des 05. Februar könnt Ihr bereits sparen. Allerdings bekommt Ihr den Rabatt derzeit nur über die MediaMarkt-App geboten. Erst am Abend werden die Rabatte dann auch auf der Website zugänglich. Dennoch möchten wír Euch bereits jetzt einige Highlights präsentieren. Ist in der nachfolgenden Liste nichts für Euch dabei lohnt sich definitiv ein Blick in die Aktionsübersicht.

Die 5 nextpit-Highlights im Überblick

Den Anfang macht das Nothing Phone (3a) Pro. Das stylische Android-Smartphone mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher sowie einer coolen Glyph-Rückseite ist jetzt so günstig wie noch nie bei MediaMarkt erhältlich.

Nothing Phone (3a) Pro 276,47 € Das Nothing Phone (3a) Pro (256 GB) ist ein hochwertiges Mittelklasse‑Smartphone mit 6,77‑Zoll‑AMOLED‑Display und Snapdragon 7s Gen 3-Prozessor. Besonders die Glyph-Rückseite hebt es von anderen Geräten dieser Preisklasse ab. Zum Angebot

Mit der Garmin fenix 8 schnappt Ihr Euch eine echte Flaggschiff-Smartwatch. Diese eignet sich vor allem für Sportler, die Wert auf eine genaue Erfassung der Körperdaten legen. Aufgrund der robusten Bauweise und der hervorragenden Akkulaufzeit ist sie vor allem bei Extremsportlern sehr beliebt. Jetzt gibt’s die intelligente Uhr 100 Euro günstiger, als bei allen anderen Anbietern.

Garmin Fenix 8 613,44 € Die Garmin Fenix 8 ist eine robuste Outdoor‑Smartwatch mit präzisem GPS und vielen Sport‑Profilen. Wichtige Features sind lange Akkulaufzeit, Pulse‑Ox, Stress‑ und Schlafmonitoring sowie Smartwatch‑Funktionen wie Benachrichtigungen. Zum Angebot

Smart-Home-Fans aufgepasst: Das Nuki Smart Lock Ultra ist endlich bezahlbar. Die intelligente Türschlösser des Herstellers zählen zu den besten auf dem Markt und mit der Ultra-Variante schnappt Ihr Euch das Top-Modell. Aufgrund der kleineren Bauweise fällt es kaum noch auf, bietet jedoch eine herausragende Geschwindigkeit und zahlreiche App-Funktionen. Dank der Mehrwertsteuer-Aktion fällt der Preis zudem erstmals unter die 300-Euro-Grenze.

Nuki Smart Lock Ultra 293,28 € Das Nuki Smart Lock Ultra ist ein smartes Türschloss mit App‑Steuerung und Fernzugriff. Wichtige Features sind Fingerprint‑Scanner, PIN‑Code, Auto‑Verriegelung und Kompatibilität mit Alexa und Google Assistant. Zum Angebot

Möchtet Ihr Euer Home Office verbessern, habt Ihr jetzt Glück. Die beliebte Logitech MX Keys-Tastatur gibt es aktuell so günstig wie nie. Zumindest dann, wenn Ihr Euch für das Combo-Modell entscheidet. Hier bekommt Ihr neben der Tastatur auch die Logitech-Handballenauflage und die MX Master 3S-Maus mitgeschickt.

Logitech MX Keys S Combo 121,83 € Das Logitech MX Keys S Combo ist ein kabelloses Tastatur‑Maus‑Set für produktives Arbeiten. Wichtige Features sind die ergonomische Tastatur mit Smart‑Backlight, die präzise MX Master 3S‑Maus, Verbindung zu bis zu 3 Geräten und USB‑C‑Laden. Zum Angebot

Als letztes Highlight haben wir einen genialen Smart-TV für Euch auf Lager. Philips hat mit seinem Ambilight ein Alleinstellungsmerkmal auf dem umkämpften Markt geschaffen. Jetzt bekommt Ihr mit dem PUS8550 einen 4K-Fernseher mit einer Bilddiagonale von 65 Zoll zum bisherigen Tiefpreis geboten. Dank bereits genanntem Ambilight entsteht ein einmaliges, immersives TV-Erlebnis, das durch eine gute Ausstattung unterstützt wird.

Philips PUS8550 587,39 € Der Philips 65PUS8550 ist ein 65‑Zoll‑Smart‑TV mit 4K‑QLED‑Bildschirm und HDR. Wichtige Features sind Ambilight‑Beleuchtung, Titan‑OS‑Smart‑TV, Dolby‑Audio, HDMI‑2.1 und Sprachsteuerung per Alexa und Google Assistant. 587,39 € bei MediaMarkt

Weitere Top-Angebote bei MediaMarkt entdecken

Bei unseren Highlights handelt es sich jeweils um bisherige Tiefpreise. Die Geräte gab es also noch nie günstiger. Dennoch bietet MediaMarkt allerhand Angebote, die sich jetzt wirklich lohnen. Aus diesem Grund findet Ihr nachfolgend einige Links zu solchen Deals. Neben dem aktuellen Angebotspreis geben wir Euch zudem den aktuell nächstbesten Preis direkt mit an. Versandkosten beachten wir hierbei allerdings nicht.

Smartphones, Smartwatches & Zubehör

Entertainment & Audio

Smart Home & Netzwerktechnologie

Sonstiges

Das solltet Ihr zur Mehrwertsteuer-Aktion wissen

Das großangelegte Event beginnt am Donnerstag, dem 05. Februar und endet am Montag, dem 09. Februar. Sparen könnt Ihr seit 9 Uhr morgens in der App oder ab 20 Uhr auf der MediaMarkt-Website. Möchtet Ihr lieber in einen Markt in Eurer Nähe, müsst Ihr Euch bis Freitag gedulden. Während der Rabattschlacht gewähren MediaMarkt und Saturn einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer, also 15,966 Prozent, auf eine große Vielzahl von Produkten. Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch dieses Mal einige Ausschlüsse. Diese findet Ihr, wie üblich, auf der Aktionsseite von MediaMarkt.

Bereits in der Vergangenheit hatte die Aktion eine Besonderheit, denn sie gilt nur für Mitglieder der Treueprogramme myMediaMarkt und mySaturn. Neben dem Zugang zum Deal-Event bietet die Mitgliedschaft allerdings noch weitere Vorteile. So könnt Ihr unter anderem Punkte sammeln, mit denen Ihr Euch zusätzliche Gutscheine sichern könnt oder erhaltet abseits solcher Angebotstage exklusive Rabatte geboten, wie ein aktueller Deal zur Google Pixel Watch 4 zeigt. Die Anmeldung ist gratis, dauert gerade einmal zwei Minuten und läuft wie folgt:

So werdet meldet Ihr Euch bei myMediaMarkt oder mySaturn an

Erstellt ein kostenloses Konto auf myMediaMarkt oder mySaturn

Loggt Euch nach der Bestätigung Eurer Mail-Adresse auf der jeweiligen Website ein

Legt die gewünschten Produkte in den Warenkorb – der Rabatt wird an der Kasse angezeigt

Der große Vorteil zu anderen Sparschlachten liegt bei MediaMarkt darin, dass Ihr keinen Cent für die Mitgliedschaft zahlt und dennoch profitieren könnt. Seid Ihr Euch unsicher, ob Ihr Euch wirklich anmelden sollt, schaut auf der Aktionsseite vorbei, sobald diese beginnt. Entdeckt Ihr ein Angebot, das Euch interessiert, könnt Ihr die Anmeldung noch immer durchführen.

Wie ist es bei Euch? Nutzt Ihr die Mehrwertsteuer-Aktion? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!