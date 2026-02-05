Soll Euer Zuhause intelligenter werden, bietet ein Smart Lock den perfekten Einstieg. Ein aktuelles Modell von Smart-Home-Profi SwitchBot ist dabei nicht nur mit Mater kompatibel, sondern bietet auch noch ein ganz besonderes Feature. Jetzt gibt’s das Gadget erstmals für weniger als 200 EUro.

Das SwitchBot Smart Lock Ultra ist der aktuellste Streich des Herstellers und zählt nicht nur zu den flottesten Geräten auf dem Markt, sondern sichert Euer Zuhause auf eine ganz besondere Art und Weise. Normalerweise müsst Ihr für das Bundle mit Preisen jenseits der 220 Euro rechnen. Während der aktuellen Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt ändert sich dies jedoch – keine 200 Euro verlangt der Elektrofachmarkt noch für die Vision-Combo. Wir schauen uns den Deal genauer an.

SwitchBot Smart Lock Ultra Vision 192,44 € Das SwitchBot Smart Lock Ultra Vision Combo ist ein smartes Türschloss‑Set mit Fingerabdruck‑Scanner, PIN‑Code und App‑Steuerung per Smartphone. Wichtige Features sind die integrierte Kamera mit Nachtsicht, 2‑Wege‑Audio, Cloud‑Speicher für Aufnahmen, Auto‑Verriegelung, Fernzugriff und Kompatibilität mit Alexa und Google Assistant. Zum Angebot

SwitchBot Smart Lock Ultra: Mega-Bundle für Euer Smart Home

Möchtet Ihr Euch wie im Action-Film fühlen, ist die Vision-Combo des SwitchBot Smart Lock Ultra die perfekte Ergänzung für Euer Smart Home. Die Installation gestaltet sich denkbar einfach. Ihr müsst das Gadget lediglich an Eurer Haustür anbringen, mit der App verbinden und schon könnt Ihr loslegen. Das Ultra bietet einen automatischen Motor, der einen höheren Drehmoment aufweist, als das von uns getestete SwitchBot Smart Lock Pro und zählt somit zu den schnellsten Geräten auf dem Markt. Die nötige Stromversorgung erhält das Gerät über einen Akku, der im Notfall durch einen Backup-Akku ersetzt wird. Dank einer Kompatiblität zu Alexa und Matter ist es zudem vielseitig einsetzbar.

Die beste Nuki-Alternative? SwitchBot Smart Lock Ultra im Test

Richtig spannend wird es allerdings erst durch das beiliegende Keypad. Dieses bietet den Zugang per App, Zahlencode und Fingerabdruck – so weit also nichts neues. Allerdings habt Ihr hier auch die Möglichkeit, eine 3D-Gesichtserkennung zu nutzen. Laut Hersteller befindet sich die Sicherheit hier auf Bankenniveau. Das Keypad projiziert über 30.000 Infrarotpunkte und erstellt dadurch eine „Gesichtskarte“ mit der Ihr die Tür innerhalb einer Sekunde öffnen könnt. Egal, ob Ihr lächelt oder Euer Chef Euch wieder auf die Nerven ging – das Smart Lock benötigt keinen vorher aufgenommenen Gesichtsausdruck, sondern erkennt Euch direkt wieder.

Smartes Türschloss kaufen: Jetzt bei MediaMarkt zum Top-Preis

Interessant ist allerdings auch der Preis. Die unverbindliche Preisempfehlung in Höhe von 299,99 Euro wird hier deutlich unterboten. Ein erster Rabatt ermöglicht bereits einen Preisabfall auf 229 Euro. Seid Ihr zudem myMediaMarkt-Mitglieder könnt Ihr von der aktuellen Mehrwertsteuer-Aktion profitieren udn spart somit weitere 36,56 Euro. Somit ergibt sich ein Deal-Preis in Höhe von 192,44 Euro für das SwitchBot Smart Lock Ultra Vision samt Keypad. Damit unterbietet MediaMarkt den bisherigen Bestpreis über 225 Euro noch einmal deutlich. Möchtet Ihr Euer Zuhause in ein echtes Geheimlabor verwandeln oder sucht einfach ein rundum geniales Smart Lock, seid Ihr mit diesem Deal sehr gut beraten.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das SwitchBot Smart Lock Ultra eine interessante Wahl oder ist Nuki doch Euer Favorit? Lasst es uns wissen!