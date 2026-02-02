Philips Hue gilt als Primus im Bereich der smarten Beleuchtung. Doch das bedeutet nicht, dass Ihr gleich zig Euro ausgeben müsst, um Euer Zuhause in ein besonderes Ambiente zu hüllen. Bei Amazon gibt es jetzt smarte Glühbirnen von einem echten Top-Hersteller schon ab 7 Euro pro Stück.

Die Rede ist von den Govee-Modellen mit einer E27-Fassung. Damit passen sie in die meisten herkömmlichen Lampen und bieten zudem über 16 Millionen Farben. Der Versandriese haut jetzt einen Doppelpack zum Bestpreis raus. Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist eine bestimmte Sache zu beachten.

Govee Smart Glühbirnen 13,99 € Govee Smart Glühbirne bietet RGBWW-Mehrfarbtechnologie mit 16 Millionen Farben, Musiksynchronisation und bis zu 54 Szenenmodi für perfekte Atmosphäre. App- & Sprachsteuerung via Govee Home App, Alexa und Google Assistant sowie Gruppensteuerung und Timer erleichtern den Alltag. Die dimmbare Helligkeit bis 800 Lumen passt sich jeder Situation an. Zum Angebot

Darum lohnen sich die Govee-Glühbirnen bei Amazon

Neben einer riesigen Farbauswahl, durch die Ihr Euer Zuhause nicht nur in verschiedenste Weißtöne eintauchen, sondern ganz nach Eurem Beliebn gestalten könnt, bieten die angebotenen Leuchtmittel eine Matter-Kompatibilität. Sie lassen sich somit problemlos in bestehende Netzwerke einbinden. Ein Hub ist ebenfalls nicht möglich und Ihr könnt sie direkt über 2,4 GHz WLAN verbinden. Die smarten Glühbirnen sind zudem dimmbar, bieten eine Musik-Synchronisation und ermöglichen das Erstellen von Zeitplänen. Mit 800 Lumen werden sie darüber hinaus ungefähr so hell, wie klassiche 60 Watt Birnen, kosten jedoch deutlich weniger Strom (9 Watt). Steuern könnt Ihr sie einfach per App oder Sprachbefehl via Alexa und Google. Insgesamt 54 voreingestellte Szenen ermöglichen zudem den direkten Farbeinstieg.

Damit bekommt Ihr hier einen Doppelpack aus soliden smarten Leuchten geboten. Preislich ist der Deal ebenfalls interessant. Während die 1.100-Lumen-Variante von Philips Hue im Doppel mindestens 49,99 Euro kostet, zahlt Ihr bei Amazon gerade nur 13,99 Euro für die Govee-Variante und somit rund 7 Euro pro Birne. Mit 4,6 Sternen aus 4.600 Bewertungen zählen sie zudem als Bestseller im Bereich der WLAN-Lampen. Auf der Produktseite bekommt Ihr allerdings einen Preis von 19,99 Euro angezeigt. Um Euch das Angebot zu schnappen, müsst Ihr lediglich darauf achten, ein Häkchen bei „Spare 30 % an der Kasse“ zu setzen.

Denkt vor dem Kauf unbedingt daran, den Haken zu setzen, um die 30 Prozent abzustauben. Bildquelle: nextpit

Damit gibt es die Matter-fähigen Birnen nicht nur zum Bestpreis, sondern deutlich günstiger als die Konkurrenz. Einziger wirklicher Nachteil ist hier die etwas schwächere Leuchtkraft, die jedoch kaum ins Gewicht fällt. Interessiert Ihr Euch für Smart Home und eine entsprechende Beleuchtung, ist dieser Deal definitiv eine Empfehlung wert.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die smarten Lampen von Govee eine sinnvolle Alternative zu Philips Hue? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!