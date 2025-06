In den vergangenen Wochen konnten wir Euch bereits einige spannende Deals zu Philips Hue vorstellen. Allerdings hat Amazon jetzt ein Angebot auf Lager, das es wirklich in sich hat. Die smarten Glühbirnen mit einer E27-Fassung gibt es derzeit nämlich im Viererpack zum Sparpreis*. Grund dafür ist nicht nur eine Kostenreduktion um 20 Prozent, sondern auch ein zusätzlicher Gutschein, der Euch weitere 20 Euro einspart.

Affiliate Angebot Philips Hue White E27 Jetzt im Viererpack richtig sparen!

Mehr als nur leuchten: Das bieten Euch die smarten Lampen von Philips Hue

Die smarten Glühbirnen bieten einen Lichtstrom von 1.055 Lumen und eine Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden. Sie leuchten dabei im Spektrum zwischen warmweiß und Tageslicht. Außerdem sind sie dimmbar. Doch genug von den technischen Rohdaten. Was die Lampen ausmacht, ist nicht nur die Leuchtkraft, sondern vor allem die hohe Kompatibilität zu verschiedenen Smart-Home-Systemen.

Mit Philips Hue könnt Ihr Euren Raum auch in einem warmweißen Licht hüllen. / © Philips Hue

So könnt Ihr die Sprachsteuerung via Google Assistant, Amazon Alexa oder Apple HomeKit vornehmen. Zusätzlich bietet Philips Hue die Möglichkeit über die smarten Glühbirnen mittels Matter in Euer Smart Home zu integrieren. Auch eine Einbindung via ZigBee-Protokoll ist hier möglich. Diese Vielfalt ist wohl auch der Grund, warum die smarten Lampen so beliebt sind. Möchtet Ihr das volle Programm, lohnt sich auch die Anschaffung einer Hue Bridge für derzeit 43,99 Euro bei Amazon*.

Philips Hue drastisch reduziert

Amazon bietet Euch derzeit ein Viererpack für Lampen mit einer E27-Fassung an. Diese ist die wahrscheinlich am häufigsten verwendete Fassung und kommt mit einem 27-mm-Gewinde aus. Die UVP für das Set liegt bei 59,99 Euro. Hiervon streicht Amazon bereits 20 Prozent, wodurch der Preis auf 48 Euro sinkt – schon recht spannend, aber noch etwas über dem Vergleichspreis in Höhe von 41,98 Euro. Jetzt kommt allerdings der Grund, warum wir diesen Artikel verfasst haben.

Schaut Ihr auf der Produktseite etwas genauer, findet Ihr nämlich einen Coupon, durch den Ihr zusätzlich 20 Euro spart. Der Gutschein gilt bis zum 05. Juni (oder bis der Vorrat aufgebraucht ist) und muss nur von Euch angeklickt werden. Anschließend bekommt Ihr die Philips Hue White im Viererpack für 28 Euro*. Günstiger ging es bisher nie. Das entspricht zudem einem Einzelpreis von gerade einmal etwas mehr als 6 Euro für die stromsparenden Lampen. Ihr möchtet Euer Zuhause smarter machen und aktiv Strom sparen? Dann lasst Euch diesen Deal nicht entgehen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die Lampen interessant für Euch oder noch immer zu kostspielig? Lasst es uns wissen!