Scanwatch Nova im Test: Wenig smart, ganz viel Fitness

Die Withings Scanwatch Nova bietet zwar nur wenige smarte Features, ist mit einer UVP von knapp 600 Euro aber sehr teuer und kann ihren vollen Funktionsumfang nur in einem Premium-Abo entfalten. Im Test konnte sie sich trotzdem eine absolute Top-Wertung sichern – warum das so ist, verrate ich Euch ausnahmsweise mal sehr ausführlich!

Das zweite Manko am Design der Uhr betrifft die Krone aus Edelstahl, die ja das einzige Bedienelement an der Uhr selbst ist. So wäre es praktisch, wenn sie ein wenig in Richtung Uhrglas versetzt wäre, um eine bessere Steuerung zu garantieren. Denn so muss man sie ein wenig in Richtung Arm drücken und genau von diesem wird sie dann blockiert.

Bei mir war das Armband aber immer zu eng oder zu weit. Beides keine guten Optionen mit der Scanwatch Nova. Denn entweder klemmt sie die Haut am Handgelenk ein oder sie sitzt für das Gesundheits-Tracking zu locker. Die Auswahl an Armbändern im Onlineshop von Withings ist aber vielfältig und groß. Mit Kosten von 35,95 Euro bis 49,95 Euro sind sie aber auch recht teuer.

Ohne Kompromisse oder Probleme kommt das Design der Scanwatch Nova im Alltag aber auch nicht aus. So bin ich nach etwa einer Woche auf ein Armband aus Stoff gewechselt, da ich das Metallband nach mehreren Versuchen nicht passgenau auf mein Handgelenk anpassen konnte. Zwar legt Withings das benötigte Werkzeug – Hammer, Meißel und Halterung – sowie genügend Erweiterungsglieder in den Lieferumfang. Da die Erweiterungsteile aber immer gleich breit sind (ca. 12 mm) muss man ein wenig Glück haben, den richtigen Durchmesser für das eigene Handgelenk finden zu können.

Und dennoch strahlt das Design der Scanwatch Nova eine andere Wertigkeit aus als das vieler anderer Smartwatches. Mit einem Gewicht von 132 g am Handgelenk spürt man sie mit Metallband zudem deutlich. Das Gehäuse ist vollständig aus Edelstahl gefertigt und die Oberseite besteht fast vollständig aus entspiegeltem Saphirglas. Um dieses besonders robuste Glas kleidet sich eine drehbare Lünette aus Keramik und Edelstahl, die sehr hochwertig klickt. Als weiteres Bedienelement finden wir an der rechten Seite der Uhr eine Krone aus Edelstahl, die dezent in das Gehäuse eingelassen ist.

Die Scanwatch Nova ist eine Hybrid-Smartwatch – sie verbindet also ein analoges Ziffernblatt mit einem kleinen Display, auf dem etwa Benachrichtigungen oder Eure Herzfrequenz angezeigt wird. Withings lehnt das Design der Nova zudem an analogen Taucheruhren an. Und dabei übernimmt der Hersteller folgende Designelemente der klassischen Analoguhren:

Die Scanwatch Nova bietet auch eine Rise-to-Wake-Funktion, das Display wird also beim Anheben des Handgelenks aktiviert. Dieses Feature finde ich eigentlich sehr praktisch, da ich Digitalanzeigen besser lesen kann. Allerdings aktiviert sich das Display hier auch nachts, was trotz des Helligkeitssensors störend ist. Hier würde ich mir wünschen, dass Withings zukünftig eine Zeitschaltfunktion für Rise-to-Wake integriert.

Zum Ersten hat Withings trotz der nebensächlichen Anzeige einen Umgebungslichtsensor in die Uhr integriert. So passt sich die Helligkeit des Displays ein wenig an, wenn man von der Sonne in einen Raum tritt. Zum Zweiten lässt sich sowohl die Auswahl als auch die Reihenfolge der dargestellten Menüs anpassen. Und als dritten Vorteil springen die Zeiger automatisch zur Seite, wenn wir das Display über die Krone aktivieren. Diese Funktion können wir allerdings auch ausschalten, falls man sich daran stört.

Withings bezeichnet das Display der Scanwatch Nova als "Hochauflösendes Graustufen-OLED-Display" und gibt die Pixelanzahl der Anzeige mit 14.504 px genau an. Und ja, die Pixeldichte von 292 ppi geht in Ordnung, sie ist angesichts der Displaygröße von 0,63" allerdings auch nicht schwer zu erreichen. Das Display steht bei der Scanwatch Nova stark im Hintergrund, und trotzdem gefallen mir wieder drei Dinge an der Anzeige:

Neben den Benachrichtigungen zeigt die Scanwatch Nova auch Anrufe an, für die wir allerdings wieder ans Handy gehen müssen. Darüber hinaus bietet die Smartwatch einen smarten Wecker, der uns auf Wunsch früher aufweckt, wenn es gerade besser in die Schlafphase passt. Einen Timer und eine Stoppuhr gibt es ebenfalls. Das war's dann auch schon – weiter im Text!

Wer sich eine Hybrid-Smartwatch kauft, verzichtet bewusst auf die vielen Funktionen einer Smartwatch. Mich zum Beispiel stört es eher, noch ein großes farbiges Display am Handgelenk zu tragen. Daher mag ich dezente Lösungen wie das Whoop-Armband (zum Test) oder eben Hybrid-Modelle wie die Scanwatch Nova. Wer mag, kann sich am Handgelenk aber dennoch über einige Ereignisse des Smartphones informieren lassen.

Fitness-Tracking misst die Nova extrem umfangreich

Performance Prozessor k.A. Arbeitsspeicher k.A. Interner Speicher Keiner Konnektivität Bluetooth Low Energy Sensoren TempTech 24/7 Modul Beschleunigungssensor Multiwellenlängen-PPG 16 Kanäle Höhenmesser

An der Unterseite der Scanwatch finden wir einen kombinierten Gesundheits-Tracker. Dieser verbindet ein TempTech24/7-Modul für die ganztägliche Überwachung der Körpertemperatur. Dazu ein Multiwellenlängen-PPG mit 16 Kanälen, das sowohl den Puls als auch den Blutsauerstoff messen kann. Das Gehäuse wie die Krone der Nova sind zudem nicht umsonst aus Edelstahl gefertigt. Withings bietet so die Möglichkeit an, ein EKG mit VHF-Erkennung direkt am Handgelenk durchzuführen.

Wer sich zusätzlich zur UVP der Uhr noch das Premium-Abonnement von Withings leistet, der kann zudem die VO2-Max zur Kalkulation des Fitness-Niveaus anzeigen lassen. Schlaf- und Aktivitätstracking ermöglicht Withings zudem über Bewegungssensoren. Personen mit Zyklus können diesen ebenfalls messen, das Ganze erfolgt inklusive Zykluslängen, Zyklusphasen und einem Protokoll für Zyklussympthome.

Wie gut wir an unserer Gesundheit arbeiten, zeigt Withings über einen Score für die Gesundheitsverbesserung an. © nextpit Den Score für die Gesundheitsverbesserung können wir noch einmal im Verlauf sehen. © nextpit

Was die Nova nicht bietet, sind integriertes GPS und Funktionen zur Messung des Blutdrucks. Vor allem das fehlende GPS war im Test nervig, wenn man gerne ohne Smartphone joggen geht oder der Withings-App keine permanente Aufzeichnung des GPS gewähren möchte. Beschränkt man diese auf "Während der Nutzung" muss man die App immer erst einmal öffnen, wenn man ein Workout startet. Bei einigen Laufrunden verlor die App zudem die Verbindung zur Smartwatch und dann wies das Tracking Lücken auf. Das praktische Auto-Tracking, das eigentlich sehr zuverlässig ist, erfolgt zudem immer ohne Streckenaufzeichnung.

Lauf-Workouts enthalten die via GPS-Tracking aufgezeichnete Pace und die Herzfrequenz ... © nextpit ... wir sehen aber auch die Herzfrequenzzonen sowie ... © nextpit ... die Veränderungen unserer Hauttemperatur. © nextpit

Die Genauigkeit der Sensoren überzeugte im Test allerdings. Im Vergleich zu einem Brustgurt wich die durchschnittliche Herzfrequenz nur um einen Punkt ab:

Hier sehen wir die HRM-Aufzeichnung der Scanwatch Nova ... © nextpit ... und hier sehen wir die Messung eines Brustgurtes. © nextpit

Die höchsten und niedrigsten gemessenen Pulse waren ebenfalls vergleichbar. Withings sortiert die Herzfrequenzzonen allerdings ein wenig sonderbar ein und weicht dabei von den Zonen 1-5 ab. Dementsprechend entfallen die Vergleichswerte hier ein wenig. Was uns zur Aufbereitung der Gesundheitsdaten bringt:

Ein großer Vorteil von Withings-Produkten ist, dass der Hersteller extrem vielfältige Produkte anbietet. So können wir in der Withings-App Daten aus der Smartwatch, smarten Körperwaagen und sogar Sonderprodukten wie dem Körperthermometer BeamO (zum Test) zusammenführen. Dabei bereitet Withings die gesammelten Daten spielerisch und leicht verständlich auf.

Spannend bei Withings: Wir können ein EKG anfertigen lassen und dieses auch noch ... © nextpit ... von Expert:innen prüfen lassen. Dabei erhalten wir ... © nextpit ... mehr Informationen als im herkömmlichen EKG. © nextpit Hier sehen wir die HRM-Aufzeichnung der Scanwatch Nova ... © nextpit ... und hier sehen wir die Messung eines Brustgurtes. © nextpit

Im Withings-Plus-Abonnement gibt es etwa einen "Gesundheitsverbesserungs-Score", der Metriken aus den Kategorien wie "Aktivität", "Körper" oder "Herz" zu einem Score zusammenfasst. Im Einzelnen beeinflusst Verhalten wie häufigeres Sporteln oder regelmäßigerer Schlaf den Score positiv. Eine gesunkene Herzfrequenzvariabilität oder ein höherer Ruhepuls beim Schlafen beeinflusst ihn negativ. So kann man recht schnell sehen, welches Verhalten man für einen besseren Gesundheitsverbesserungs-Score ändern sollte. Tolle Idee, schrecklicher Name!

Zusätzlich zu diesem Score zeigt die Scanwatch Nova im Plus-Abonnement aber auch den geschätzten VO2max an. Er wird während Workouts ermittelt, ändert sich also je nach Aktivität ein wenig und wird wieder recht anschaulich ins Verhältnis gesetzt. So können wir uns mit anderen Altersklassen vergleichen oder gleich den Vergleich zum 26 Jahre alten Profi-Radfahrer versuchen, der besonders sportlich ist. Zur etwas besseren Motivation stellt die Withings-App aber auch in Aussicht, wie sehr wir unseren VO2max verbessern können, wenn wir mehr Sport treiben. Was mich dabei ein wenig stört: Externe Faktoren wie das Wetter werden dabei nicht beachtet. Eine 10km-Joggingrunde mit für meine Verhältnisse recht zügigem Pace von 5:34 brachte mir eine recht schlechte Fitness ein. Dass die Temperatur dabei über 25 Grad betrug, verlangte meinem Körper aber natürlich mehr ab als eine ähnliche Leistung im Winter. Man sollte sich von dem Score also nicht demotivieren lassen.

Das Schlaf-Tracking misst die verschiedenen Schlafphasen und erhebt nochmal den Blutsauerstoffgehalt. © nextpit Den Ruhepuls im Schlafen können wir ebenfalls einsehen. Wie bei allen Werten ermittelt Withings noch einen "Score". © nextpit Hier bin ich grünen Bereich: Der Blutsauerstoffwert tagsüber ... © nextpit ... und auch beim Schlafen. © nextpit

Neben dem Sport-Tracking misst die Scanwatch Nova auch weitere Metriken unseres Alltags. Der Schlafqualitäts-Index bündelt Messungen wie die Schlafdauer, die Tiefe, die Regelmäßigkeit sowie aufgetretene Unterbrechungen und zeigt uns auch die Herzfrequenz während des Schlafens an. Unser festgelegtes Schrittziel, dessen Erreichen sich auch auf unsere Scores auswirkt, zeigt die Uhr zudem auf einem kleinen Ziffernblatt an, was mich im Testzeitraum mehrmals zu abendlichen Spaziergängen motivierte. Und über die Sauerstoffsättigung im Schlaf könnten wir sogar herausfinden, ob wir unter Schlafapnoe leiden. Dies misst die Uhr allerdings nicht jede Nacht – wenn eine nächtliche Überwachung ansteht, zeigt sie uns das im Display an.

Neben Sauerstoffmangel beim Schlaf kann die Nova auch Herzprobleme erkennen. Dafür stattet Withings sie mit einer EKG-Messung aus, bei dem man die Krone und das Gehäuse der Uhr für 30s festhält. Meine Herzgesundheit hat keine Auffälligkeiten – hier stimmt die Scanwatch einer ärztlichen Untersuchung aus dem letzten Oktober zu. Aus Interesse habe ich auch einmal ein Cardio-Checkup angefordert, das Withings dreimal im Jahr im Premium-Abonnement erlaubt. Angeblich hat sich ein Arzt mein EKG nun angeschaut und konnte dabei keine Probleme feststellen. Falls das wirklich der Fall ist, eine interessante Idee – weiterer Vorteil: Das analysierte EKG weist nochmal genauere Informationen auf als die Standard-

Etwas zu viele Infos gibt's langsam auch in diesem Absatz – für die Fitness-Funktionen der Scanwatch Nova ist das aber ein gutes Zeichen. Denn während man bei den smarten Funktionen Abstriche machen muss, ist die Nova zusammen mit dem Withings-Plus-Abo ein wirklich beeindruckender Fitness-Tracker, der wahnsinnig viele Daten aufzeichnet und auch noch verständlich ins Verhältnis setzt. Wer einen dezenten Tracker sucht, der auf (lange) Dauer günstiger ist als ein Whoop, der ist hier sehr gut aufgehoben.