Mobvoi TicWatch Pro 5 im Test: Eine echte Samsung- und Google-Alternative

Ihr wollt für Eure Wear-OS-Smartwatch die maximale Akku-Laufzeit, einen schnellen Prozessor und auch sonst auf kein Gesundheits-Feature einer modernen und smarten Uhr verzichten? Dann könnte die jüngst präsentierte TicWatch Pro 5 unter Umständen genau die richtige Wahl sein! Wir haben uns diesmal für den Review mehrere Wochen Zeit gelassen, um die vielen Funktionen der Flaggschiff-Smartwatch umfassend für Euch zu testen.

Bewertung

Pro Wear OS 3.5

MIL-STD-810H

Top Performance

628 mAh starker Akku

Sehr gute Verarbeitung

Dual-Display-Technologie

Standardisiertes Armband

Bedienung über drehbare Krone Contra Keine Sprachsteuerung (noch)

Nur mit Android kompatibel

Kein kabelloses Laden

Kaufen & Kurzfazit Ende Mai 2023 hat uns der chinesische Wearable-Hersteller Mobvoi die TicWatch Pro 5 offiziell vorgestellt. Die smarte Wear-OS-Uhr ist seitdem auch in Europa für 359,99 Euro in der Farbe Obsidian Black erhältlich. Weder beim Speicher noch bei der Farbe hat der potenzielle Kunde die Qual der Wahl. Bereits ein 20 Euro Lederarmband wertet die TicWatch Pro 5 ungemein auf. / © NextPit Für 16,79 Euro lässt sich jedoch im Onlineshop von Mobvoi noch ein farbiges Silikon-Armband in den Warenkorb packen. Da es sich aber um ein standardisiertes 24 mm großes Armband handelt, kann auch jedes herkömmliche Armband nachträglich gekauft werden. In unserem Test ist es ein bei Amazon für knapp 20 Euro erworbenes Leder-Armband in Dunkelbraun. Affiliate Angebot 24 mm Leder-Armband Dunkelbraunes Armband mit schwarzer Schnalle Affiliate Angebot Mobvoi TicWatch Pro 5 Zur Geräte-Datenbank Mobvoi TicWatch Pro 5: Kurzfazit Ich habe die TicWatch Pro 5 nun über einen Monat lang rund um die sprichwörtliche Uhr getestet. In der Regel gilt in solchen Langzeittests: Je mehr Zeit ins Land geht, umso mehr Fehler finden wir – nicht so bei der TicWatch Pro 5. Dieses aktuelle Wear-OS-Flaggschiff von Mobvoi begeistert von Tag eins an mit einer kontinuierlich hohen Performance, zuverlässigen Sensoren, die uns eine Vielzahl an getrackten Messwerten liefern und viel Spaß bei der täglichen Bedienung durch die neue und erstmals verbaute drehbare Krone. Die voll funktionstüchtige Krone ist eines der Highlights der TicWatch Pro 5. / © NextPit Lediglich die aktuell fehlende Zusammenarbeit mit der WearOS-App von Google und die fehlende Möglichkeit, das Wearable kabellos über das Smartphone oder äquivalent zu laden, trübt den allgemein positiven Eindruck ein wenig. Wir sind uns aber sicher, dass zumindest die App-Kompatibilität in Kürze mit einem Software-Update behoben sein wird.

Design & Display Den chinesischen Wearable-Hersteller Mobvoi hat vermutlich nicht jedermann auf dem Schirm. Dabei hat man bereits 2019 mit seiner ersten TicWatch mit einem Dual-Layer-Display nachhaltig wichtige Akku-Kapazität bei dem energiehungrigen Google Wear OS einsparen können. Auch bei dem jüngsten Flaggschiff – der TicWatch Pro 5 – nutzt das Unternehmen diese Technologie mit noch mehr Informationen und kombiniert sie mit der modernsten Technik, wie beispielsweise dem Snapdragon W5+ Gen1, gepaart mit 2 GB RAM und 32 GB internen Programmspeicher. Gefällt: MIL-STD 810H

Drehbare Krone

Google Wear OS

Sehr gute Verarbeitung

Dual-Display-Technologie

24 mm Standard-Armbänder Gefällt nicht: keine drehbare Lünette Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es zuerst bei Apple oder Samsung gesehen hatte, aber eine drehbare Lünette, beziehungsweise drehbare Krone, welche geschmeidig durch das Menü scrollt, hatte mich schon damals nachhaltig beeindruckt. Nun hat Mobvoi so eine drehbare und vor allem funktionale Krone in seine TicWatch Pro 5 integriert und ich finde es auch heute noch einfach genial. Direkt über der mittigen Krone, die nebenbei bemerkt, auch eine Druckfunktion hat, positioniert der chinesische Hersteller noch eine weitere Hardwaretaste, sodass der umfangreichen Bedienung nichts im Wege steht. Die drehbare Krone ist das absolute Killer-Feature! / © NextPit Die TicWatch besitzt ein 1,43 Zoll großes und OLED-Display mit Touch-Funktion, einer Auflösung von 466 x 466 Pixel und geschützt durch Corning Gorilla Glass. Der eigentliche Clou ist aber das darüber positionierte monochrome FSTN-LCD. Ja, ihr habt richtig gelesen: Das energiesparende Flüssigkristalldisplay liegt über dem OLED-Display und dient zur Always-on-Anzeige, dem sogenannten "wesentlichen Modus" – auch "Essential-Mode" genannt und der Anzeige beim Sport. Das LCD spart Energie, ist gut unter dem Sonnenlicht erkennbar und liefert die wichtigsten Informationen auf einen Blick. / © NextPit Gerade das LCD gefällt mir besonders gut, da es sich anders als ein OLED-Panel auch bei direkter Sonneneinstrahlung sehr gut ablesen lässt. Bei einem Lauftraining ist es schwierig die Smartwatch zu bedienen oder abzulesen. Da ist eine auf die wichtigsten Werte konzentrierte Anzeige, zuzüglich zu den sechs unterschiedlichen Farb-Hintergründen, welche die Herzfrequenzbereiche anzeigen, sehr hilfreich. Der sogenannte Essential Mode ist das Energie-Spar-Geheimnis! / © NextPit Abschließend sei in dieser Kategorie auch noch angemerkt, dass die TicWatch Pro 5 über einen verbauten Vibrationsmotor, Lautsprecher, Mikrofon, NFC-Chip, Bluetooth (v5,2) und WiFi im 2,4 GHz Frequenzbereich verfügt. Für eine genaue Satelliten-Ortung empfängt die Mobvoi-Smartwatch Informationen vom GPS-, Beidou-, Glonass-, Galileo- und QZSS-Satelliten. Das Armband lässt sich mit jedem herkömmlichen 24-mm-Standard-Armband tauschen. Das 24-mm-Standard-Armband ist schnell gewechselt. / © NextPit

Smartwatch-Features Die TicWatch Pro 5 ist mit Wear OS in der Version 3.5 und dem Sicherheitsupdate vom 5. Juli 2023 ab Werk ausgestattet. Auf die unerfreuliche Vorgeschichte, worunter frühere Modelle – dank Samsung-Exklusivität – noch heute leiden, möchte ich an dieser Stelle gar nicht weiter eingehen. Der Vorteil von Googles Betriebssystem liegt dennoch klar, mit dem Play Store Zugang und seinem umfangreichen App- und Zifferblatt-Angebot auf der Hand. Gefällt: Wear OS by Google (und Samsung)

Alle wichtigen Funktionen sind vorhanden Gefällt nicht: aktuell keine LTE-Version

Keine Sprachsteuerung

Keine Integration der Wear-OS-App

Mobvoi Watchfaces über TimeShow-App

Mobvoi Health-App nicht so umfangreich wie Mitbewerber Die TicWatch Pro ist das aktuelle Flaggschiff mit Wear OS in der Version 3.5 an Bord. / © NextPit Während der Vorgänger – die TicWatch Pro 3 Ultra GPS – noch mithilfe der Wear-OS-App mit dem Android-Smartphone verbunden wurde, lässt die TicWatch Pro 5 (noch) nur die hauseigene Mobvoi Health-App zu. Das führt zu dem unangenehmen Nebeneffekt, dass unsere smarte Uhr nicht zu einem Apple iPhone kompatibel ist. Ob man sich diesen Verlust auf lange Sicht erlauben kann? Womöglich schon, da Apple-User:innen eh zu einer Apple Watch greifen werden. Dank des Google-Betriebssystems sind auch alle weiteren bekannten Annehmlichkeiten ohne Probleme möglich, wie das kontaktlose Bezahlen via Google Pay. Auch die Integration aller auf dem Android-Smartphone installierten Anwendungen sind so unkompliziert möglich. Das schließt die Musiksteuerung von Spotify, das Navigieren mit Google Maps und das Empfangen und Beantworten von Messenger-Anwendungen wie WhatsApp und Slack mit ein. Eine Google-Assistant-Sprachsteuerung gibt es trotz verbauten Mikrofon und Lautsprecher nicht. Mobvoi gibt jedoch bekannt, dass man das noch mit einem Update nachreichen möchte. Spotify, WhatsApp, Slack, Google Maps, alles dank Wear OS kein Problem. / © NextPit Ebenso wenig gibt es aktuell noch keine LTE-Variante der TicWatch Pro 5 – man denkt aber zumindest darüber nach. Wenngleich Watchfaces (Zifferblätter) auch aus dem Google Play Store installiert werden können, jubelt Euch Mobvoi noch gleich die App "TimeShow" unter, mit der Ihr entsprechende Watchfaces unterschiedlichster Machart installieren und verwenden könnt. Nicht ganz uneigennützig, denn es sind auch einige kostenpflichtige Zifferblätter im Angebot.

Sensoren & Tracking Auch in puncto Sensoren hat Mobvoi bei der TicWatch Pro 5 nicht gegeizt. Alles, was aktuell mit einer Smartwatch getrackt werden kann, bietet die TicWatch Pro 5 auch. Dazu gehören natürlich primär ein HD-PPG-Herzfrequenz-Sensor genauso wie ein SpO2-Sensor zur Analyse der Sauerstoffsättigung im Blut. Was der Smartwatch jedoch fehlt, ist ein EKG-Sensor zum Tracken der Blutdruckwerte. Dennoch können Probleme wie Herzrhythmusstörungen und Vorhofflimmern erkannt werden. Gefällt: Etliche Sensoren Gefällt nicht: Kein EKG-Sensor Ermittelt werden in diesem Zusammenhang auch vorzeitige Herzschläge, Tachykardie (unter 60 Schläge/Minute), sowie Bradykardie (über 100 Schläge/Minute). Eher ungewöhnlich sind dagegen die Messwerte der Hauttemperatur, der Luftdruck (Barometer) und die Höhe (Altimeter). Zusätzlich ist in der TicWatch Pro 5 auch mit einem Kompass, Off-Body- und Body-Sensor mit jeweiliger niedriger Latenz ausgestattet. Selbst der Bärengang wird mit der TicWatch Pro 5 getrackt. / © NextPit Mit der bereits beschriebenen Mobvoi-Health-App lassen sich dann auch eine Menge an getrackter Daten der vielen Sensoren auswerten. Ich habe für diesen Test an meinem anderen Handgelenk die Amazfit GTS 4 umgebunden, da sie über Dual-Band-GPS und zirkular polarisierte Antennen verfügt und somit aktuell die genaueste Standortbestimmung ermittelt. Im direkten Vergleich gab es nur geringe Abweichungen: So trackte die Amazfit eine Gesamtstrecke von 3,14 km für meinen gechillten Sparziergang um den Berliner Weißensee, während die TicWatch 3,24 km auf dem Tacho hatte. Doch gerade, was gewisse Feinheiten anbelangt in der Positionsbestimmung anbelangen, konnten beide Uhren glänzen, wie der kleine Kreisgang zeigt, der gerade einmal auf einem parallel laufenden Wanderweg stattfand und perfekt realisiert wurde. Die Sensoren der TicWatch Pro 5 sind ziemlich genau und zuverlässig. / © NextPit Auch meinen Puls habe ich mit einem medizinischen Blutdruck- und Herzfrequenz-Messgerät verglichen. Und siehe da, auch da sind die Unterschiede zu dem "Profigerät" minimal. Während das Blutdruck-Messgerät eine Herzfrequenz von 75 Schläge in der Minute ermittelt, bietet die smarte Uhr von Mobvoi einen Schlag weniger. Der Herzfrequenzsensor arbeitet so zuverlässig wie ein medizinisches Gerät. / © NextPit Ähnlich zuverlässige Werte gibt es auch für das Schlaftracking, den SpO2- und VO2-Max-Werten. Dabei finde ich die sogenannte "1-Klick-Sofort-Messung" mit Werten zu der aktuellen Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Atemfrequenz, Stress und der allgemeinen Herzgesundheit als sehr nützlich und effizient. Im Großen und Ganzen ist das Tracking als sehr genau zu bewerten und stellt eine gute Balance zwischen nötigen Daten und einem explizit auf Fitness orientierten Smartwatch dar, wie beispielsweise die von uns getesteten Garmin Forerunner 955 für 550 Euro, die beispielsweise auch Eure trainierten Muskelgruppen erkennen kann. Die Mobvoi-Health-App bietet eine gute Balance. / © NextPit

Mobvoi TicWatch Pro 5: Akku Die TicWatch Pro 5 ist mit einem 628 mAh starken Akku ausgestattet – Rekord was die eigenen und auch mir bekannten Smartwatches anbelangt. Das würde im Grunde ja auch die längste Laufzeit mit nur einer Akkuladung bedeutet. Doch diese ist auch oder gerade bei der TicWatch sehr individuell. Gefällt: Läuft, läuft und läuft Gefällt nicht: Keine kabellose Ladung Na toll, was will er uns damit denn nun sagen? Der Hersteller gibt 45 Tage im Essential Mode an. Doch ich kaufe mir keine OLED-Smartwatch, nur um sie dann im eingeschränkten Modus mit einem LCD-Panel zu nutzen. Aber Mobvoi wirbt auch mit 80 Stunden im Smart Modus, was dann angesichts dem verwendeten Betriebssystem – nämlich Wear OS in der Version 3.5 schon recht beachtlich ist. Doch auch dieser Wert ist mit Vorsicht zu genießen. Die Smartwatch gewährt eine Menge an unterschiedlichen Nutzungsszenarien. So kann die TicWatch Pro 5 insbesondere automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit in den Energie sparenden Nachtmodus versetzt werden. Auch was das allgemeine 24/7-Tracking von Herz, Schlaf und Sauerstoffgehalt im Blut anbelangt, ob das Display sich bei einer entsprechenden Armgeste einschaltet und viele andere Faktoren spielen für den Akku-Verbrauch eine entscheidende Rolle. Lange Rede und wenig Sinn: Ich komme mit der TicWatch Pro 5 bei meinen favorisierten Einstellungen und einem recht beachtlichen Konsum an Slack- und WhatsApp-App-Nachrichten, als auch eingehenden E-Mails locker eine Woche ohne eine Steckdose aus. Das ist ein absoluter Rekord, wenn man bedenkt, dass es mit dem Vorgänger gerade mal zwei bis drei Tage am Stück waren. Auf der Rückseite gibt es dann noch Pogo-Pins um den Akku wieder mit Energie zu befüllen. / © NextPit Geladen wird über die an der Rückseite montierten vier Pogo-Pins und einem magnetischen Ladekabel, welches an ein herkömmliches Netzgerät über einen USB-Class-A-Stecker angeschlossen wird. Das halte ich für eine Flaggschiff-Smartwatch im Jahre 2023 nicht für mehr zeitgemäß. Ich hätte mir tatsächlich eine kabellose Ladung gewünscht, welche auch ein Qi-Pad im Auto, im Café oder auch Strom von einem Smartphone akzeptiert. Dafür wirbt der Hersteller mit einer Schnellladung, welche Euch in 30 Minuten 65 Prozent der maximalen Kapazität in den Akku pumpt. Für eine volle Ladung vergeht am Ende dann aber doch fast eine volle Stunde. Ob das mit dem verwendeten Netzteil und dessen Stromstärke in Abhängigkeit steht, versuche ich nach wie vor herauszufinden. Das Ladekabel hat sich zur TicWatch Pro 3 Ultra nicht verändert. / © NextPit