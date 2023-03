Redmi Note 12 Pro+ im Hands-on: Ein verdammt gutes Mittelklasse-Handy

Das Redmi Note 12 Pro+ hat uns mit seiner Mischung aus Leistung, Kamera und 5G-Konnektivität wirklich begeistert. Als Star der neuen Redmi-Note-12-Serie verfügt es über einige fantastische Funktionen, die es zum Erstrahlen bringen. Erfahrt in unserem Praxistest, was dieses Premium-Gerät der Mittelklasse so besonders macht!

Das Redmi Note 12 Pro+ steht in freundschaftlichem Wettbewerb mit dem Samsung Galaxy A54 auf dem Weltmarkt. Diese beiden coolen Mittelklasse-Smartphones bieten tolle Premium-Funktionen, ohne dabei die Bank zu sprengen. Sie sind so etwas wie das dynamische Duo der Smartphone-Welt und bieten eine tolle Mischung aus Leistung, Kameraqualität und schneller 5G-Konnektivität.

Die Redmi Note 12-Serie feierte am 23. März ihr globales Debüt. Das Besondere an der "Redmi Note 12 Pro+"-Variante ist die 5G-Unterstützung. Das Gerät ist jetzt im Handel erhältlich und kostet knapp unter 500 Euro.

Design und Display

Mit seinem 6,67"-Bildschirm ist das Redmi Note 12 Pro+ ein großes Smartphone, das sich in meinen Händen unglaublich leicht anfühlt. Vor allem wenn man bedenkt, wie groß der 5.000-mAh-Akku ist. Mit seinem flachen Display und dem in die Einschalttaste integrierten biometrischen Sensor liegt es gut in der Hand und die Tasten sind leicht zu erreichen. Ein weiteres Highlight ist der AMOLED-Bildschirm mit FHD+-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz – und das alles in einem Handy, das weniger als 500 Euro kostet.

Stärken:

Es fühlt sich beeindruckend leicht an.

Bis zu 120Hz Bildwiederholrate.

Es verfügt über einen Kopfhöreranschluss.

Corning Gorilla Glass 5

Xiaomi legt eine Hülle in den Karton.

Schwächen:

Es ist nur spritzwassergeschützt.

Das Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ hat ein kräftiges und helles Display. / © NextPit

Das Kameramodul auf der Rückseite des Geräts ist dezent und das Handy besitzt eine strukturierte Oberfläche. Die ist laut Redmi aus einem neuen Material gefertigt, das mit einem fortschrittlichen CMF-Verfahren und poliertem Glas hergestellt wurde. Wir haben die himmelblaue Farbvariante zum Testen erhalten, und ich bin wirklich begeistert von Aussehen und Haptik. Das Redmi Note 12 Pro+ 5G ist auch in Polarweiß und Mitternachtsschwarz erhältlich.

Die Öffnung für die Frontkamera befindet sich in der Mitte, und die Ränder des Redmi Note 12 Pro+ sind ziemlich schlank. / © NextPit

Redmi gibt an, dass das Display eine Spitzenhelligkeit von 900 Nits aufweist und über 1 Milliarde Farben liefert. Außerdem unterstützt es Dolby Vision. Auf den ersten Blick wirken die Farben auf dem Display recht ausgewogen und natürlich. Da ich jedoch ein lebendigeres Farberlebnis bevorzuge, habe ich in den Einstellungen von MIUI 14 die Displayverbesserung für eine farbenfrohere Darstellung angepasst.

Für alle, die auf der Suche nach einem Mittelklassegerät sind, das kabelgebundene Kopfhörer unterstützt, sei gesagt: Das Redmi Note 12 Pro+ hat einen Kopfhöreranschluss.