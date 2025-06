Wenn Interessierte im Netz nach der neuen Nintendo Switch 2 suchen, landen sie oft als Erstes bei Amazon. Dort fehlen aktuell jedoch die bekannten Kaufoptionen wie „Jetzt kaufen“ oder „In den Einkaufswagen“. Stattdessen wird eine sogenannte Einladung verlangt. Andere Plattformen führen das Gerät derzeit überhaupt nicht mehr. Wir zeigen Euch, wo Ihr trotzdem noch problemlos zuschlagen könnt.

Ohne Umwege: Switch 2 direkt bei MediaMarkt erhältlich

Bei MediaMarkt verläuft der Kauf der Switch 2 momentan unkomplizierter. Zwar war die Konsole dort kurzzeitig ebenfalls vergriffen, doch offenbar wurde das Lager inzwischen aufgefüllt. Ihr könnt sowohl die Standardversion der Switch 2 als auch ein Bundle mit dem Spiel Mario Kart World erwerben. Einzige Hürde aktuell: Ihr müsst im Besitz eines MediaMarkt-Kundenkontos sein. Preislich liegt alles noch beim offiziellen Startpreis – mit Sonderangeboten ist kurz nach Launch nicht zu rechnen. Immerhin entfallen hier die Versandkosten.

Ein kleiner Hinweis zum Versand: Die voraussichtliche Lieferzeit kann schwanken. In unserem Test zeigte MediaMarkt zwischen einem und vier Werktagen an, gelegentlich auch spätere Termine in ein bis zwei Monaten. Achtet bei Eurer Bestellung daher auf die genaue Angabe. Wer besonders ungeduldig ist, kann – sofern möglich – den Expressversand per Uber wählen, der gegen einen Aufpreis von 5,99 Euro eine Lieferung innerhalb von 90 Minuten verspricht.

Bestellen bei Amazon – mit Einschränkungen

Solltet Ihr lieber bei Amazon kaufen wollen, müsst Ihr eine Einladung auf der Produktseite anfordern. Dieser Schritt dient dazu, die tatsächlichen Käufer zu überprüfen und automatisierten Großbestellungen durch Bots entgegenzuwirken. So möchte Amazon verhindern, dass einzelne Nutzer große Mengen aufkaufen, um diese später teurer weiterzuverkaufen – ein Problem, das den Verkaufsstart der PlayStation 5 erheblich beeinträchtigt hatte.

Für Euch bedeutet das: Nach der Anforderung einer Einladung erhaltet Ihr eine Benachrichtigung per E-Mail. Darüber solltet Ihr dann theoretisch Zugriff auf das Produkt bekommen. Allerdings weist Amazon darauf hin, dass nicht jede Anfrage genehmigt wird. Das macht MediaMarkt zur derzeit deutlich zuverlässigeren Alternative für den Kauf der Switch 2.