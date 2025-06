Letzte Woche haben wir im nextpit-Podcast "Casa Casi" gegrübelt, wie sicher unsere Jobs angesichts der KI-Entwicklung noch sind . Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und wollen einmal schauen, wie es denn um KI-gestützte Roboter bestellt ist, also die sogenannte "Physical AI". Hör rein, um zu erfahren, ob Roboter uns ebenfalls bei der Arbeit unterstützen – oder uns eher so Terminator-mäßig irgendwann den Krieg ansagen.

Ganz ehrlich? Ich glaub nicht an die Roboter-Revolte. Nicht heute, nicht in hundert Jahren. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie in absehbarer Zeit anfangen werden, mehr und mehr Jobs zu übernehmen, sowohl im Beruf als auch privat in unseren Haushalten.

Uns erwartet eine Flut an Robotern

Vor allem in der Industrie wird es richtig rappeln. Ich bin sicher, dass wir binnen der nächsten fünf Jahren da viel erwarten dürfen, was in Richtung humanoide Roboter geht. Schon jetzt sind auch in Deutschland Fertigungsstraßen in großen Werken hochautomatisiert. Dabei handelt es sich zumeist aber um "dumme" Roboter, die einfach nur einen einzigen Arbeitsschritt immer und immer wieder durchführen können.

Mit der neuen, KI-gestützten Roboterwelle halten dann die humanoiden "Arbeitskolleg:innen" Einzug, die mehrere Aufgaben beherrschen, und außerdem selbstständig neue Dinge lernen können. Das dürfte gleichermaßen spannend und creepy werden, wie fast immer, wenn wir auf das schauen, was Technologie bereits ermöglicht.

Im Kontext der heutigen Folge habe ich eine Menge Fragen an Fabi gestellt: Was macht ihm Angst, wenn er an Roboter denkt? Woran denkt er eigentlich beim Begriff "Roboter"? Was glaubt er, wieso Roboter so stark dem Menschen nachempfunden sind? Die Antworten und noch mehr gibt es in der heutigen Folge der Casa Casi und wir gehen zudem auch ein wenig auf den überMORGEN-Podcast ein. Dort hatte Johanna nämlich auch einen spannenden Gast, der was zum Thema zu sagen hatte. Wollt Ihr diesen Podcast ebenfalls hören (und das solltet Ihr!), dann schaut unten in die Show Notes.

Wollt Ihr vielleicht in alte Folgen reinhören? Hier findet Ihr alle Links zum „Casa Casi“-Podcast.

Show Notes 160:

überMORGEN-Podcast: So wird sich deine Arbeit verändern

TechRiders-Festival: So könnt Ihr dabei sein

MyBotShop