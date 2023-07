Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) im Kurztest: Evolution statt Revolution

Samsung bietet die Galaxy Watch 6 und die Galaxy Watch 6 Classic in je zwei Größen und mit zwei verschiedenen Verbindungsoptionen an:

Leider hatte ich während meines Praxistests nicht viel Zeit, all diese neuen Optionen der Watch-6-Serie näher zu betrachten. Sobald wir unser Testexemplar der nächsten Smartwatch-Generation erhalten haben, werden wir uns in unserem ausführlichen Testbericht mit den einzelnen neuen Funktionen beschäftigen.

Leistung und Akkulaufzeit

Was die technischen Spezifikationen angeht, so haben alle Watch-6-Modelle eine gemeinsame Grundlage. Der robuste Exynos-W930-Prozessor ersetzt den bisherigen W920-Chip und treibt diese Geräte an .

Zusammen mit dem von 1,5 GB auf 2 GB aufgestockten Arbeitsspeicher und den einheitlichen 16 GB Speicherplatz sorgt Samsung für ein reibungsloses und reaktionsschnelles Nutzererlebnis.

Die Galaxy Watch 6 (Classic) ist nur mit Samsung-Geräten kompatibel und benötigt die Galaxy Wearable Companion App, um zu funktionieren. / © nextpit

Auch die Akkus wurden im Vergleich zu den Vorgängermodellen aufgerüstet: Die Kapazität beträgt jetzt 300 mAh bei den kleineren Varianten und robuste 425 mAh bei den größeren.

Die Geräte sind mit Googles Wear OS 4.0 ausgestattet, das mit einer erstaunlichen Anzahl an verfügbaren Apps aufwartet und die Vielseitigkeit und Funktionalität der Uhren erhöht. Mir ist auch aufgefallen, dass die Komplikationen, also die Anpassungen in den Watchfaces, jetzt eine komplexere Auswahl an Optionen bieten.