Meta wird voraussichtlich noch in diesem Jahr die nächste Generation der Ray-Ban Meta Smart Glasses vorstellen. Doch bevor wir den Nachfolger zu Gesicht bekommen, hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Oakley eine neue Reihe intelligenter Brillengestelle angekündigt, deren erster Vertreter die Oakley Meta HSTN ist. Diese neue 399 US-Dollar teure Brille bietet verbesserte Spezifikationen, die sich an aktivere Nutzer und Sportler richten.

Die "Performance-KI-Brille" basiert auf der regulären HSTN-Brille von Oakley, die "HOW-stuhn" ausgesprochen wird. Meta hat die Zusammenarbeit Anfang des Monats erstmals angedeutet, obwohl die Erweiterung bereits in Berichten angedeutet wurde.

Die Oakley Meta HSTN hat einige Designelemente mit ihren nicht-intelligenten Gegenstücken gemeinsam, z. B. die Prizm und Prizm Polarized Gläser. Allerdings bietet die Oeakley-Brille dickere Bügel sowie einen dickeren Rahmen und Steg, um mehrere elektronische Komponenten unterzubringen. Im Vergleich zur Ray-Ban Meta-Brille (Testbericht) sieht sie etwas klobiger aus und ist nach IPX4 wasserdicht.

Wie unterscheidet sich die Oakley Meta-Brille von der Ray-Ban Meta?

Abgesehen davon, dass sie sportlicher aussieht, gibt es einen Grund, warum die Oakley Smart Glasses größer sind. Erstens verfügt sie über eine neue 12-MP-Kamera neben dem linken Brillenglas, die 3K-Videos aufnehmen kann. Das ist ein deutlicher Fortschritt gegenüber der 1080p-Auflösung der Ray-Ban-Brille ist. Das sollte sich auch in schärferen und detailreicheren Fotos niederschlagen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Objektivs befindet sich eine LED, die aufleuchtet, wenn Ihr gerade aufnehmt.

Die neue Oakley-Brille von Meta ist mit offenen Lautsprechern ausgestattet, die laut Oakley "leistungsstark" genug sind, um Euch bei Euren Aktivitäten in offenen Räumen zu hören. Außerdem gibt es fünf Mikrofone, die Eure Stimme für Anrufe und Befehle aufnehmen.

Die Oakley Meta HSTN hat darüber hinaus eine längere Akkulaufzeit, die Meta mit 8 Stunden bei normaler Nutzung angibt. Das ist also doppelt so lang wie die der Ray-Ban-Brille. In Kombination mit dem Ladeetui, das ein schnelles Aufladen ermöglicht und die Brille in nur 20 Minuten von 0 auf 50 % auflädt, könnt Ihr diese Zeit auf 48 Stunden verlängern.

Neben den üblichen Aufzeichnungsfunktionen wirbt Meta damit, dass die Meta AI in der Oakley-Brille ein breiteres Kontextwissen bietet und sich an eine größere Bandbreite von Benutzerszenarien anpasst. So könnt ihr zum Beispiel nach der aktuellen Windgeschwindigkeit fragen, um eure Golfschwünge einzuschätzen.

Wann könnt ihr die Oakley Meta HSTN kaufen?

Meta liefert zunächst die schickere 499 US-Dollar teure Limited Edition der Oakley Meta HSTN aus. Die Vorbestellungen beginnen am 11. Juli in den wichtigsten Ländern, darunter die USA, Kanada, Australien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien. Sie wird in den Farben Black, Desert und Brown erhältlich sein - mit Optionen für Übergangsgläser. Für die Standardversionen gibt es noch kein genaues Datum für die Markteinführung, aber sie werden voraussichtlich im Laufe des Sommers ausgeliefert.