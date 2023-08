Honor Magic V2 im ersten Test: Dünner geht nimmer!

Honor Magic V2: Design und Verarbeitung

Hat man das 156,7 x 74,1 x 9,9 mm große und gerade einmal 231 g leichte Smartphone in der Hand, wird einem auf Anhieb gar nicht bewusst, dass es sich um ein aufklappbares Foldable handelt. Denn diese Eckdaten bringt ein herkömmliches Smartphone auch auf die Waage. Damit dürfte für diesen Formfaktor vermutlich auch die Grenze des machbaren erreicht sein, denn irgendwo muss ja auch noch der USB-Type-C-Port hin.

Das Honor Magic V2 lässt im zugeklappten Zustand, kein Blatt Papier zwischen die beiden Seitenteile. / © nextpit

Auf der Rückseite begrüßt uns oben links ein rechteckiges Kamera-Array für die Triple-Hauptkamera, was insgesamt schon ganz ordentlich aus dem Gehäuse ragt. Die seitlichen Tasten sind gut positioniert und bieten einen sicheren und satten Druckpunkt. Generell ist die Verarbeitung als sehr hochwertig zu bewerten.

Aufgeklappt bietet das Honor Magic V2 eine Größe von 156,7 x 145,4 x 4,7 mm, was wie erwähnt in Bezug auf die Dünne schon sehr außergewöhnlich ist. In meinem ersten Hands-on ist mir bei dem Titanium-Scharnier kein Mangel aufgefallen. Die beiden Seitenteile bleiben in allen Positionen stehen, lassen sich aber dennoch gut zusammenklappen – und das ohne einen sichtbaren Spalt. Honor hat den Klappmechanismus auf 400.000 Faltungen getestet, was einer Lebensdauer von bis zu zehn Jahren bei 100 Faltungen pro Tag gleichkommt. So viel Zeit hatte ich am Honor-Stand nun doch nicht.