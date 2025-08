Update auf Android 16: Diese Handys sind als Nächstes dran

Google hat die Veröffentlichung von Android 16 in diesem Jahr beschleunigt, aber nicht nur die Pixel-Geräte werden einen Vorgeschmack auf das nächste große Update bekommen. Samsung hat im Mai das Beta-Programm für One UI 8 für die Galaxy-S25-Reihe gestartet. Nach mehr als zwei Monaten hat Samsung nun die vierte Beta-Version veröffentlicht und damit angedeutet, dass die stabile Version kurz bevorstehen könnte.

Die endgültige One UI 8 wurde mit dem Galaxy Z Fold 7 (Test) und dem Galaxy Z Flip 7 (Vergleich) vorgestellt. Normalerweise folgt die Kadenz der Veröffentlichung der Firmware für berechtigte Galaxy-Smartphones und -Tablets. Das Warten könnte jedoch ein Ende haben, denn das Unternehmen hat damit begonnen, die One UI 8 Beta 4 an Tester/innen in verschiedenen Ländern zu versenden, in denen das Programm verfügbar ist, darunter die USA, Südkorea, Deutschland und Indien.

Was ist neu in der Beta 4?

Der neueste ZYGB-Build ist nicht so groß wie frühere Betas, aber mit einer Größe von 1,3 GB ist er doch recht umfangreich. Im Changelog sind mehrere Fehlerbehebungen aufgeführt, die sich mit den Problemen der früheren Betas befassen, z. B. mit Galaxy AI und Bixby sowie mit ausgewählten Apps.

Das One UI 8 Beta 4 Update enthält eine Reihe von Korrekturen und Verbesserungen für das Samsung Galaxy S25 (Ultra). / © X/u/TarunVats

Es führt auch einige wichtige Änderungen ein, wie z.B. ein Update für Samsungs IMS Service (IP Multimedia System), ein Framework, das für Sprache über das Internet und RCS verwendet wird. Gleichzeitig bietet die Beta-Version Unterstützung für das Umschalten zwischen Vollbildschirmen bei der Wiedergabe von Videos im DeX-Modus. Diese Funktion wurde in der One UI 8-Beta aktualisiert und nutzt den nativen Desktop-Modus von Android 16.

Android 16 könnte bald auf Galaxy-Smartphones verfügbar sein

Die Veröffentlichung von Beta 4 könnte auch darauf hindeuten, dass die Südkoreaner kurz vor dem Abschluss des Programms stehen. Damit könnte Samsung One UI 8 in den nächsten Tagen oder Wochen auf dem Galaxy S25 (Plus) und Galaxy S25 Ultra (Test) veröffentlichen, vorausgesetzt, es gibt keine größeren Probleme. Sollte dies der Fall sein, wäre das eine deutliche Verbesserung angesichts der Verzögerung bei der Einführung von One UI 7.

Es ist nicht bekannt, ob ältere Galaxy-Handys und -Tablets das stabile Android 16-Update direkt nach der Galaxy S25-Serie erhalten werden oder ob die Beta auf weitere Modelle wie das Galaxy S24 ausgeweitet wird. Basierend auf dem Rollout von One UI 7 sollte die Lücke in der Verfügbarkeit des Updates zwischen den Modellen jedoch nur kurz sein.

One UI 8 ist im Vergleich zu One UI 7 ein weniger großes Update, aber es bringt seinen eigenen Anteil an durchdachten Änderungen und Funktionen, einschließlich verbesserter Kamerasteuerung, dynamischer Hintergrundbilder ähnlich wie bei den Pixel-Geräten und verbesserter Multitasking-Funktionen.

Ein weiteres großes Update mit dem Namen Android 16.1 wird für Ende des Jahres erwartet, aber es ist unklar, ob sich Samsung an diesen Zeitplan halten wird.