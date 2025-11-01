Google hat ein überraschendes Oktober-Sicherheitsupdate veröffentlicht, das zweite in diesem Monat. Es wird an Geräte vom Pixel 10 bis hin zum Pixel 7 ausgerollt. Könnte eine größere Schwachstelle der Grund für diese unerwartete Veröffentlichung sein?

Auf Googles großen Feature-Drop im September folgte im Oktober ein relativ langweiliges Sicherheitsupdate, das mehrere Fehlerbehebungen enthielt. Aber der Monat ist noch nicht zu Ende, und ein weiteres unerwartetes Update ist gerade für Pixel-Geräte eingetroffen. Google hat zwar keine Details bekannt gegeben, aber es wird angenommen, dass es sich um einen kritischen Firmware-Patch handelt, den Pixel-Besitzer nicht ignorieren sollten.

Mehrere Nutzer berichten jetzt über Benachrichtigungen für ein neues Oktober-Update. Es wird Berichten zufolge auf Geräte von der Pixel-10- bis zur Pixel-7-Serie, einschließlich des Pixel Fold, ausgerollt. Auffallend ist, dass das Pixel Tablet und die Pixel-6-Serie in der Liste fehlen, obwohl beide für die vorherige Version und das Android 16 QPR2 in Frage kamen.

Das Update scheint klein zu sein. Auf dem Pixel 10 Pro (Test) ist es etwa 30 MB groß, sowohl für die Carrier- als auch für die Unlocked-Version. Auf meinem Pixel 9 Pro XL waren es sogar nur 24 MB. Trotz der geringen Größe hat die plötzliche Veröffentlichung zu Spekulationen geführt, dass es sich um eine dringende Angelegenheit handelt. Google wartet nämlich normalerweise auf das nächste zyklusmäßige Update, das erst für Anfang November erwartet wird.

Laut dem Bulletin von Verizon für Pixel-Nutzer wird das Update als „Leistungsverbesserung für Ihr Gerät“ bezeichnet. Dies deutet darauf hin, dass es grundlegende Systemprobleme beheben könnte. Einige Nutzer glauben auch, dass es eine aktuelle Sicherheitslücke oder ein Exploit patchen könnte, obwohl wir auf Googles Changelog warten müssen, um das zu bestätigen.

Das zweite Oktober-Sicherheitsupdate von Google ist klein, könnte aber eine wichtige Fehlerbehebung enthalten.

Wenn Ihr also ein Pixel-Gerät besitzt, das diesen Patch bekommt: Das Update solltet Ihr dringend sobald wie möglich installieren. Wenn Ihr keine Benachrichtigung erhalten habt, könnt Ihr manuell in den Einstellungen des Geräts nachsehen. So habe ich übrigens auch meine Notification erhalten.

Es wird erwartet, dass Google das November-Update in den kommenden Tagen ausrollt. Hier sollten dann auch die Pixel-6-Serie und das Pixel Tablet dabei sein, die in dieser Zwischenversion nicht enthalten sind. Das letzte große Update des Jahres wird im Dezember erwartet. Android 16 QPR2, das möglicherweise auf Android 16.1 basiert, wird auch für andere OEMs, einschließlich Samsung Galaxy und Xiaomi-Geräte, veröffentlicht werden.

Habt Ihr Euer Pixel-Gerät schon mit dem Oktober-Patch aktualisiert? Ist Euch etwas aufgefallen? Schreibt’s uns in die Kommentare!