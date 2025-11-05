Vor Kurzem hat Xiaomi begonnen, zahlreiche Smartphones auf HyperOS 3.0 umzustellen. Diese Version bringt ein überarbeitetes Erscheinungsbild, ohne Android 16 vorauszusetzen. So läuft HyperOS 3 teilweise noch auf Android 13, 14 oder 15. Mit dem nächsten Update soll sich das ändern.

Bisher war die HyperOS-Oberfläche von Xiaomi nicht an eine bestimmte Android-Version gekoppelt. Während etwa bei Samsung One UI 8 und Android 16 nur zusammen ausgeliefert werden, erhalten viele Xiaomi-Smartphones im Moment HyperOS 3, während im Hintergrund weiterhin Android 15 oder gar eine ältere Version läuft. Mit dem nächsten Update ändert sich das Prinzip: HyperOS 3.1 erfordert Android 16. Geräte, die diese Version nicht unterstützen, erhalten das Update nicht.

Das ist neu in HyperOS 3.1

Die auffälligste Neuerung betrifft das Multitasking-Menü. Geöffnete Apps werden künftig in einer Ansicht dargestellt, die Apple-Nutzern vertraut vorkommen dürfte. Wer möchte, kann jedoch zur bisherigen Darstellung zurückkehren. Weitere Anpassungen sind bislang nicht bekannt und werden voraussichtlich mit dem Start in China vorgestellt.

So bereitet Xiaomi das Update gerade für den chinesischen Markt vor. Wie üblich erfolgt der Rollout zunächst in China, bevor die neue Version international verfügbar ist.

Diese Modelle bleiben bei HyperOS 3

Da HyperOS 3.1 ausschließlich auf Geräten mit Android 16 läuft, profitieren aktuelle Modelle wie die Xiaomi-15T-Serie oder das Xiaomi 15 Ultra vom Update. Ältere Geräte hingegen bleiben bei HyperOS 3. Betroffen sind unter anderem:

POCO F5 5G

POCO F5 Pro

POCO M6 Pro

POCO X6 Neo

Redmi 13C

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Pad 6 Max 14

Einige dieser Geräte haben bisher nicht einmal HyperOS 3 erhalten. Hier soll der Rollout bis Ende März 2026 abgeschlossen sein. Das Ausbleiben des Updates bedeutet jedoch nicht das Ende: Mit HyperOS 4 könnte Xiaomi im kommenden Jahr wieder ältere Android-Versionen unterstützen und so auch einige dieser Modelle berücksichtigen.