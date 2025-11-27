OnePlus erweitert sein Smartwatch-Sortiment um eine schlankere und günstigere Variante. Die kommende Watch Lite verspricht eine leichtere Bauweise und essentielle Gesundheitsdaten. Alle Details werden bei der Markteinführung am 17. Dezember bekannt gegeben.

Während der Smartwatch-Katalog von OnePlus in den letzten zwei Jahren schnell gewachsen ist, liegen die meisten seiner Optionen am oberen Ende des Spektrums und sind für ihre Sperrigkeit bekannt. Das lässt nur wenige Möglichkeiten für Benutzer, die etwas Erschwinglicheres oder Schlankeres suchen. Zum Glück scheint das Unternehmen auf seine Fans zu hören, denn es hat jetzt ein neues Modell namens OnePlus Watch Lite angekündigt, das sich an diejenigen richtet, die ein geringeres Budget haben und eine leichtere Ausführung bevorzugen.

Die dünnste OnePlus-Smartwatch bisher?

Die Smartwatch wurde zusammen mit dem OnePlus 15R angeteasert, aber sie ist jetzt in regionalen Stores aufgetaucht, darunter auch in Großbritannien und Europa. Die meisten wichtigen Details werden jedoch bis zur offiziellen Markteinführung am 17. Dezember zurückgehalten. Bis dahin hat OnePlus das Design der Watch Lite, den Namen und eine Handvoll Tracking-Metriken enthüllt.

Von außen sieht die Watch Lite wie eine Mischung aus der kleineren Watch 3 und der großen Watch 3 (Test) aus, die eine runde Form mit flachen Seiten aufweist. Die rechte Seite ist leicht gewölbt und beherbergt oben eine digitale Krone und unten einen Knopf. Das Gehäuse scheint aus Edelstahl zu sein, könnte aber auch aus einer Legierung bestehen, um das Gewicht gering zu halten.

Ersten Teasern zufolge ist die Watch Lite nur 8,9 mm dick und damit deutlich schlanker als die Watch 3 mit 11 mm. Die geringe Dicke und das geringere Gewicht könnten die wichtigsten Verkaufsargumente sein, auch wenn das genaue Gewicht noch unbekannt ist.

Das Design der OnePlus Watch Lite ist wie eine Mischung aus der 43 mm Watch 3 und der 46 mm Watch 3.

Die Watch Lite verfügt außerdem über einen dünnen Rahmen um das runde AMOLED-Display. Die Größe des Bildschirms wurde noch nicht bestätigt, es könnte sich aber um das 1,3-Zoll-Display der kleineren Watch 3 handeln.

Im direkten Vergleich zwischen den Varianten passt die OnePlus Watch 3 (43 mm) besser zu meinen Bedürfnissen. Welche Variante wäre die richtige für Sie? Image source: nextpit / Ezequiel Exstein

Das in Teasern gezeigte Zifferblatt hebt mehrere Messwerte hervor, darunter Herzfrequenz, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck. Das deutet darauf hin, dass die biometrische Sensorik ähnlich wie beim Standardmodell sein wird. Wenn OnePlus jedoch das Gewicht weiter reduzieren möchte, ist ein verkleinertes Sensorpaket möglich.

Auch die Akkugröße und -ausdauer könnten durch das leichtere Design beeinträchtigt werden. Dennoch liefert die Standard Watch 3 bereits beeindruckende Laufzeiten und übertrifft viele Android-basierte Konkurrenten wie die Galaxy Watch 8 und die Pixel Watch 4.

OnePlus Watch Lite: Preis und Verfügbarkeit

OnePlus hat das Launch-Event für den 17. Dezember angesetzt, auf dem die Watch Lite neben dem OnePlus 15R, einem günstigen OnePlus-15-Modell, und dem OnePlus Pad Go 2 offiziell vorgestellt wird.