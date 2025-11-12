Nur wenige Wochen nach dem Start der neuen iPhone-Generation legt Apple offenbar die Pläne des Nachfolgers des iPhone Air. Die Produktion läuft aus – wer eines der ultradünnen Modelle will, sollte nicht zu lange warten.

Nur wenige Wochen nach dem Start der aktuellen iPhone-Generation wird bekannt: Apple hat die Pläne für den Nachfolger des iPhone Air vorerst eingestellt. Das berichtet das Branchenmagazin The Information. Nach schwachen Verkaufszahlen und reduzierter Produktion scheint das Schicksal des besonders flachen Smartphone-Modells besiegelt – vorerst zumindest.

Ein kurzes Leben für das iPhone Air

Nach dem mini und dem Plus steht mit dem iPhone Air offenbar das dritte Modell vor dem Aus. Laut internen Quellen soll Apple seine Ingenieure und Zulieferer darüber informiert haben, dass der Nachfolger gestrichen wurde. Eigentlich war die Vorstellung für den Herbst 2026 geplant – ein neuer Termin wurde bislang nicht genannt.

Auch in der Lieferkette hat sich die Situation drastisch verändert: Foxconn soll fast alle Produktionslinien für das iPhone Air bereits abgebaut haben, während der zweite Fertigungspartner Luxshare die Produktion schon Ende Oktober beendet hat. Bis Ende November soll die Herstellung bei Foxconn komplett auslaufen.

Auf den ersten Blick wirkt das wie das endgültige Aus. Doch hinter den Kulissen arbeitet Apple offenbar weiter an der Idee eines besonders dünnen iPhones.

Hoffnungsschimmer für die Ingenieure

Trotz der Streichung aus dem offiziellen Produktplan soll ein kleines Team von Apple-Entwicklern weiterhin an einem Nachfolger arbeiten. Laut 9to5Mac, die sich auf einen neuen Bericht von The Information stützen, wird intern ein neuer Zeitplan diskutiert: Die zweite Generation des Air könnte demnach im Frühjahr 2027 erscheinen – gemeinsam mit dem iPhone 18 und 18e.

Im Herbst 2026 soll das iPhone 18 Pro, 18 Pro Max und das erstmals faltbare „iPhone Fold“ vorgestellt werden. Apple will damit seinen Zeitplan neu ordnen. Für ein neues Air bedeutet dies mehr Zeit für die technische Weiterentwicklung.

Mögliche Neuerungen

Das nächste iPhone Air soll Berichten zufolge mit einer zweiten Kamera auf der Rückseite ausgestattet werden – ein Schritt, der das Gerät näher an die Premium-Modelle bringen könnte. Vielleicht verfügt der Nachfolger auch über etwas mehr Akkulaufzeit.

Noch ist unklar, ob das Air tatsächlich eine zweite Chance bekommt. Doch die anhaltende Entwicklungsarbeit zeigt: Ganz abgeschrieben hat Apple die Idee eines besonders schlanken iPhones noch nicht.