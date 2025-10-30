Ist euch auch schon aufgefallen, dass in letzter Zeit alles teurer zu werden scheint? Nun, Samsung ist davon nicht ausgenommen. Berichten zufolge erwägt das Unternehmen, die Preise für seine günstigen und mittleren Galaxy-Smartphones anzuheben.

Es ist unbestreitbar, dass der KI-Boom Smartphones in immer leistungsfähigere und intelligentere Geräte verwandelt hat. Aber er bringt auch Nachteile mit sich. Vor allem die Nachfrage nach fortschrittlichen Komponenten wie Arbeitsspeicher hat die Preise in die Höhe schnellen lassen. Dieser Trend scheint sich auch auf Mobilgeräte auszuweiten. Einem neuen Bericht zufolge ist Samsung davon betroffen und könnte die Preise für seine Galaxy-Smartphones erhöhen.

Laut dem südkoreanischen Outlet Hankyung verlagern Speicherhersteller wie Samsung Electronics und SK Hynix ihre Produktionslinien, um fortschrittliche Speicher wie HBM zu priorisieren, angetrieben durch die hohe Nachfrage von großen KI-Unternehmen. Diese Verlagerung reduziert die Produktionskapazitäten für Standard-DRAM, der normalerweise in Smartphones und PCs verwendet wird.

Angesichts der starken Nachfrage und des begrenzten Angebots steigen die RAM-Preise. Das ist kein gutes Zeichen für den Normalverbraucher. Denn die Hersteller geben die Kostenlast bereits an ihn weiter, indem sie die Gerätepreise erhöhen. Zum Beispiel haben Xiaomi’s neueste K90-Serie (Poco F8) und Xiaomi 17 Pro spürbare Preiserhöhungen im Vergleich zu den Modellen des letzten Jahres erfahren.

Ein weiterer Faktor, der zu den steigenden Chipkosten beiträgt, ist die anhaltende Inflation und die Zölle, die die Preise weiter in die Höhe treiben.

Samsung Galaxy Phones könnten in Zukunft mehr kosten

Nicht nur chinesische Marken reagieren auf den Anstieg der Speicherkosten. Berichten zufolge erwägt Samsung Preiserhöhungen für seine Smartphones, insbesondere für die günstigen und mittleren Galaxy-Modelle.

Sollte dies der Fall sein, könnte dies eine harte Pille für die Verbraucher sein, die bereits mit einer Inflation in fast allen Produktkategorien konfrontiert sind. Natürlich werden die Auswirkungen davon abhängen, wie stark die Preiserhöhung ausfällt und ob sie die Nutzer dazu veranlasst, ihre aktuellen Telefone länger zu behalten.

Samsung Galaxy A36 5G

In dem Bericht heißt es, dass Samsung die meisten Speichermodule, die für die High-End-Modelle der Galaxy S-Serie benötigt werden, bereits beschafft hat, so dass diese Modelle möglicherweise nicht betroffen sind. Allerdings haben wir bereits Preiserhöhungen bei den jüngsten Veröffentlichungen gesehen, wie beispielsweise bei Samsungs faltbaren Smartphones. Das deutet darauf hin, dass diese Geräte von möglichen Preiserhöhungen verschont bleiben würden.

Leider wird der Trend des begrenzten DRAM-Angebots voraussichtlich auch in den nächsten Jahren anhalten. Solange, bis Speicherhersteller wie Samsung die Produktion ausweiten und die Lücke schließen können.

Was denkt ihr darüber, dass die Galaxy-Smartphones möglicherweise teurer werden könnten? Wärd ihr bereit, euer aktuelles Gerät länger zu behalten?