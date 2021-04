Das beste Samsung-Handy für Euch: Diese Modelle empfiehlt NextPit 2021

Wer sich im Jahr 2021 ein Samsung-Handy kaufen will, sollte sich nicht nur die Modelle der Galaxy S-Serie anschauen! Modelle wie das Galaxy A52 sind echte Alternativen zu den Flaggschiffen des Unternehmens. Da das Lineup inzwischen ziemlich unübersichtlich geworden ist, zeigt Euch NextPit das beste Samsung-Handy für Euch.

Denn in meinem Testbericht zum Galaxy S21+ haben mich vor allem die Unterschiede der Kamera des Plus-Modells im Vergleich zum Ultra-Modell gestört. Die Triple-Kamera ist wie im S20+ wieder nur eine Mogelpackung und auch der Hauptsensor bietet lediglich eine Auflösung von 12 Megapixeln.

Denn gerade in der lila-goldenen Farbausgabe ist das S21+ ein wirklich schönes Smartphone. Hinzu kommt eine tadellose Verarbeitung, dasselbe hohe Leistungsniveau durch den Einsatz des Exynos 2100-SoC und eine schöne Triple-Kamera auf der Rückseite. Wenn Ihr weniger Geld für ein Samsung-Flaggschiff ausgebt, müsst Ihr hier aber leider mit ziemlichen Defiziten rechnen.

Jaja, die NextPit-Community hat zum Verkaufsstart der Galaxy S21-Serie die Heugabeln ausgepackt und sich darüber moniert, dass es so wenig Änderungen im Vergleich zum Vorjahr gibt. Das stimmt, aber bis auf den Rauswurf des Micro-SD-Steckplatzes waren alle Änderungen eigentlich ganz sinnvoll. Vor allem das Design zieht blicke auf sich. Außerdem reden wir hier ja nicht von Upgrades, sondern vom Samsung-Neukauf!

Schrauben wir die Anforderungen an ein Handy mal herunter und schauen, welches Gerät sich im Preisbereich zwischen 500 und 1.000 Euro empfiehlt. Hier macht der kleine Bruder des Galaxy S21 Ultra das Rennen – das Samsung Galaxy S21+ !

Foldables hängen in puncto Haltbarkeit aber immer noch den "normalen" Handys hinterher und so kann es auch hier gut vorkommen, dass Ihr Euch durch Gegenstände eine Macke ins Plastik-Display haut. Darüber hinaus ist der Preis auch mit Verträgen oder als Popstar happig. Im April 2021 zahlt Ihr für das Z Fold 2 mindestens 1.100 Euro.

Die Triple-Kamera liegt, abgesehen vom Telezoom mit niedrigerer Auflösung, mit der Kamera des S20+ gleichauf und sorgt damit für ziemlich gute Bilder. Im Vergleich zum ersten Galaxy Fold hat Samsung zudem das hässliche Außendisplay verbessert und bietet hier nun nützliche 6,23 Zoll an.

Abseits der Kamera glänzt das Handy mit viel Power dank des neusten Samsung-SoCs Exynos 2100, kann sich natürlich in 5G-Netze einwählen und verfügt über bis zu 512 Gigabyte internem Speicher. Der Akku ist mit 5.000 Milliamperestunden zudem kraftvoll genug, um das 6,8 Zoll große Super-AMOLED-Display mit 120 Hertz zu betreiben.

So funktioniert das Zoomen mit 10-facher Vergrößerung endlich ohne signifikante Qualitätsverluste und Ihr könnt auf Wunsch auch noch ziemlich brauchbare Ergebnisse mit Samsungs 100-fach-Spacezoom erzielen. Die Kamera ist vielseitig und profitiert von allen Kamerafunktionen, die Samsung mit der S21-Serie eingeführt hat.

Antoine hat das Galaxy S21 Ultra getestet und Ihr findet natürlich alle wichtigen Informationen in seinem Testbericht. Kurz und knapp überzeugt das Galaxy S21 Ultra aber vor allem aufgrund einer supermodernen Kamera. Neben einem verbesserten 108-Megapixel-Sensor gibt's hier eine Ultraweitwinkelkamera sowie zwei (!) Telekameras.

Im Jahr 2021 sind schon allein sechs neue Samsung-Smartphones auf den Markt gekommen. Da sich aber auch der Kauf von Vorgängermodellen empfiehlt, ist es gar nicht so einfach, das beste Samsung-Handy zu küren. Der Handykauf ist individuell und wird maßgeblich von der Dicke Eures Portemonnaies bestimmt. Daher teilen wir unsere Samsung-Bestenliste in verschiedene Preisstufen auf.

Preislich hat aber auch das S21+ einmal bei über 1.000 Euro angefangen. Im April 2021 konnte ich das Handy aber bei einigen Händlern schon für unter 800 Euro finden. Zu diesem Preis kann ich Euch schon fast versprechen, dass Euch das S21+ die nächsten Jahre noch glücklich macht.

Alternative zum Galaxy S21+: Das Samsung Note 20 Ultra

Darf's noch ein bisschen mehr sein? – Ich klaue diesen Spruch mal bei der Metzgermeisterin im Supermarkt und schlage als Alternative unter 1.000 Euro das Note 20 Ultra vor. Dieses bekommt Ihr im April 2021 zum Teil für 900 bis 950 Euro und dafür gibt's ein echt fettes Gesamtpaket. Da das Handy aber ziemlich riesig ist, habe ich es mir für die Alternative aufgespart.

Das Note 20 Ultra hat noch einen klassischen Kamerabuckel! / © NextPit

Bewertung

Pro gelungenes Kamera-Setup

ungeschlagene Stiftbedienung

tolle Highend-Ausstattung

schickes Design (neue Farben!) Contra unfassbar teuer

doofes Marketing

Exynos in Europa

Auch hier verweise ich Euch am besten auf den Testbericht zum Galaxy Note 20 Ultra und stelle Euch noch lieber ein paar Alternativen vor!

Weitere Alternativen zum Galaxy S21+:

Unter 500 Euro: Das Samsung Galaxy A52

Mit dem Galaxy A52 hat Samsung seinem bisher beliebtesten Smartphone einen Nachfolger spendiert. Das Mittelklasse-Device kostete zum Verkaufsstart 349 Euro und bringt dafür ein echt schönes Datenblatt mit. Ein Highlight in dieser Preisklasse ist allerdings die Bereitstellung von vier Jahren an Sicherheits-Updates.

Das Galaxy A52 ist ziemlich schick und ziemlich erschwinglich! / © NextPit

Bewertung: Noch nicht getestet

Pro Display mit 90 Hertz

Größerer Akku

Vier Jahre Sicherheitsupdates Contra 5G nur gegen Aufpreis

Als Upgrade gibt es ein 6,5 Zoll Display mit 90 Hertz, eine verbesserte Quad-Kamera mit 64 Megapixeln, statt 48 Megapixeln im alten Hauptsensor, und einen vergrößerten Akku mit 4.500 Milliamperestunden. Leider muss ich zugeben, dass das Handy noch auf meiner Testbank liegt und ich Euch noch keine Testergebnisse präsentieren kann – Fragen könnt Ihr aber natürlich schon jetzt in den Kommentaren stellen!

Zum Galaxy A52 bietet Samsung auch eine 5G-Version an, die unseren festgesteckten Preisrahmen allerdings ein wenig sprengt. Das A52 5G ist für 429 Euro auf den Markt gekommen. Da ich 5G aber ehrlich gesagt noch nicht wirklich sinnvoll finde, da selbst ein 5G-Test mit dem Redmi Note 9T im ach so modernen Berlin nicht wirklich grandios war, rate ich Euch ohnehin zum Kauf des A52.

Alternative zum Galaxy A52: Das Samsung Galaxy A72

Neben der 5G-Version hat das A52 auch noch einen großen Bruder! Das Samsung Galaxy A72 verfügt über ein größeres Display mit 6,7 Zoll und bietet auf der Rückseite eine dedizierte Telekamera mit 8 Megapixeln und dreifacher optischer Vergrößerung. Darüber hinaus ist der Akku auf 5.00 Milliamperestunden angewachsen.

Mit dem Galaxy A72 stellt Samsung dem A52 einen großen Bruder zur Seite. ! / © NextPit

Bewertung: Noch nicht getestet

Pro Telekamera mit 3-fach optischem Zoom

Vier Jahre Sicherheitsupdates Contra Keine 5G-Version in Deutschland

Auch hier profitiert Ihr von vier Jahren an Sicherheits-Updates und steckt Euch "bei guter Führung" also ein langlebiges Handy in die Hosentasche. Im April 2021 könnt Ihr Euch das A72 für knapp 430 Euro kaufen – ob sich der Aufpreis vom A52 lohnt, ist ziemlich sicher reine Geschmackssache.

Unter 200 Euro: Das Samsung Galaxy A02s

Eine wirklich merkwürdige Wahl, die ich da bei Samsung unter 200 Euro für Euch getroffen habe! Aber lasst es mich erklären! Das Galaxy A02S ist mit einem Preis von 135 Euro ein wirklich preisgünstiges Gerät und wird Euch mit Blick aufs Datenblatt nicht vom Hocker hauen.

Auch mit dem Galaxy A02s profitiert Ihr von vier Jahren an Android-Updates / © Samsung; Collage: NextPit

Bewertung: Noch nicht getestet

Pro Niedriger Preis

Vier Jahre Sicherheitsupdates Contra schwache Hardware im Vergleich zur Konkurrenz

kleiner Akku

Auch im Vergleich zu den besten Handys anderer Hersteller unter 200 Euro wirken ein 6,5 Zoll großes IPS-Panel, ein Snapdragon 450-SoC und eine Triple-Kamera mit 13 Megapixeln nicht gerade beeindruckend. Aber nach dem Kauf des Galaxy A02s profitiert Ihr wie bei den besten Samsung-Handys in teureren Preisklassen von vier Jahren Sicherheits-Updates.

Wer ein Handy unter 200 Euro kauft, ist womöglich nicht an den krassesten Datenblättern interessiert. Meine Mutti zum Beispiel hat sich tierisch über das Samsung M11 gefreut, da es schick aussieht und sie sich nicht an ein neues Betriebssystem gewöhnen muss. Sucht Ihr also ein Handy, das günstig ist und ein paar Jahre lang sicher und nutzbar bleibt, ist das Galaxy A02s eine gute Wahl.

Alternative zum Galaxy A02s: Das Samsung Galaxy A41

Ein bisschen mehr Feuer unterm Arsch hat das Galaxy A41! Das Handy ist im Mai 2020 zu einem Preis von 299 Euro im Handel erschienen – nach einigen Monaten ist der Preis allerdings auf 189 Euro gesunken. Zwar konnte ich das A41 noch nicht ausprobieren, mit einem Super AMOLED-Display, einem MediaTek Helio P65-SoC und einer Triple-Kamera mit 48 Megapixeln auf der Rückseite sieht das Datenblatt aber ganz gut aus.

Ebenfalls eine günstige Alternative von Samsung / © Samsung

Bewertung: Noch nicht getestet

Pro Super AMOLED Display

Triple Kamera mit 48 Megapixeln Contra Kein Schutz gegen Staub oder Wasser

Kein Wireless Charging

Im Vergleich zu anderen Herstellern müsst Ihr aber vor allem bei der gebotenen Akkukapazität Abstriche machen: Das Galaxy A41 bietet einen Akku mit nur 3.500 Milliamperestunden und auch der interne Speicherplatz ist mit 64 Gigabyte nicht gerade üppig. Zumindest ist der Speicher aber durch MicroSD-Karten erweiterbar.

Zur Kasse: Wie Ihr richtig kauft und Eure Entscheidung nicht bereut

Mit einer gewissen Affinität zu Samsung habt ihr jetzt eventuell ein Handy gefunden, das Ihr gerne kaufen möchtet. Aber wartet noch einen Moment, denn auf zwei Dinge möchte ich Euch noch hinweisen. Zum Einen gibt's einen kurzen Grundkurz im Smartphone-Kauf und zum anderen möchte ich diesen Artikel noch kurz im Jahr verorten.

Wie Ihr gute Handys zu guten Preisen kauft

Mit dem Handynamen im Kopf wollt Ihr jetzt wohl den Samsung-Shop ansteuern und ärgert Euch, dass meine Aussagen gar nicht stimmen. Versucht es lieber einmal mit Preissuchmaschinen wie Geizhals oder Idealo.de, die unzählige Shops miteinander vergleichen. So findet Ihr in der Regel den Bestpreis für bestimmte Geräte – also das Angebot, das es im Netz aktuell nicht günstiger gibt.

Kommende Aktionstage Auf diese Aktionstage solltet Ihr mit dem Handykauf vielleicht noch warten: Aktion Datum Singles Day 11. November 2021 Black Week 23. November bis 27. November 2021 Black Friday 27. November 2021 Cyber Monday 30. November 2021

Je nachdem, wann Ihr diesen Artikel lest, kann sich das Warten auf Rabattaktionen oder Schnäppchentage aber noch einmal mehr lohnen. Dabei handelt es sich um Aktionen wie den Black Friday, zu denen es vor allem Handys noch einmal einen Deut günstiger gibt. Die Daten habe ich Euch in der obigen Tabelle einmal zusammengetippt.

Wann dieser Artikel geschrieben wurde

Die Auswahl dieser Geräte habe ich im April 2021 getroffen und das hat einen bestimmten Grund. Mit der Präsentation der Modelle Galaxy A52, Galaxy A52 5G und Galaxy A72 hat Samsung seine erste Rutsche an Handys für das Jahr vorgestellt. Voraussichtlich werden später im Jahr noch weitere Handys folgen, doch die Flaggschiffe sind erstmal vom Tisch.

Neue Note-Modelle soll es in diesem Jahr nicht geben, aber vielleicht liefert Samsung noch ein Foldable nach. Ansonsten könnt Ihr Euch vielleicht noch auf günstigere Einsteiger- und Mittelklasse-Geräte freuen. Es ist meiner Meinung aber dennoch nicht verkehrt, nach dem ersten Release-Schub einmal eine Übersicht zusammenzustellen.

À propos zusammenstellen: Wie findet Ihr unsere Liste der aktuell empfehlenswertesten Samsung-Geräte? Teilt uns das doch in den Kommentaren mit und gewinn ... okay es gibt nix zu gewinnen aber ich bin trotzdem an Eurem Feedback interessiert!