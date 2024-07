Design & Display: Stärker

Ich habe die letzten drei Z Flip-Modelle getestet und es scheint, als würde Samsung sie mit der Zeit immer robuster machen. Die neueste Version hat ein quadratischeres Design und fühlt sich in der Hand stabiler an. Außerdem ist es jetzt staubgeschützt und die Spitzenhelligkeit des Displays ist von 1750 nits im Jahr 2023 auf 2600 nits im Jahr 2024 gestiegen .

Vorteile:

IP48-Zertifizierung.

Schöne Farbvielfalt.

Das Innendisplay ist heller und bunter.

Die Falten im Bildschirm sind noch dezenter.

Nachteile:

Das Flip-Konzept versagt, wenn man das Gerät mit einer Hand bedient.

Keine neuen Funktionen im Vergleich zur vorherigen Generation.

Das Galaxy Z Flip 6 wurde von Samsung aufpoliert und besitzt nun einen festen Griff und eine haltbarere Konstruktion. / © nextpit

Abgesehen von der IP48-Zertifizierung und den neuen Farboptionen hat sich am Aussehen des Flip nicht viel geändert. Haltet Ihr es jedoch in der Hand, fühlt es sich stabiler an – ein gutes Zeichen für Haltbarkeit und Qualität, nicht nur für das Gewicht. Auch wenn das Aussehen im Grunde gleich ist, fühlt es sich besser an.

Es ist fast unmöglich, das Z Flip mit einer Hand zu öffnen, was dem ganzen Konzept des Flip Phones widerspricht, oder? In dieser Hinsicht macht das Razr Plus 2024 meiner Meinung nach einen besseren Job. Obwohl ich das neue Motorola-Flip-Handy nicht lange benutzen konnte, machte ich die Erfahrung, dass sein runderes Design leichter mit einer Hand zu bedienen ist.

Das Seitenverhältnis des Z Flip 6 von 22:9 ist ideal für das Streaming von Medien. / © nextpit

Das Galaxy Z Flip 6 verfügt über ein 6,7 Zoll großes Hauptdisplay mit einem Seitenverhältnis von 22:9 und einem AMOLED-Bildschirm. Es ist ein farbenfrohes und großes Display, das Samsungs Expertise als Displayhersteller unter Beweis stellt. Mit einer variablen Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hz eignet sich das Z Flip 6 hervorragend zum Konsumieren von Inhalten und zum Surfen im Internet.

Außerdem ist der Knick dieses Mal viel dezenter, man spürt ihn fast gar nicht. Aber wie sieht es mit dem äußeren Display aus?

Im Gegensatz zum letzten Jahr ist die Falte beim Z Flip 6 auf den ersten Blick fast nicht zu erkennen und fühlt sich subtiler an als zuvor. / © nextpit

Ehrlich gesagt, hat sich in diesem Bereich eigentlich nichts geändert. Auf der Vorderseite sehen wir immer noch dasselbe 3,4 Zoll große Super-AMOLED-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Am besten gefällt, mir, dass Samsung umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten zulässt und uns mit Apps, Nachrichten und Spielen interagieren lässt. Allerdings ist es nicht gerade das größte Außen-Display, das es gibt.