Das Google Pixel 7 im Hands-on: das beste Preis-Kamera-Verhältnis?

Google Pixel 7: Preis und Verfügbarkeit

Das Google Pixel 7 ist in Deutschland ab diesem 6. Oktober 2022 zu einem Preis von 649 Euro erhältlich. Der offizielle Verkauf beginnt am 13. Oktober. Wenn Ihr das Pixel 7 bis zum 17. Oktober vorbestellt, erhaltet Ihr die True-Wireless-Kopfhörer Pixel Buds Pro gratis oder einen Sofortrabatt von 219 Euro auf den Preis der Google Pixel Watch, der ersten Smartwatch des Herstellers.

Das Pixel 7 gehört in die Kategorie der erschwinglichen High-End-Smartphones. Und wie immer bei den Smartphones von Google ist es in erster Linie ein Foto-Smartphone und ein Schaufenster für Android 13. Seine großen Vorteile sind Googles Softwarefunktionen für die Bildverarbeitung und das Benutzererlebnis von Android 13 in seiner reinsten, aber auch umfassendsten Version (die berühmten Pixel-exklusiven Funktionen).