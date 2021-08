Samsung Galaxy Watch 4 (Classic) im Hands-on: Klappt's mit Google?

gerade in den LTE-Versionen nicht billig

Die Galaxy Watch 4 Classic sitzt mit ihrem Edelstahlgehäuse und 46,5 beziehungsweise 52,0 Gramm deutlich präsenter am Handgelenk. Auch wenn die Classic hochwertiger wirkt: Beide Uhren sind nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt. Das Classic-Modell hat wie im Vorjahr wieder eine mechanische Lünette, die sich hochwertig anfühlt und bei jedem Schrittchen satt einrastet. In der folgenden Tabelle seht Ihr alle Versionen inklusive der Preise auf einen Blick:

Die Galaxy Watch 4 gibt es wie im Vorjahr in zwei Versionen – die sich aber nur rein äußerlich und bei der Bedienung unterscheiden. Die günstigere "Galaxy Watch 4" ohne Zusatz setzt auf ein Aluminiumgehäuse und verzichtet auf die drehbare Lünette. Stattdessen gibt es eine virtuelle Lünette, mit der ich mich zumindest auf Anhieb nicht so recht anfreunden kann.

Um die Ausstattung mit den ganzen Sensoren zu komplettieren, packt Samsung noch ein paar neue Trainingsprogramme in seine Uhren. So gibt es beispielsweise einen virtuellen Lauftrainer.

Neu gegenüber der Vorgängerin ist dann allerdings der Impedanz-Sensor, der eine Bestimmung der Körperzusammensetzung ermöglicht. Dazu legt Ihr zwei Finger der uhrlosen Hand auf die beiden Buttons rechts am Gehäuse. Analog zu Körperfettwaagen schätzt die Galaxy Watch 4 Knochenmasse, Wassergehalt, Fettanteil & Co. Eures Körpers; beziehungsweise Oberkörpers. Je nachdem, wie ungleich Euer Körper genetisch bedingt die Fettreserven zwischen Kopf und Fuß verteilt, klappt das genauer oder ungenauer. Das gleiche Problem haben übrigens auch Körperfettwaagen ohne Handsensoren.

Bei den Sensoren hat Samsung kräftig aufgerüstet. Klar, Herzfrequenz, Schlaf, SpO2 & Co. sind obligatorisch. Wie ihre Vorgängerin erfassen die Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic auch den Blutdruck des Trägers. Die Genauigkeit der klassischen Blutdruck-Messgeräte darf man hier sicherlich nicht erwarten – aber wenn es fürs Erkennen von starker Hypertonie oder Hypotonie reicht, wäre ja schon viel gewonnen.

Eine Update-Garantie wie bei den Smartphones gibt Samsung übrigens nicht auf seine Wear-OS-Geräte. Und One UI Watch 3.0 schafft es auch nicht auf ältere Galaxy-Watches.

Auf den ersten Blick hat sich dann mit dem Umstieg auf Wear OS gar nicht so viel verändert. Wie eingangs erwähnt gibt es nach wie vor die von den früheren Galaxy Watches bekannte Krone. Allerdings ist der App-Drawer jetzt nicht mehr kreisförmig angeordnet, sondern lässt sich vertikal durchscrollen.

Die Ankündigung von der Google I/O eines gemeinsamen Wearable-Betriebssystems von Samsung und Google (und Fitbit) warf mehr Fragen auf als sie Antworten gab. In den vergangenen drei Monaten wurde es dann immer klarer: Künftig läuft auf Samsung-Smartwatches ein Wear OS, dem Samsung eine Smartwatch-Version von One UI überstülpt – "F" Tizen.

Performance und Akku

Samsung rüstet bei der Galaxy Watch 4 und Watch 4 Classic auf, was die Rechenleistung angeht. Beide Modelle bringen den neuen Exynos W920 mit, der im 5-nm-Verfahren gefertigt wird. Dazu gibt es 50 Prozent mehr Arbeitsspeicher – nämlich nun 1,5 GB. Die neue Hardware soll die Rechenleistung um 20 Prozent verbessern. Für die GPU-Leistung gibt Samsung ein Plus von 10 Prozent an.

Der interne Speicher der Uhr fasst 16 GB, wovon laut Samsung ab Werk ca. 7,6 GB frei sind. Ihr könnt also tonnenweise Musik auf die Galaxy Watch 4 kopieren und dann ohne Smartphone joggen gehen. Und wenn Ihr die Uhr in der LTE-Version kauft und Euer Provider eSIM unterstützt, dann könnt Ihr zwischen Stock und Stein sogar telefonieren.

Alle Galaxy-Watch-Modelle gibt es wahlweise mit und ohne LTE. / © NextPit

Wir konnten noch keine finalen Versionen der Galaxy Watch 4 ausprobieren. Daher können wir hierzu leider noch kein Urteil fällen. Gespannt warten wir auch auf die Akkulaufzeit in der Praxis. Samsung verspricht 40 Stunden für die Galaxy-Watch-4-Serie. In der Praxis dürfte das bedeuten, dass man locker über den Tag kommt, für den Wochenend-Trip dann aber doch das proprietäre Ladekabel einpacken sollte.

Der Akku der neuen Watch-4-Serie soll via Qi-Standard in rund zwei Stunden geladen sein. Die Ladegeschwindigkeit spezifiziert Samsung leider nicht – und gibt auch nicht an, für welches Modell diese Zeit gilt. Die Akkukapazitäten bewegen sich je nach Modell nämlich zwischen 247 und 361 mAh.