Samsung Galaxy A54 im Test: Im hitzigen Wettbewerb der Mittelklasse

Das A54 probiert es mit mehr leistungsstarken CPU-Kernen, einem neuen Hauptkamerasensor mit größeren Pixeln (aber einer geringeren Auflösung) und einem Aussehen, das sich sehr an der S23-Reihe orientiert. Preislich zieht man moderat an mit einer UVP von 489 Euro für die Version mit 128 GB. Aktuell bekommt Ihr das Gerät aber bei Amazon schon für unter 400 Euro!

Trotz des kleineren Bildschirms im Vergleich zum 6,5-Zoll-A53 hat das Galaxy A54 ähnliche Abmessungen: Es ist etwas kürzer, dafür aber breiter und unmerklich dicker. In der Hand sind die Unterschiede nicht wirklich spürbar, auch nicht das leichte Mehrgewicht, denn beide Modelle liegen ähnlich gut in der Hand.

Darüber hinaus soll das Galaxy A54 fünf Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten, und in den letzten zwei Jahren hat Samsung sein Galaxy A52 und A53 auf die neuesten Android-Versionen aktualisiert, bevor die beiden anderen Unternehmen überhaupt damit begonnen haben, die gleiche Version an ihre Flaggschiffe zu verteilen.

Die Leistung des jährlichen Galaxy A50s fühlt sich langsam altbacken an. Nicht, dass Samsung seine maßgeschneiderten Exynos-Chips nicht verbessern würde, aber die kleinen und stetigen Verbesserungen werden von den Konkurrenten Qualcomm und MediaTek leicht übertroffen. Das Galaxy A54 ist spürbar schneller als das A53, aber es liegt hinter den Modellen von Xiaomi, Motorola und Google 2023 in der gleichen Preisklasse zurück.

Samsung Galaxy A54: Kamera

Samsung hat endlich den fragwürdigen Tiefensensor abgeschafft und das Galaxy A54 mit drei Kameras ausgestattet. Auch der Hauptsensor hat sich geändert: Die geringere Auflösung von 50 Megapixeln wird dadurch kompensiert, dass der nicht näher bezeichnete Sensor größere Pixel aufweist, die in unseren Tests gut abgeschnitten haben.

Vorteile:

Exzellent aussehende Fotos bei Tageslicht

Gute Leistung in dunklen Szenen

Gute Makro-Aufnahmen

Nachteile:

Erwartet keine Ergebnisse auf Pixel-Niveau (es sei denn, Samsung bringt ein überraschendes Software-Update heraus).

Die Bilder bei Tageslicht sind ansprechend und subjektiv besser als die des A53, da Kontrast und Sättigung naturgetreuer sind. Auch die Aufnahmen mit dem Ultra-Weitwinkel-Objektiv (0,5x, 12 Megapixel) waren gut, mit einer ähnlichen Farbbalance wie bei der Hauptkamera und ohne übermäßige Verzerrungen.

Das Dreifach-Kameramodul macht bei Tageslicht hervorragende Fotos. / © nextpit

Wie von einem Mittelklasse-Handy nicht anders zu erwarten, verfügt das A54 nicht über ein Teleobjektiv, aber je nach Situation lassen sich mit dem 2-fachen Digitalzoom gute Fotos machen. Und wenn ihr ein Stativ habt – oder eine wirklich ruhige Hand – könnt ihr auch mit dem 4-fachen Zoom gute Ergebnisse erzielen. Macht euch aber lieber nicht die Mühe, bis zur maximalen 10-fachen Vergrößerung zu zoomen ...

Nachdem Samsung einige Jahre lang einen fragwürdigen Tiefensensor in seine Mittelklasse-Handys eingebaut hat, wurde die vierte Kamera im Galaxy A54 (und auch im A34) endlich abgeschafft. Die Kombination aus Weitwinkel- und Ultraweitwinkelkamera wird also durch eine 5 MP Makrokamera ergänzt. Die dritte Linse ist bei Weitem keine Pflichtkamera, aber die Aufnahmen sahen in der Vorschau des Handys besser aus als in der Datei, die ihr in der Galerie unten seht:

Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera mit digitalem 2-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 5-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 10-fach-Zoom © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit digitalem 2-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 4-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 10-fach-Zoom © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit digitalem 2-fach-Zoom © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit digitalem 2-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 4-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 10-fach-Zoom © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit digitalem 2-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 5-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 10-fach-Zoom © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit 2x digitaler Zoom © nextpit Ultraweitwinkel, Nachmodus aus © nextpit Hauptkamera – Nachtmodus aus © nextpit Hauptkamera mit digitalem 2-fach-Zoom, Nachfoto ohne Nachtmodus © nextpit Ultraweitwinkel, Nachmodus aus © nextpit © nextpit Hauptkamera – Nachtmodus aus © nextpit Selfie © nextpit Selfie mit Porträtmodus © nextpit Weitwinkel-Selfie © nextpit Weitwinkel-Selfie mit Porträtmodus © nextpit Makro © nextpit Makro © nextpit

Nachtaufnahmen, die bei wenig Licht gemacht wurden, waren mit der 50-MP-Hauptkamera überraschend gut, während Ultraweitwinkelaufnahmen im Dunkeln etwas unter den Farben und dem Detailgrad litten.

Auch Selfies gelingen gut, ohne übermäßige Glättung der Hauttöne und mit realistischen Farben. Der Porträtmodus funktionierte sowohl im Normal- als auch im Weitwinkelmodus gut, mit einer gelungenen Trennung zwischen Motiv und Hintergrund, wobei die üblichen Haarsträhnen für den Effekt eine kleine Herausforderung darstellten.