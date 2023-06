Die Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche: Retro-Plattformer, Appraise Coins und mehr!

Wir bei nextpit machen uns jede Woche auf die Suche nach den besten Apps für Android und iOS und präsentieren Euch die 5 besten App-Empfehlungen, die Euch am Wochenende beschäftigen dürfen. Diese Woche stellen wir Euch ein nostalgisches Retro-Spiel, eine interessante Münzbewertungs-App namens Coin Snap und vieles mehr vor!

Wenn Ihr auch so geizig seid wie ich und immer in der Schnäppchenkiste stöbert, dann werft einen Blick auf unsere kostenlosen Apps der Woche. Zweimal pro Woche stellen wir hier Apps vor, die normalerweise kostenpflichtig sind, aber diese Woche im Rahmen einer Aktion der Tribut entfällt. Beginnen wir mit unseren App-Empfehlungen, die wir alle persönlich für Euch ausprobiert haben, um sicherzustellen, dass sie wirklich seriös sind!

Coin Snap (Android & iOS)

Ihr wisst ja, was man sagt: Des einen Freud ist des anderen Leid. Was für den einen Müll ist, kann für den anderen ein Schatz sein. Habt Ihr zufällig einen kürzlich verstorbenen Verwandten oder jemanden, den Ihr kennt, der einen Flohmarkt veranstaltet? Meistens bringt das Ausmisten von alten Sachen interessante und wertvolle Funde hervor.

Alte Münzen, die schon lange in Vergessenheit geraten sind und von Euren Vorfahren gesammelt wurden, könnten einen gewissen Wert für Euch haben, wenn sie an euch weitergegeben werden. Die Sache ist nur die, dass Ihr in Eurem Freundeskreis keine Münzsammler kennt, richtig? Keine Sorge, es gibt eine App, die Euch helfen kann: Coin Snap.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (3,49 € bis 23,99 €) / Konto erforderlich: Keine

Coin Snap kann Münzen aus über 200 Ländern und Regionen identifizieren. / © nextpit

Coin Snap kann nicht nur herausfinden, zu welcher Währung eine Münze gehört, sondern ist auch in der Lage, den Zustand der Münze zu bewerten. Damit Ihr nicht übers Ohr gehauen werdet (oder andere abzockt) wird Euch eine Preisspanne angegeben, wie viel die Münze für Sammler wert ist. Das ist sehr praktisch, um fundierte numismatische (Münzkunde) Kaufentscheidungen zu treffen. Eure gesamte Münzsammlung kann in der Coin Snap App gespeichert werden, sodass Ihr immer den Überblick behaltet, wo Ihr gerade steht.

Ladet Coin Snap aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Insight Journal: Lernen & Wachsen (Android & iOS)

Die Reise des Lebens ist eine Reise der Selbstentdeckung. Der Mensch war nie dazu bestimmt, alleine zu leben. Stellt Euch also vor, Ihr hättet einen großartigen und fürsorglichen Partner (wenn auch einen digitalen), der jeden Tag Fragen über Euch stellt, die Euch vermutlich zum Nachdenken anregen.

Genau darum geht es beim Insight Journal: Ihr könnt die verschiedenen Bereiche in eurem Leben auswählen, in denen Ihr tiefer nachdenken und eure Gedanken klarer fassen wollt, damit Ihr in der Lage seid, bessere Entscheidungen zu treffen. Das Leben ist es wert, gelebt zu werden, also genieße das Leben mit dieser App, die Eure Reise aufzeichnet und einen digitalen Fußabdruck von den wichtigen Meilensteinen des Lebens bietet.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Ja (7,49 € bis 39,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Was immer Ihr eingebt, zeigt euch, wo Ihr an diesem Tag im Leben steht. / © nextpit

Ich glaube, das hat mir geholfen, insgesamt ein besserer Mensch zu sein, weil ich jetzt weniger über meine Mitmenschen urteile und nicht mehr in die Falle tappe, ein mürrischer alter Mann zu sein. Wenigstens verurteilt mich diese App nicht, sondern ist wie ein unterstützender Kumpel, an dem ich meine Gedanken rund um die Uhr abprallen lassen kann. Hoffentlich können alle, die eine digitale Lösung für ein glücklicheres und gesünderes Leben suchen, damit den ersten Schritt machen.

Wenn Ihr für die App bezahlt, könnt Ihr weitere nützliche Funktionen freischalten, wie z. B. das Lesen zusätzlicher Bücher und Einsichten von anderen. Aber probiert zuerst die kostenlose Version aus und schaut, ob sie Euch hilft, bevor Ihr weitermacht.

Insight Journal herunterladen: Learn & Grow aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Fireball Wizard (Android & iOS)

In diesem Spiel, einer magischen Mischung aus Mario und Sonic, werdet Ihr sicherlich viele spannende Momente erleben. Ihr schlüpft in die Rolle eines Zauberers, der mit einem Zauberstab bewaffnet ist und sich seinen Weg durch verschiedene Umgebungen bahnt, während er seine Feinde mit tödlichen Feuerbällen ausschaltet. Natürlich gibt es eine große Menge an Schurken, die Ihr loswerden müsst, aber die Endgegner sind eine Herausforderung der besonderen Art.

Ihr müsst gefährliche Fallen umschiffen, Ringe einsammeln und Euer Timing muss tadellos sein. Es gibt eine Tracking-Option, bei der der Entwickler verspricht, Eure Daten niemals preiszugeben. Zum Glück kann es nicht schaden, sich dagegen zu entscheiden, was ich auch getan habe.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Die Steuerung ist feinfühlig genug, damit Ihr durch die Hindernisse navigieren könnt, und die Spielmechanik ist einfach. Ihr tippt auf eine Taste, um euren Zauberstab abzufeuern, auf eine andere, um zu springen (Ihr könnt auch doppelt springen), und haltet die Feuertaste gedrückt, um euren Schuss aufzuladen.

Es gibt aber auch Momente, in denen Ihr Zaubersprüche einsetzen müsst, um Euch aus einer brenzligen Situation zu befreien oder gegen bestimmte Gegner vorzugehen. Alles in allem ist Fireball Wizard eine schweißtreibende Angelegenheit, und Ihr solltet in ein gutes Gamepad investieren, wenn Ihr auf Jump ’n’ Run steht.

Erkunde die Welt von Wizardonia und besiege Eure Feinde mit deinem Zauberstab. / © nextpit

Die Grafik ist eine Reminiszenz an die 8-Bit-Ära voller bunter Pixel, aber es sind das charmante Gameplay und der mitreißende Sound, die das ganze Spektakel zu einem interessanten Erlebnis machen.

Wenn Ihr nicht aufpasst, geratet Ihr sogar in eine Zeitfalle: Denn wenn Ihr versucht einen Dungeon nach dem anderen zu befreien, kann Euch schnell dieses Schicksal ereilen. Ihr braucht keinen Abschluss in Hogwarts, um in diesem Spiel den Boden zu wischen, sondern nur schnelle Reflexe und euren Verstand. Denkt daran, dass hier alles nach einem Muster abläuft. Wenn Ihr es einmal drauf habt, sollte es ein Kinderspiel sein.

Lade Fireball Wizard aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Posture Correction Exercises (Android)

Nerds wie ich neigen dazu, viel zu viele Stunden vor dem Bildschirm zu sitzen – egal ob Fernseher, Monitor oder Smartphone – und nur zum Essen, Baden, Toilettengang und Schlafen aufzustehen. Außerdem ist mein Hintern die meiste Zeit fest an den Stuhl geklebt. Das ist auf Dauer sicher nicht ideal für den menschlichen Körper und vielleicht ist eine App wie diese genau das richtige Stärkungsmittel, um aufzustehen und aktiver zu werden.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Es gibt verschiedene Stufen von Übungen, aus denen Ihr wählen könnt. Am besten beginnt Ihr mit Stufe 1. / © nextpit

Es gibt verschiedene Levels, aus denen Ihr wählen könnt, aber es ist sinnvoll, mit Level 1 zu beginnen. Diese sind ziemlich einfach und keine von ihnen geht über eine Minute hinaus. Um alle 10 Übungen zu absolvieren, muss man allerdings diszipliniert sein, denn sie reichen von Hampelmännern über Kniebeugen bis hin zu verschiedenen Yoga-Stellungen wie dem Lotus und dem Kamel.

Es ist gut zu wissen, dass es nicht nur einfache Animationen gibt, die Euch zeigen, wie man die Übungen ausführt. Wer mehr Anleitung braucht, kann sich das Video ansehen (das Euch zu YouTube weiterleitet).

Wenn eure Fantasie stark genug ist, könnt Ihr natürlich auch einfach den schriftlichen Anweisungen folgen. Natürlich werden die Übungen und Posen mit fortschreitendem Level länger und anspruchsvoller. Denn was wäre das Leben ohne Herausforderungen, nicht wahr? Das ist der einzige Weg, um zu wachsen!

Posture Correction Exercises herunterladen aus dem Google Play Store herunter.

AvenEzer (Android)

Sein Leben in den Griff zu bekommen, ist eine knifflige Angelegenheit. Manche von uns sind vielleicht so beschäftigt, dass wir keine Zeit haben, innezuhalten und eine Bestandsaufnahme zu machen, um zu sehen, wohin wir uns bewegen, wenn wir keine Verschnaufpause einlegen. AvenEzer ist eine App mit einer einfachen Benutzeroberfläche, die es Euch ermöglicht, eine Pause zu machen und Eure Gedanken aufzuschreiben.

Außerdem gibt es zwei verschiedene Diagramme, die Ihr an jeden Eintrag anhängen könnt, um zu sehen, ob es sich um einen Höhepunkt oder einen Tiefpunkt in eurem Leben handelt. Wenn Ihr ausreichend Einträge gemacht habt, könnt Ihr über einen bestimmten Zeitraum auswertenn, ob Ihr bessere oder schlechtere Tage hattet.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Keine

AvenEzer ist einfach zu benutzen und zu verstehen, denn Ihr behaltet den Überblick über Eure Lebensmomente. / © nextpit

Damit Ihr es nicht verpasst, so oft wie möglich Einträge zu machen, gibt es in AvenEzer eine Erinnerungsfunktion, die Euch darauf aufmerksam macht, damit das Erlebnis des Tages zu einem lehrreichen Moment wird. Hoffentlich kann diese App auch ein klärendes Bild davon vermitteln, wie Euer Leben wirklich ist. Anstatt Euch von Euren Gefühlen sagen zu lassen, dass alles schlecht ist, werdet Ihr vielleicht angenehm überrascht sein, dass mehr Gutes als Schlechtes passiert ist, wenn Ihr die Grafik betrachtet!

AvenEzer herunterladen aus dem Google Play Store herunter.

Affiliate Angebot GameSir X2 Game-Controller Für das iPhone Zur Geräte-Datenbank

Herzlichen Glückwunsch, dass Ihr es bis ans Ende der Top 5 Apps dieser Woche von nexpit geschafft habt. Welche App hat Euer Interesse am meisten geweckt? Seid Ihr diese Woche auch über eine besonders tolle App gestolpert, die Ihr der nextpit-Community empfehlen möchtet? Teilt uns Eure Entdeckung in den Kommentaren gern mit!