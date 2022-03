NordVPN im Test: Wirklich der beste VPN-Anbieter?

Zwei Nachteile, die ich im Zusammenhang mit NordVPN erwähnen muss: Die Abonnements gibt es jeweils nur per Einmalzahlung. Zwar sind die Zahlungsmöglichkeiten mit Kreditkarten, PayPal, USW vielfältig, bei längerer Laufzeit fallen aber direkt hohe Kosten an. Darüber hinaus gibt es keinen kostenlosen Testzeitraum. Stattdessen müsst Ihr immer ein Abonnement abschließen, für die anfallenden Kosten aufkommen und dieses bei Nichtgefallen wieder kündigen. Das ist umständlich, schützt den Anbieter aber natürlich vor der Ausbeutung durch Gratisnutzer.

Alternativ könnt Ihr den VPN-Anbieter auch jährlich oder monatlich abonnieren. Die regulären Kosten schaut Ihr Euch am besten in der nachfolgenden Tabelle an.

So gibt es in Deutschland 240 Server, in der Schweiz 100 Server und in Österreich 33 Server. Für die DACH-Region gibt es also genügend Verbindungspunkte, um auch bei hohem Traffic eine stabile Verbindung zu gewährleisten. Das wird vor allem dann wichtig, wenn Ihr auf Reisen seid und beispielsweise auf die deutschen Mediatheken zugreifen wollt. Alternativ sind die Geschwindigkeiten bei Verbindungen im gleichen Land in der Regel höher.

In so ziemlich jedem Anwendungsfall für VPN-Dienste ist eine hohe Auswahl an Ländern von Vorteil. NordVPN ermöglicht es Euch beim Streamen, Umgehen von Ländersperren oder beim sicheren Surfen Verbindungen über 60 verschiedene Länder aufzubauen. Während Ihr die vollständige Liste bei NordVPN selbst findet, möchte ich Euch noch ein paar Besonderheiten bei NordVPN vorstellen.

Ein VPN-Anbieter steht und fällt natürlich mit der Verfügbarkeit von Servern in verschiedenen Standorten. Diesbezüglich gehört NordVPN mit 5.200 Servern in 60 Ländern zur VPN-Oberklasse. Neben Standard-Servern gibt es auch Verbindungspunkte für spezielle Anwendungsfälle für doppelte Sicherheit, Onion-Netzwerke und mehr.

Für diesen Test können wir festhalten, dass wir alle Anwendungsfälle, die ohne VPN möglich wären, in jedem Land mit VPN-Verbindung ausführen könnten. Habt Ihr Interesse an der Verbindung in weitere Länder, empfehlen wir Euch die neuesten Ergebnisse des Speedtests von NordVPN .

Zum Streamen , dem Downloaden von Dateien oder auch einfach beim Surfen ist eine hohe Geschwindigkeit bei verschlüsselten Verbindungen wichtig. NordVPN bietet in seinen Apps Spezial-Server für hohe Geschwindigkeiten an – wie ein Speedtest zeigt, ist das aber nicht unbedingt nötig. Die folgenden Messungen haben wir an einem Donnerstagabend um 18 Uhr auf drei Plattformen durchgeführt.

Sicherheit und Verschlüsselung

Nachdem wir eben schon kurz auf das NordLynx-Protokoll eingegangen sind, geht es jetzt um die Sicherheit von NordVPN. Alternativ stehen nämlich auch die Protokolle IKEv2 / IPsec und OpenVPN zur Auswahl. Immer verschlüsselt NordVPN Verbindungen über sichere 256-Bit-Schlüssel nach AES-Standard.

Gefällt:

Hohe Sicherheitsstandards

Flexible Protokollauswahl

Komfortfunktionen wie Kill-Switch

No-Log-Grundsatz

Gefällt nicht:

-

Bei der Sicherheit eines VPN-Anbieters müsst Ihr auf zwei Dinge achten: Die Sicherheit der Verbindungen selbst und der Datenschutz, den Euch der VPN-Anbieter selbst gewährleistet. In unserer VPN-Bestenliste erklärt Euch Rubens ausführlich, was es mit den Five Eyes, den Nine Eyes und den 14 Eyes auf sich hat. NordVPN hat seinen Sitz in Panama und entzieht sich damit der Gerichtbarkeit vieler Staaten. Verlangt eine Regierung also die Weitergabe von Nutzungsdaten, seid Ihr bei NordVPN noch immer anonym und sicher.

Darüber hinaus verfolgt NordVPN eine strikte No-Log-Policy. Bedeutet, dass die Server von NordVPN nicht speichern, welche Clients sich zu welchem Zeitpunkt verbunden haben. So hinterlasst Ihr keine Spuren, wenn Ihr Euch über NordVPN verbindet.

Neben dem Umgehen von Ländersperren ist ein großer Vorteil von VPN-Verbindungen, dass sie verschlüsselt werden. Dabei verschlüsselt Euer Smartphone, Notebook oder WLAN-Router die zu übertragenen Daten mit einem Sicherheitsschlüssel, der in diesem Fälle 256 Bit lang ist – also eine Folge von 256 Nullen und Einsen. Daraus ergeben sich laut SSL.de 2^256 Möglichkeiten, die ein Angreifer für die Entschlüsselung durchgehen müsste. Oder ganz genau: 115.792.089.237.316.195.423.570.985.008.687.907.853.269.984.665.640.564.039.457.584.007.913.129.639.936! NordVPN gibt an, dass ein Entschlüsseln mehr Zeit benötigen würde, als der Menschheit zur Verfügung stünde. Gruselig!

Verschlüsseln kann die Daten somit ganz sicher nur die Gegenseite – aufgrund der Tunnelverbindungen können nicht einmal Internet-Provider nachvollziehen, welche Daten Ihr übertragt.

Die Verschlüsselung nach AES-256-Bit erfolgt bei NordVPN in drei Protokollen, von denen wir Euch schon eines genannt haben – das eigens entwickelte NordLynx. Alternativ stehen Euch IKEv2 / IPsec und OpenVPN zur Auswahl. Beide Protokolle sind sehr sicher, unterscheiden sich aber vor allem in der Kompatibilität zur jeweiligen Hardware. Während Ihr unter MacOS, iOS und Android am besten die proprietären Apps zur VPN-Konfiguration nutzt, könnt Ihr mit OpenVPN beispielsweise auch Euren WLAN-Router dazu anweisen, jede Verbindung zu verschlüsseln.

Noch eine Sache, die nur in den Apps möglich ist: Es gibt einen Kill-Switch, der automatisch alle Verbindungen trennt, falls die VPN-Verbindung einmal ausfällt. So vermeidet Ihr, dass Eure Gegenseite die IP-Adresse oder Euren Standort auslesen kann, wenn Euer Gerät die Tunnelverbindung einmal abbricht. Ein echt praktisches Feature für mehr Sicherheit.