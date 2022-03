Xiaomi 12 vs Galaxy S22: Die Flaggschiff-Smartphones im Vergleich

Das Samsung Galaxy S22 Ultra ist bereits im Handel, die anderen beiden Modelle folgen in wenigen Tagen. Das Flaggschiff von Xiaomi – das Xiaomi 12 Pro – ist uns ebenfalls bereits bekannt. Auch die Xiaomi-12-Reihe dürfte in wenigen Tagen für Europa präsentiert werden. Daher lassen wir die Smartphones dieser beiden Handy-Giganten heute gegeneinander antreten.

Die Kamerasektion ist zumeist diejenige, zu der man im ausführlichen Testbericht mit am meisten schreibt – in diesem Vergleich der technischen Daten aber mit am wenigsten. Die Specs sind bestenfalls Indizien, die uns auf die Kameraqualität schließen lassen. Für verlässliche Auskunft müssen wir die Cams also erst testen.

Zwischen 8 und 12 GB ist der Arbeitsspeicher groß, was wieder eine Gemeinsamkeit zwischen Xiaomi und Samsung darstellt. Selbiges gilt für den nicht-erweiterbaren Speicher, der bei allen sechs Modellen wahlweise 128 oder 256 GB beträgt. Lediglich beim S22 Ultra habt Ihr auch noch die Option, zu 512 GB oder gar 1 TB zu greifen. Davon ab gibt sich keines der Geräte in Sachen Konnektivität eine Blöße. Alle sind im 5G-Netz unterwegs, bieten NFC, Bluetooth 5.2 sowie Wi-Fi 6.

Der Snapdragon 8 Gen 1 ist das Spitzen-SoC von Qualcomm und findet sich dementsprechend in vielen Flaggschiffen des Jahres 2022 wieder. Das gilt sowohl für das Xiaomi 12 als auch das 12 Pro, während im Xiaomi 12X der Snapdragon 870 vor sich hin tuckert. Auch Samsung vertraut aufs Qualcomm-SoC, allerdings nicht in Europa. Hier kommt stattdessen der Exynos 2200 zum Einsatz und zwar in allen drei Modellen.

In diesem Monat kommen nach dem Galaxy S22 Ultra endlich auch das Galaxy S22+ und das Basismodell Galaxy S22 in den Handel. Xiaomi hat seine Flaggschiffe für 2022 bereits im Dezember letzten Jahres präsentiert. Für den 15. März erhoffen wir uns nun, dass das Xiaomi 12 Pro, das Xiaomi 12X und das Xiaomi 12 für den europäischen Markt vorgestellt werden.

Ebenfalls ein Punkt für Samsung, wenngleich auch ein Software- und Hardware-Punkt gleichermaßen: Der S Pen! Der smarte Stift der Südkoreaner erhöht das Level an Bedienungskomfort und ermöglicht zudem Software-Features, die Ihr auf den Xiaomi-Devices nicht findet.

Akku und Quick-Charging

Das ist die Kategorie, in der Xiaomi in der Regel protzen kann. Das Xiaomi 12 Pro kommt mit einem 4.600-mAh-Akku, der als einziger der Xiaomi-12-Reihe auch kabellos geladen werden kann. Das dafür aber immerhin mit satten 50 Watt! Damit übertrifft das Gerät die Samsungs komplett, denn selbst kabelgebunden bekommen Galaxy S22+ und S22 Ultra "nur" 45 Watt hin. Mit Kabel lädt das Xiaomi 12 Pro dann sogar mit rasanten 120 Watt!

Xiaomi 12 und 12X lassen mit 67 Watt ebenfalls die Samsung-Konkurrenz hinter sich, wobei das Basismodell Galaxy S22 mit lediglich 25 Watt dem Feld hinterher eiert. Während sich die anderen fünf Modelle in diesem Vergleich bei einer Kapazität des Akkus von 4.500 bis 5.000 mAh eingependelt haben, hängt das S22 auch hier mit lediglich 3.700 mAh hinterher.

Ich weise Euch dennoch an dieser Stelle darauf hin, dass wir hier Smartphones auf der Grundlage von technischen Spezifikationen vergleichen. Wir müssen also alle Geräte noch ausführlichen Tests unterziehen. Bestenfalls kann hier herauskommen, dass aufgrund gestiegener Energieeffizienz ein kleinerer Akku nicht zu stark negativ ins Gewicht fällt.

Einen Sonderpunkt kann sich Xiaomi noch abholen übrigens: Die Ladegeräte dürften bei allen drei Modellen mit in der Box liegen bei Auslieferung. Die Samsung-Charger müsst Ihr Euch allesamt dazu kaufen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Xiaomi-12-Serie wurde im Dezember in China vorgestellt, wir warten jetzt auf das globale Launch-Event am 15. März. Dort erfahren wir dann, wie schnell wir die Geräte in Händen halten können und auch die präzisen Preise. Es sind bislang lediglich vermutete Preise geleakt, die höher ausfallen als erhofft.

Stimmen diese Preise, werden wir für das Xiaomi 12 ab 899 Euro hinblättern, sowie ab 1.099 Euro für das Xiaomi 12 Pro. Damit wären die Handys sogar kostspieliger als die Samsung-Konkurrenz. Die Samsung-Preise seht Ihr in folgender Tabelle und könnt dort erkennen, dass Ihr da jeweils 50 Euro günstiger davonkommt:

Galaxy S22 Galaxy S22+ Galaxy S22 Ultra Preis 8/128 GB: 849 €

8/256 GB: 899 € 8/128 GB: 1.049 €

8/256 GB: 1.099 € 8/128 GB: 1.249 €

12/256 GB: 1.349 €.

12/512 GB: 1.449 €.

12/1 TB: 1.649 € Verfügbarkeit S22 Ultra bereits im Handel, Galaxy S22 und S22+ folgen im März 2022.

noch nicht offiziell in Deutschland erschienen ist, wollen wir sie in dieser Übersicht aufführen. Denn im Grunde genommen fehlen nur noch die Europreise, da die Modelle bereits in China vorgestellt wurden. Samsung stellte die neue Galaxy S22 Serie am 9. Februar 2022 vor und hier wissen wir schon, zu welchen Preisen die Handys auf den Markt kommen.

Im Februar 2022 gibt es in beiden Serien drei Modelle – bei Xiaomi sind es die Varianten Xiaomi 12, Xiaomi 12 X und Xiaomi 12 Pro und bei Samsung das Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra. Wie Ihr aus letztem Jahr wisst, sind die Varianten noch nicht ganz miteinander vergleichbar. Denn eventuell wird Xiaomi noch ein 12 Ultra auf den Markt bringen, das dann der direkte Widersacher für das Galaxy S22 Ultra sein wird.

Fazit

Sowohl Samsung als auch Xiaomi haben uns mit je drei interessanten Smartphones bedacht, wobei wir immer im Hinterkopf behalten müssen, dass das wirklich stärkste Xiaomi-Device mit dem Xiaomi 12 Ultra noch ins Haus stehen dürfte. Wenn die hohen Preise für Xiaomi bestätigt werden, haben die Chinesen hier schonmal einen großen Vorteil verspielt, den sie in der Vergangenheit stets hatten. Hier müssen wir aber noch ein Fragezeichen lassen.

Bei der Performance dürfen wir erwarten, dass die China-Phones eine Nasenspitze vorne liegen, was aber im praktischen Einsatz keine große Rolle spielen dürfte. Bei den allesamt guten Displays hingegen dürften es die Koreaner sein, die mehr überzeugen können – aber auch hier reden wir über ein generell hohes Niveau bei allen AMOLED-Panels.

Samsung bietet Euch den längeren Software-Support. Bei den Oberflächen an sich ist es aber eher eine Frage des persönlichen Geschmacks, wo Ihr Euch am ehesten zuhause fühlt. Stylus-Freunde schauen bei Xiaomi in die Röhre, während die Note-Serie im Galaxy S22 Ultra weiterlebt. Aber auch Xiaomi kann nochmal punkten: Beim Akku, der in allen drei Modellen schneller geladen werden kann als bei Samsung.

Müsste man also aufgrund der Specs jetzt ein Gerät auswählen (was Ihr tunlichst nicht tun solltet, wartet die Tests ab!), wären es jeweils Kleinigkeiten, die den Ausschlag geben könnten. Vielleicht die IP-Zertifizierung bei den Samsung-Geräten, oder das Design der Xiaomi-Modelle.

Sobald alle Geräte draußen sind, werden wir uns einen abschließenden Eindruck machen können. Bis dahin könnt Ihr uns in den Kommentaren ja schonmal erzählen, welches der sechs Smartphones Euer Favorit ist.