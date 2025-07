Totalausfall: Diese Smartphones werden zurückgerufen

Wenn von einem Smartphone-Rückruf die Rede ist, dürften viele an das Samsung Galaxy Note 7 denken – jenes Gerät, dessen Akkus in Brand geraten konnten. Ganz so dramatisch ist es diesmal nicht. Doch auch beim Sony Xperia 1 VII ist das Ergebnis für Betroffene ähnlich gravierend. Denn sie müssen ihre nagelneuen Smartphones zurückschicken. Der Grund: Die Geräte können sich spontan ausschalten, neu starten oder endgültig deaktivieren. Um dem entgegenzuwirken, hat Sony den Verkauf des Modells gestoppt und im Anschluss an interne Prüfungen am 21. Juli 2025 ein Austauschprogramm gestartet.

Was steckt hinter den technischen Problemen?

Die Rückrufaktion betrifft eine bestimmte Produktionscharge des Sony Xperia 1 VII. Wie viele Einheiten konkret betroffen sind, lässt der Hersteller offen und spricht lediglich von einer „geringen Anzahl“. Im Rahmen einer zügig durchgeführten Untersuchung stellte sich heraus, dass eine fehlerhafte Leitplatte für Störungen in der Stromversorgung verantwortlich war. Die Ursache dafür lag im Herstellungsprozess – dieser sei laut Sony mittlerweile korrigiert worden. Trotzdem müssen bereits verkaufte Geräte aus der fehlerhaften Charge ersetzt werden, da weiterhin Fehlfunktionen auftreten können.

Wie lässt sich feststellen, ob ein Gerät betroffen ist?

Das Sony Xperia 1 VII kam im Mai 2025 auf den Markt. Besitzer dieses Modells sollten jetzt die Internationale-Mobilgeräte-Identität (IMEI) ihres Smartphones mit dem offiziellen IMEI-Checker von Sony abgleichen. Zeigt das Tool eine Übereinstimmung mit der betroffenen Charge, empfiehlt sich der Gang zu einem autorisierten Sony-Servicecenter. Wer das Gerät über den Sony-Online-Store erworben hat, wird in den nächsten Tagen direkt vom Hersteller kontaktiert. Die IMEI lässt sich entweder in den Einstellungen unter System > Über das Telefon > Status > IMEI-Informationen, im SIM-Kartenfach oder auf der Verpackung finden.

Wann wird das Xperia 1 VII wieder verkauft?

Der Verkaufsstopp des Xperia 1 VII soll laut Sony nicht dauerhaft sein. Gegenüber dem Technikportal Chip kündigte das Unternehmen an, den Verkauf zeitnah wieder aufzunehmen. Sicherheitsbedenken gäbe es zudem nicht – das bekräftigte Sony ausdrücklich. Käufer, deren Geräte nicht vom IMEI-Checker als betroffen identifiziert wurden, können laut dem Hersteller beruhigt sein: Diese Modelle seien fehlerfrei und müssten nicht eingeschickt werden.