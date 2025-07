Sony zieht die Reißleine: Mit diesem Gerät ist jetzt Schluss

Sony brachte das Xperia 1 VII im Mai auf den Markt und begann im Juni mit der Auslieferung des Geräts in Japan und ausgewählten Ländern in Europa und Asien. Es lief von Anfang an fast reibungslos, bis Nutzer/innen von Softwareproblemen berichteten, wie z. B. unerwartete Abschaltungen, zufällige Neustarts und - noch schlimmer - das Gerät ließ sich nicht einschalten.

Im letzten Monat tauchten erste Berichte auf, bei denen es sich anscheinend um einen bestimmten Dienst oder eine Funktion handelte, die mit dem Gerät verbunden ist und ausgewählte Xperia 1 VII betrifft. Das Problem scheint nur bei den in Japan verkauften Varianten (XQ-FS44, SO-51F, SOG15, A501SO) aufzutreten.

Wie kann man den zufälligen Neustart des Xperia 1 VII beheben?

Sony hat das Problem über seinen japanischen Kanal bestätigt und erklärt, dass das Unternehmen daran arbeitet, die genaue Ursache zu ermitteln und den Versand und Verkauf des Geräts im Einzelhandel vorübergehend gestoppt hat.

Gleichzeitig bietet das Unternehmen eine Wiederherstellungsmethode für betroffene Nutzer/innen an und empfiehlt einen Soft-Reset, bei dem der Netzschalter und die Lautstärke 20 Sekunden lang gedrückt werden, bis das Gerät hochfährt. Anschließend sollten die Nutzer auf die neueste Software updaten.

Das Xperia 1 VII von Sony hat das gleiche Design, verfügt aber über interne Hardware-Upgrades. / © Sony

Einige Nutzer/innen haben jedoch berichtet, dass sich ihr Gerät nach dem Zurücksetzen nicht einschalten lässt. In diesem Fall rät Sony ihnen, sich an den Support-Kanal des Unternehmens zu wenden, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Sind Xperia 1 VII weltweit von dem zufälligen Neustart betroffen?

Obwohl es einige Berichte über den gleichen Fall des zufälligen Neustarts des Xperia 1 VII in Taiwan und Hongkong gibt, gibt es keine offizielle Erklärung oder Pressemitteilung, die bestätigt, dass diese Probleme nur auf Geräte in Japan zutreffen.

Allem Anschein nach scheinen die Probleme nicht die weltweiten Modelle zu betreffen. Das reicht jedoch nicht aus, um viele Nutzer/innen außerhalb Japans zu beruhigen und ihre Sorgen zu zerstreuen.

So hat Sony letzten Monat einige Vorbestellungen des Geräts in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und anderen Ländern storniert. Es gab keine Erklärung dafür und es war auch nicht klar, ob dies mit dem Softwareproblem zusammenhing. Das Unternehmen nahm die Auslieferung in diesen Regionen jedoch noch im selben Monat wieder auf.