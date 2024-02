Xiaomi Redmi Note 13 4G im Test: Tolles Display zum fairen Preis

Xiaomi Redmi Note 13 4G: Design und Verarbeitung

Das Redmi Note 13 4G bietet ein schönes Design, das sein Plastikgehäuse mit glänzenden, reflektierenden Materialien kaschiert. Auf der Vorderseite steht das große 6,67-Zoll-OLED-Display im Mittelpunkt, das eine gute Kombination aus Auflösung und Bildwiederholrate bietet, die vor nicht allzu langer Zeit noch Premium-Modellen vorbehalten war.

Vorteile:

Gute Verarbeitungsqualität

Heller und glatter OLED-Bildschirm

Kopfhöreranschluss und microSD-Unterstützung

Mitgelieferte Hülle

Nachteile:

Ein Magnet für Fingerabdrücke

Das FullHD+-Display mit 2.400 x 1.080 px ist von relativ schlanken Rändern umgeben und aktualisiert sich mit schnellen 120 Hz für flüssige Animationen. Und wie viele 2024-Handys wirbt Xiaomi mit einer hohen maximalen Helligkeit von 1800 Nits. In der Praxis ist die Nutzung im Freien kein Problem für das Redmi Note 13 4G.

Der 120-Hz-OLED-Screen ist wahrscheinlich das beste Verkaufsargument des Redmi Note 13 4G. / © nextpit

Ein weiteres Feature, das bisher nur teureren Handys vorbehalten war, ist der Fingerabdrucksensor unter dem Display, der in unseren Tests einwandfrei funktionierte. Außerdem schützt Xiaomi das Display mit Gorilla Glass 3, was in dieser Preisklasse wahrlich nicht üblich ist.

Was die Widerstandsfähigkeit angeht, so ist das Handy nach IP54 vor Wasser und Staub geschützt. Während wir das Note 13 Pro 4G in diesem Punkt kritisierten, ist das Note 13 4G in der Grundausstattung mit seinen direkten Konkurrenten konkurrenzfähig.

Die Rückseite hat eine schöne glänzende Oberfläche, die viele Fingerabdrücke anzieht. / © nextpit

Das glänzende Plastik auf der Rückseite sieht auf den ersten Blick schön aus, aber es zieht Fingerabdrücke magisch an. Wir gehen davon aus, dass die meisten Leute das Handy daher in die mitgelieferte Schutzhülle packen.

Um das Design abzurunden, findet Ihr an den flachen Kanten des Redmi Note 13 4G auf der rechten Seite die Lautstärke-Wippe und den Power-Button. Der Lautsprecher, der USB-C-Anschluss und der microSD-/Dual-SIM-Hybrideinschub befinden sich auf der Unterseite. Kopfhörerbuchse, Lautsprecher und IR-Blaster auf der Oberseite, die linke Seite ist leer.