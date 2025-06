Samsung: Die Galaxy S25 Reihe soll günstiger werden

Design ohne Überraschungen

Demnach orientiert sich das Galaxy S25 FE stark am Galaxy S25 Plus. Es soll über ein 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hertz und einer Helligkeit von bis zu 2.600 Nits verfügen. Ob auch die höhere Auflösung des Plus-Modells übernommen wird, ist bislang unklar. Die Displayränder sollen in jedem Fall schlanker ausfallen, was für ein kompakteres Gehäuse sorgen wird.

Im Hinblick auf das Gehäusedesign bleibt Samsung der bestehenden Linie treu. Das FE-Modell übernimmt die flache Rückseite und den kantigen Rahmen der übrigen Modelle der S25-Serie.

So soll das neue Samsung Galaxy S25 FE aussiehen © SammyGuru X OnLeaks

Exynos 2400 statt aktuellem Top-Chip

Wenig Begeisterung dürfte die Wahl des Prozessors auslösen: Samsung setzt laut aktuellen Informationen auf den Exynos 2400 – derselbe SoC, der bereits im Galaxy S24 FE zum Einsatz kam. Grund dafür könnte sein, dass der Snapdragon 8 Elite der im regulären S25 steckt, zu teuer im Einkauf ist und der Exynos 2500 aus eigener Entwicklung bislang nicht veröffentlicht wurde. Damit wird aktuell im Juli gerechnet, wenn der Chip in den neuen Falt-Smartphones sein Debüt feiert. Möglicherweise stehen bis zum Release des S25 FE also nicht genug Einheiten des neuen Prozessors zur Verfügung.

Im Vergleich zum Snapdragon 8 Elite in den regulären S25-Modellen bedeutet der alte Prozessor einen Leistungsrückstand von schätzungsweise 30 Prozent. Bei alltäglichen Anwendungen dürfte dieser Unterschied jedoch kaum auffallen, da auch der Exynos 2400 mit rund 1,6 Millionen Punkten bei AnTuTu eine hohe Performance aufweist. Einschränkungen sind jedoch bei der Akkulaufzeit zu erwarten, da die neuen Prozessoren deutlich stromsparender arbeiten und Exynos-Chips generell für einen höheren Akkuverbrauch sorgen als ihre Snapdragon-Konterparts.

Kaum Upgrades bei den Kameras

Auch bei den Kameras sind keine größeren Neuerungen zu erwarten. Die rückwärtige Triple-Kamera entspricht laut bisherigen Informationen jener des Vorgängers: eine 50-Megapixel-Hauptkamera, ein 3-fach-Teleobjektiv mit 8 MP sowie eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 MP. Die Frontkamera hingegen erhält ein Upgrade: Hier soll der gleiche 12-Megapixel-Sensor wie im S25 (Plus) verbaut sein.

Samsung Galaxy S25 FE: Marktstart & Preis

Das Galaxy S25 FE wird voraussichtlich im August oder September erscheinen und bereits mit Android 16 und One UI 8 ausgestattet sein. Die neue Betriebssystemversion wird Samsung voraussichtlich im Juli mit den faltbaren Galaxy-Modellen vorstellen. Einen offiziellen Euro-Preis gibt es derzeit noch nicht, er dürfte sich jedoch im Bereich von 650 Euro bewegen – analog zum Vorjahresmodell. In den USA soll der Preis wohl um 50 Dollar nach oben gehen.