Bei nextpit bekommt Ihr zweimal pro Woche einen Haufen kostenloser Apps für Android-Handys und fürs iPhone angeboten. Diese Apps sind sonst eigentlich kostenpflichtig, für einen sehr kurzen Zeitraum erhaltet Ihr sie aber gratis – hier ist also Tempo gefragt!

Im Gegensatz zu unseren "Top 5 Apps der Woche", wo wir die Apps bedacht kuratieren, läuft das hier ein bisschen anders. Statt alles zu prüfen und zu testen, haben wir diese Anwendungen und Games schlicht aus einem Grund ausgewählt: Sie sind kostenlos! Wir haben leider weder im Google Play Store noch im Apple App Store einen Überblick, wie lange die Angebote gelten. Es lohnt sich also, sie so schnell wie möglich herunterzuladen, aber achtet auf die Hinweise zu Werbung, In-App-Käufen und eventuellen Abofallen.

Unser Tipp: Seid Ihr an einer App interessiert, dann installiert sie – auch wenn Ihr sie nicht sofort braucht. Dadurch wird sie als "gekauft" markiert und landet in Eurer App-Bibliothek. Ihr könnt die App also direkt wieder vom Handy werfen und dann einfach bei Bedarf wieder kostenlos installieren.

Diese Android-Apps und -Games sind kurze Zeit gratis

Die besten kostenlosen Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

How much can I spend? Premium: Die App hilft Euch, die Kontrolle über Eure Ausgaben zu behalten. Sie zeigt Euch jederzeit an, wie viel Kohle Ihr im Monat noch raushauen könnt.

Contact Edge Side Bar: Mit diesem kleinen Werkzeug habt Ihr Eure wichtigsten Kontakte immer griffbereit – in einer praktischen Seitenliste, die Ihr komplett anpassen könnt.

Image to PDF Converter: Na? Was glaubt Ihr, was eine App macht, die diesen Namen trägt? Haargenau!

Sound Meter & Noise Detector: Ihr wollt Euch vor Lärm schützen und gegebenenfalls auch direkt herausfinden, wie viel Dezibel der Lärm gerade hat? Dann ist das die App, die Ihr installieren solltet.

Add Frames to Photos: Mit dieser gut bewerteten App verpasst Ihr Euren Bildern originelle Bilderrahmen.

Kostenlose Android-Spiele

Rogue Hearts: Wer Bock hat auf einen Action-geladenen Dungeon-Crawler, darf hier gerne mal reinschauen.

Eco Inc.: Wer sagt das, dass niemand allein die Welt retten kann? In diesem Spiel könnt Ihr das nämlich und müsst sehen, dass das biologische Gleichgewicht erhalten wird und Ihr unsere Umwelt am Leben haltet.

Survival Island - Evolve Pro: Seid Ihr bereit, nach einer Katastrophe auf unserem Planeten neu anzufangen und Inseln zu erkunden? Dann los!

Guardian War - Ultimate Edition: Der Klassiker unter den Spielideen – Ihr müsst Euren Helden so aufbauen, dass er es schafft, die Prinzessin zu befreien.

Fastar VIP: Wer Spaß an solchen Rhythmus-basierten Musik-Spielchen hat – Fastar haben wir schon öfter empfohlen und es ist aktuell wieder gratis!

Affiliate Angebot Google Pixel 8a

Diese iOS-Apps und -Games sind kurze Zeit gratis

Top kostenlose iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

The Boy Who Cried Wolf VL2: Eine wunderschön vorgetragene Geschichte, die hier in amerikanischer Gebärdensprache vorgetragen wird. Über 140 Vokabeln, werden hier in Gebärdensprache und Fingeralphabet dargestellt.

Sleep Better Fan - White Noise: Gehört Ihr zu den Leuten, die mit Geräuschen besser einschlafen können, zum Beispiel dem Sound von Ventilatoren? Dann ist diese App für Euch.

Search Ban: Filter Results: Bekommt Ihr beim Googeln auch immer erst Schrott angezeigt? Diese App kommt mit sorgfältig kuratierter Liste, die Spam-Seiten ausblendet, aber Ihr könnt natürlich auch direkt in Safari selbst Spam sperren.

Bento: The Do Less To-Do List: Das hier ist eine besondere To-Do-List-App: Es geht nämlich ums "weniger ist mehr"-Prinzip. Deshalb müsst Ihr Euch auf drei Aufgaben pro Tag beschränken. Bekommt Ihr das hin?

Photo Eraser for iPhone: Mit dieser App könnt Ihr im Handumdrehen Objekte aus Fotos entfernen. Perfekt vor allem für alle iPhone-Nutzer:innen, die kein aktuelles iOS nutzen können und daher nicht auf Apples eigene Anwendung zurückgreifen können.

Kostenlose iPhone-Games

Wind Wings (Premium): Kurzweiliger, vertikal scrollender Space-Shooter in sehr farbenfrohem Gewand.

Koa: Journey into Ekos: Chillige Kombination aus Plattform- und Puzzle-Game, bei dem Ihr zu entspannter Musik Euren Heimatwald retten müsst.

Cypher Vocab: Action-Spielchen, bei dem Ihr gleichzeitig auch noch Euer Englisch-Vokabular aufmöbelt.

Sprout Valley: Ihr habt Euch sicher immer schon mal gewünscht, dass Ihr eine Katze seid, die auf der Suche nach ihrem Lieblingsort ist, dabei Freunde findet und im Endeffekt ihren eigenen Traum-Garten schafft? Nicht? Egal, in diesem Spiel könnt Ihr jedenfalls Euren niedlichen Garten anlegen.

Roll Turtle: Aber vielleicht wollt Ihr ja auch lieber eine Schildkröte sein? Falls ja, dann könnt Ihr das in diesem Spiel komplett ausleben. Schönes, buntes, aber mitunter auch kniffliges Plattform-Spiel.

Damit sind wir für diese Woche fertigund ich hoffe, Ihr habt alle was Passendes gefunden. Nächste Woche bekommt Ihr natürlich neue Vorschläge von uns. Ach, und tut uns doch bitte einen Gefallen: Solltet Ihr im Artikel über eine App stolpern, die bereits wieder Geld kostet, lasst es uns doch bitte in den Kommentaren wissen. Danke!