Jede Woche wählt das nextpit-Team eine Reihe von spannenden Anwendungen für Android- und iPhone-Nutzer aus. Normalerweise sind diese Apps kostenpflichtig, aber für eine begrenzte Zeit sind sie kostenlos erhältlich. Warum nehmt Ihr Euch nicht einen Moment Zeit und stöbert durch unsere kuratierte Auswahl und entdeckt ein paar versteckte Schätze, die Eure App-Bibliothek bereichern könnten? Denkt daran, dass diese Angebote nicht ewig gültig sind, also zögert nicht!

Diese Sammlung unterscheidet sich von unseren "Top 5 Apps der Woche", in denen wir ausführliche Bewertungen und detaillierte Einblicke in bestimmte Anwendungen geben. Hier konzentrieren wir uns ausschließlich auf Apps, die im Moment kostenlos sind! Bedenkt, dass diese zeitlich begrenzten Angebote möglicherweise nicht lange im Google Play Store oder im Apple App Store verfügbar sind, also ist es ratsam, sie schnell herunterzuladen und zu installieren. Achtet außerdem auf Werbung, In-App-Käufe und mögliche Abo-Gebühren, die ins Spiel kommen könnten.

Unser Tipp: Wenn Ihr an einer App interessiert seid, installiert sie - auch wenn Ihr sie nicht sofort braucht. Dadurch wird sie als "gekauft" markiert und zu eurer App-Bibliothek hinzugefügt. Ihr könnt die App dann direkt von Eurem Telefon löschen und sie kostenlos neu installieren, wenn Ihr sie braucht.

Kostenlose Android Apps und Spiele - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose Android Apps für Produktivität und Lifestyle

Sound Meter & Noise Detector: Der Name sagt schon alles. Erfasst den Geräuschpegel, wo immer Ihr seid, mit Aufzeichnungen, Diagrammen und Statistiken.

Bubble Level Pro : Ihr wollt einen neuen Rahmen an die Wand hängen? Prüft, ob er richtig nivelliert ist.

Passport Photo: ID-Fotodruck: Passt die Fotos an Dokumente an, entfernt Hintergründe, wählt die richtigen Maße und vieles mehr!

Fake Call Screen: Erstellt realistische Anrufbildschirme auf Eurem Handy, um Euch aus peinlichen Situationen zu befreien.

Kostenlose Android Spiele

Grow Heroes VIP: Entwicklt Eure Kämpfer in diesem Idle-RPG mit charmanter Retro-Grafik weiter.

Epic Heroes War: Hackt und schlagt Euch durch die feindlichen Horden in diesem Strategie-Action-RPG.

Sudoku Master 2023: Fordert Euer Gehirn in mehr als 5000 Rätselleveln heraus.

ExtremeJobsKnight'sManager VIP: Ein weiteres Idle-RPG. Diesmal sammelst du Ausrüstung und stellst sie in überdrehten Kämpfen her.

iOS-Apps und -Spiele als kostenloses Angebot für begrenzte Zeit verfügbar

Top kostenlose iOS Apps für Produktivität und Lifestyle

Videdit: Bearbeitet Eure Videos, wendet Effekte an und mischt Aufnahmen für Euren nächsten Social-Media-Post.

Fotospot Road Trip: Plant Ihr einen Roadtrip durch die USA? Schaut Euch diese kuratierte Liste mit über 11.000 Orten im ganzen Land an.

Magisches Emoji: Verschmelze zwei Emojis: Mischt Emojis wie bei der Google-Tastatur, um lustige Sticker zu erstellen.

Medieval Madness Stickers: Wollt Ihr mal ein anderes Set von Aufklebern ausprobieren? Wie wäre es mit dieser Sammlung von verrückten Illustrationen, die vom Mittelalter inspiriert sind?

Kostenlose iPhone Spiele

Pro Wrestling Manager: Erstellt und verwaltet Euren professionellen Wrestling-Verband, mit Storylines, Rivalitäten und allem, was den "Sport" in der Vergangenheit beliebt gemacht hat.

Kid Tarzan Bubble POP Shooter: Rettet die Tierbabys im Dschungel, indem Ihr in diesem klassischen Puzzlespiel Luftballons zum Platzen bringst.

ABC Star: Anstatt Eurem Kind mit endlosen Videos auf YouTube zu füttern, bringt ihm das Alphabet bei!

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Wenn Ihr ein Angebot entdeckt, das bereits abgelaufen ist, lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen.