Beeilt Euch: Diese Apps sind nur kurze Zeit kostenlos

Zweimal pro Woche stellen wir von nextpit euch eine Auswahl an Apps für Android und iPhone vor, die normalerweise kostenpflichtig sind, aber für eine begrenzte Zeit kostenlos sind. Bringt etwas Abwechslung in die App-Auswahl Eures Handys mit diesen vergünstigten Spielen und Anwendungen, aber verschwendet keine Zeit!

Diese Liste unterscheidet sich von unserer Auswahl der "Top 5 Apps der Woche", in der wir ausführliche Bewertungen und Analysen liefern. Hier haben wir diese Apps einfach ausgewählt, weil sie derzeit kostenlos erhältlich sind! Da es sich jedoch um zeitlich begrenzte Angebote handelt, können wir nicht versprechen, dass sie lange im Google Play Store oder Apple App Store verfügbar sind. Daher ist es ratsam, sie lieber früher als später herunterzuladen. Achte aber auf Werbung, In-App-Käufe und mögliche Abofallen, die es geben könnte.

Unser Tipp: Wenn Ihr an einer App interessiert seid, installiert sie - auch wenn Ihr sie nicht sofort braucht. Dadurch wird sie als "gekauft" markiert und zu Eurer App-Bibliothek hinzugefügt. Ihr könnt die App dann direkt von Eurem Telefon löschen und sie kostenlos neu installieren, wenn Ihr sie braucht.

Kostenlose Android Apps und Spiele - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Video komprimieren: Wie der Name schon sagt, reduziert die App die Größe von Videos, damit sie schneller geteilt und hochgeladen werden können.

Fotos zusammenfügen: Erstellt lange Screenshots, indem Ihr sie vertikal oder horizontal zusammenfügt.

Reminder Pro: Kontrolliert Eure Termine, Aufgaben, Medikamentenstunden und vieles mehr mit dieser vielseitigen App.

ProductCut Pro: Entfernt Hintergründe, löscht Elemente und bearbeitet Fotos für soziale Medien, Nachrichten und mehr.

Kostenlose Android-Spiele

Theme Park Simulator: Gestaltet, verwaltet und vermarktet den ultimativen Freizeitpark auf dem Handy.

Space Survival: Mars RPG: Erforscht den roten Planeten, findet Überlebende und verteidigt das Raumschiff gegen die geheimnisvollen Kreaturen.

Shadow Knight: Ninja Fighting: Kämpft Euch in diesem Side-Scrolling-Actionspiel mit blitzschnellen Angriffen durch die Dunkelheit.

Bonbon: Candy Match 3: Habt Ihr immer noch nicht genug vom Match-3-Wahn? Probiert ein weiteres von Süßigkeiten inspiriertes Puzzlespiel für Euer Handy aus.

Kostenlose iOS-Apps und Spiele für begrenzte Zeit im Angebot

Top kostenlose iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Goal Streaks: Erinnert Euch an Eure Ziele und Routinen, verfolgt sie und bleibt motiviert, sie zu erreichen.

Predator Clock: Überprüft die Zeit im (gruseligen) Stil mit dieser vom Film inspirierten Uhr-App.

Laborwerte Referenz: Speziell für Fachkräfte im Gesundheitswesen und Studierende, vor allem für diejenigen, die mit Labortests zu tun haben.

Medieval Cat Stickers: Ein Paket mit schrulligen Aufklebern, die einen mittelalterlichen Stil mit Katzen kombinieren.

Kostenlose iPhone-Spiele

Fill Me Up: Nutzt die geometrischen Formen, um das Spielfeld in diesem minimalistischen, aber herausfordernden Rätsel zu füllen.

Geistergeflüster: Ist das eine App oder ein Spiel? Sprecht mit den Geistern um Euch herum und lüftet die Geheimnisse des Übernatürlichen.

Pro Wrestling Manager: Erstellt und verwaltet Euren professionellen Wrestling-Verband, mit Storylines, Rivalitäten und allem, was den "Sport" in der Vergangenheit beliebt gemacht hat.

Kid Tarzan Bubble POP Shooter: Rettet die Tierbabys im Dschungel, indem Ihr in diesem klassischen Puzzlespiel Luftballons zum Platzen bringt.

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Wenn Ihr einen abgelaufenen Deal gefunden habt, teilt ihn bitte in den Kommentaren unten.