Schnell zugreifen: Diese Apps sind kurze Zeit kostenlos

Jede Woche kuratiert das nextpit-Team eine aufregende Auswahl an Apps für Android- und iPhone-Geräte, die in der Regel kostenpflichtig sind, aber derzeit für eine begrenzte Zeit kostenlos angeboten werden. Schaut Euch unsere kuratierte Liste an und entdecke die Perlen, die Eure App-Sammlung perfekt ergänzen könnten. Vergesst nicht, dass diese Angebote zeitlich begrenzt sind, also müsst Ihr schnell handeln!

Diese Liste unterscheidet sich von unseren "Top 5 Apps der Woche", in denen wir umfassende Bewertungen und Einblicke in die vorgestellten Anwendungen geben. Stattdessen konzentrieren wir uns hier nur auf die Apps, die im Moment kostenlos erhältlich sind! Beachtet, dass diese Angebote zeitlich begrenzt sind; wir können ihre Verfügbarkeit im Google Play Store oder im Apple App Store nicht lange garantieren. Es ist daher ratsam, sie so schnell wie möglich herunterzuladen und zu installieren. Achte außerdem auf Werbung, In-App-Käufe und mögliche Abofallen, die auftreten können.

Unser Tipp: Wenn Ihr an einer App interessiert seid, installiert sie - auch wenn Ihr sie nicht sofort braucht. Dadurch wird sie als "gekauft" markiert und zu Eurer App-Bibliothek hinzugefügt. Ihr könnt die App dann direkt von Eurem Telefon löschen und sie kostenlos neu installieren, wenn Ihr sie braucht.

Kostenlose Android-Apps und Spiele - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Warwil Pink Icon Pack: Ihr liebt Barbie und alles, was rosa ist? Dieses Icon Pack bringt Euch auf Touren.

Rigoletto Eichhörnchen Icon Pack: Möchtet Ihr, dass Eure Icons weder wie ein Kreis noch wie ein Quadrat aussehen? Dann ist dieses Icon Pack genau das Richtige für Euch.

Clear Wave - Water Eject Jet: Wollt Ihr Wasser aus den Lautsprechern Eures Telefons entfernen? Mit dieser App könnt Ihr Eure Lautsprecher so laut wie möglich abspielen.

Kostenlose Android-Spiele

Cooking Quest: Ein Lebensmittelgeschäft zu führen ist nie einfach und kann manchmal ziemlich stressig sein. Habt Ihr das Zeug dazu?

Warriors Market Mayhem: Schickt eine Gruppe von Helden los, um die schrecklichen Monster zu vertreiben, die die Stadt plagen.

Heroes Legend: Stellt ein Team von Helden zusammen, um verschiedene Feinde zu besiegen, die sich Euch in den Weg stellen.

Rechtschreibung Pro!: Trainiert auf unterhaltsame Art und Weise Eure Rechtschreib- und Sprachkenntnisse sowie Euer Gedächtnis.

Zombie wachsen lassen: Wollt Ihr Eure eigenen Zombies erschaffen? Kombiniert verschiedene Arten und schaut, was für Ergebnisse Ihr bekommt!

iOS-Apps und Spiele kostenlos verfügbar - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Pin Points Distance Calculator: Wollt Ihr die Entfernung zwischen zwei Punkten wissen? Mit dieser App seid Ihr im Handumdrehen auf dem Laufenden.

Instant Nudeln: Original: Schreibt Ihr gerne Zitate oder macht Euch spontan Notizen? Diese App verleiht dem Ganzen ein künstlerisches Flair.

Chain Timer: Mit dieser App könnt Ihr Eure Produktivität steigern, indem Ihr Euch auf Eure Aufgaben konzentriert. Sie ist nützlich für die Arbeit, das Studium und um auf Kurs zu bleiben.

Zinseszins-Rechner: Wenn Ihr bei einer Bank arbeitet oder mit Hypotheken und Krediten zu tun habt, ist ein Zinseszinsrechner immer praktisch.

Rasa Music Visualizer: Genießt Musik, während Ihr sie mit schönen Bildern untermalt.

Kostenlose iPhone-Spiele

Starry Night Interactive: Hier ist Eure Chance, mit diesem historischen Kunstwerk zu interagieren, ohne es zu zerstören.

Cut the Buttons: Ein Spieleklassiker, der immer wieder neue Fans begeistert. Holt es Euch jetzt kostenlos!

Ace Academy Visual Novel: Hier ist eine Visual Novel, die Eure Fantasie anregt, wenn Ihr tiefer in die Geschichte eintaucht.

Axion Run: Es liegt an Euch, dem mutigen Axion zu helfen, die Schwerkraft zu überwinden und seinem bösen Zwilling zu entkommen, in der Hoffnung, die höchste Punktzahl zu erreichen.

Der Käferschlächter: Ein intensiver Side-Scrolling-Action-Shooter, der blitzschnelle Reflexe erfordert, um durch knifflige Level zu navigieren.

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Wenn Ihr ein Angebot entdeckt, das bereits abgelaufen ist, lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen.

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterlädt, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.