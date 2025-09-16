Topthemen
Community Choice Award 2025

Nicht zögern: Diese iOS- und Android-Apps sind kurze Zeit kostenlos

4 Min Lesezeit
Stone Story 885628031
© Stone Story (AI)/Adobe Stock
Edwin Kee
Edwin Kee

In anderen Sprachen lesen:

Português / English / Français

Android- und iOS-Nutzer haben derzeit die Möglichkeit, die folgenden kostenpflichtigen Apps kostenlos herunterzuladen und zu installieren. Beachtet, dass die jeweiligen kostenlosen Apps nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sind. Handelt schnell, bevor diese Apps wieder kostenpflichtig werden.

Der Play Store von Google und der App Store von Apple sind Schatzkammern für Anwendungen mit einer beeindruckenden Vielfalt an Möglichkeiten. Während einige Apps kostenlos sind, müssen andere gekauft werden. Was die Nutzer/innen jedoch oft nicht wissen, ist, dass zahlreiche kostenpflichtige Apps im Rahmen von Werbeaktionen kostenlos genutzt werden können. Wir haben eine Liste mit einigen der interessantesten Apps zusammengestellt, die derzeit kostenlos angeboten werden.

Unser Tipp: Wenn Ihr an einer App interessiert seid, installiert sie - auch wenn Ihr sie nicht sofort braucht. Dadurch wird sie als "gekauft" markiert und zu Eurer App-Bibliothek hinzugefügt. Ihr könnt die App dann direkt von Eurem Telefon löschen und sie kostenlos neu installieren, wenn Ihr sie braucht.

Kostenlose Android-Apps und Spiele - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

  • Mockup for Everything: Eine leistungsstarke App für T-Shirt-Design, mit der Ihr unterwegs personalisierte Designs entwerfen könnt.
  • Resize Image: Wenn Ihr die Größe Eurer Fotos auf Eurem Handy ändern müsst, könnt Ihr das mit dieser App ohne großen Aufwand erledigen.
  • Chess Position Scanner: Ich habe ein furchtbares Gedächtnis und es ist schwierig, mir die verschiedenen Schachstellungen zu merken. Gut, dass es dafür eine App gibt!
  • Stroop-Effekt-Test: Fordert Euer Gehirn und Euren Verstand ständig heraus, indem Ihr es auf Trab haltet.
  • Shortcut Maker: Immer eine gute Ergänzung für jedes Handy, wenn Ihr spontan Verknüpfungen zu Apps erstellen wollt.

Kostenlose Android Spiele

  • Space Shooter: Galaxy Attack: Es kommt auf Eure Reflexe an und darauf, wie Ihr es schafft, alle ankommenden Alienschiffe abzuschießen, um Eure Welt zu schützen.
  • Word Tower PRO : Erfindet immer wieder neue Wörter, um Euren Turm vor dem Einsturz zu bewahren.
  • Tech Quiz Master: Denkt Ihr, Ihr wisst alles über Technik? Warum misst Ihr Euer Wissen nicht mit diesem Spiel?
  • Avalar: Raid of Shadow: Ein Abenteuer-Rollenspiel, in dem Ihr neue Länder erkundet und im Level aufsteigt, während Ihr vorankommt.
  • Rectangles Pro: In diesem Spiel werden Eure logischen Fähigkeiten getestet, indem Ihr vier gleichfarbige Punkte identifiziert und antippt, die eine beliebige rechteckige Form auf dem Gitter bilden. Das Beste daran ist, dass dieses Spiel auch für Farbenblinde geeignet ist. Das nennt man Inklusion!

iOS-Apps und -Spiele kostenlos verfügbar - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose iOS Apps für Produktivität und Lifestyle

  • Passwort-Würfel: Speichert, generiert und verwaltet Eure Passwörter mit minimalem Aufwand.
  • Skywall - Ultra HD+ Wallpapers: Wenn Ihr schon immer mal den Hintergrund eures iPhones mit hochauflösenden Hintergrundbildern verschönern wolltet, ist dies die Lösung.
  • Dr. Pet Play: Dieses Spiel ist eher ein Lernspiel als ein Denkspiel für Kinder, aber es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen, wenn dein Kleiner sich für den Beruf des Tierarztes interessiert.
  • Guestbook Go: Ein digitales Gästebuch für gesellschaftliche Veranstaltungen, das nicht von dir als Gastgeber beaufsichtigt werden muss? Ich bin dabei, denn mit diesem Gerät können Eure Gäste Fotos mit Photo Booth machen, Videos aufnehmen, Fragen in Quiz Show beantworten und schreiben/malen,
  • Time Calculator+: Habt Ihr Euch schon mal gefragt, wie lange ein bestimmtes Ereignis von heute an her ist? Anstatt die Antwort von Hand auszurechnen, könnt Ihr diese App die Arbeit für Euch erledigen lassen.

Kostenlose iPhone-Spiele

  • Tierische Mathespiele für den Kindergarten: Mit über 100 Mathe-Spielen, die Eure Kleinen an den Bildschirm fesseln, bietet diese App auch einen pädagogischen Aspekt beim Spielen.
  • Pro Wrestling Manager: Sportliche Wrestling-Unterhaltung ist zwar geskriptet, aber es macht trotzdem Spaß, zuzusehen. Wie wäre es, wenn Ihr Eure eigenen Wrestler managed?
  • Cut the Buttons: Ein Klassiker, der nie alt wird, und wenn Ihr es noch nie gespielt habt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen.
  • WordWhile: Ihr denkt, Ihr habt eine fantastische Sammlung von Zitaten im Kopf? Dieses Spiel wird Euer Wissen auf die Probe stellen.
  • Castle Ramble: Ihr seid ein König und besitzt ein Schloss, aber es gibt einfallende Schweine, die Ihr mit Eurem überlebensgroßen Hammer abwehren müsst!

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktiv. Wenn Ihr ein abgelaufenes Angebot gefunden habt, teilt es bitte in den Kommentaren unten.

Edwin Kee

Edwin Kee
Freelance Editor

Ich schreibe bereits seit der Jahrtausendwende über Unterhaltungselektronik – damals noch bei einer Lokalzeitschrift, bevor ich schließlich zu den digitalen Medien übergewechselt bin. In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe ich unter anderem für Ubergizmo, Techie Diva und zahlreiche weitere Tech-Blogs geschrieben, und meine Leidenschaft für Consumer Electronics brennt noch immer. Außerdem lebe ich gerne gefährlich: Android gefällt mir besser als iOS – und ich bin Arsenal-Fan.

