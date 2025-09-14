Top 5 Apps der Woche: Dunkadillo, MicroMacro und mehr!

In Anbetracht des Chaos, das die Nachrichten oft auf unsere Bildschirme bringen, hoffen wir, dass Eure Woche angenehm war. Jetzt zum Wochenende wünschen wir Euch die Gelegenheit zum Entspannen und Auftanken. Um Euch dabei zu helfen, haben wir eine Liste mit fesselnden Apps und Spielen zusammengestellt, die Euch eine vorübergehende Flucht aus der Realität ermöglichen.

Auch diese Woche stellen wir Euch eine sorgfältig zusammengestellte Sammlung der besten mobilen Anwendungen und Spiele vor, die sowohl für Android- als auch für iPhone-Liebhaber zu haben sind. Nachdem wir die umfangreichen Bibliotheken im Google Play Store und im Apple App Store durchforstet haben, haben wir fünf Titel herausgesucht, die uns wirklich beeindrucken. Egal, ob Ihr auf der Suche nach fesselnden Spielabenteuern oder nützlichen Tools zur Steigerung Eurer Produktivität seid, unsere Auswahl verspricht, etwas Faszinierendes für Euch zu entdecken.

Dunkadillo (Android und iOS)

Dunkadillo klingt nach einem lustigen Titel. Tatsächlich ist es mir ans Herz gewachsen. Es ist ein so schrulliges kleines Spiel, von dem ich nicht erwartet hätte, dass es mir so viel Spaß machen würde. Die Idee, ein Gürteltier durch die Gegend springen zu lassen, um Basketbälle zu dunken, ist einfach so albern, aber genau das macht den Spaß aus. Das Spiel nimmt sich selbst nicht zu ernst und ich musste in manchen Runden echt lachen.

Die Steuerung war leicht zu erlernen, ich konnte mich ohne große Lernkurve sofort in die Action stürzen. Timing und Zielgenauigkeit sind jedoch das A und O, so dass es immer noch genug Herausforderungen gibt, um das Spiel interessant zu halten. Ich gebe zu, dass es Momente gab, in denen ich einen einfachen Dunk verpasst habe und das auf mein Alter und meine nachlassenden Reflexe zurückgeführt habe. Aber das ist die Art von Frustration, die mich dazu gebracht hat, es noch einmal zu versuchen, anstatt das Spiel wegzulegen.

Mir gefiel auch der helle und verspielte Look des Spiels. Es ist bunt, fröhlich und hat diesen Arcade-Charme, der süchtig macht. Die Partien sind schnell vorbei, also perfekt für eine kurze Spielpause. Ich ertappte mich aber dabei, viel länger zu spielen, als ich geplant hatte – immer auf der Jagd nach höheren Punktzahlen. Ja, auch ältere Menschen haben immer noch eine wettbewerbsorientierte Ader!

Insgesamt macht Dunkadillo einfach nur Spaß. Es ist eines der Spiele, die ich spiele, um mich zu entspannen, ein bisschen zu lachen und mich herauszufordern, ohne mich gestresst zu fühlen. Ihr könnt übrigens 6,99 Euro bezahlen, um die Werbung loszuwerden.

MicroMacro: Downtown Detective (Android und iOS)

MicroMacro: Downtown Detective ist ein so einzigartiges und erfrischendes Spiel. Anstelle von rasanter Action oder Rätseln mit Timern geht es hier um Beobachtung und Geduld. Das ganze Konzept, in diese riesige, detaillierte Stadtkarte zu zoomen, um Hinweise zu entdecken und Fälle zu lösen, fühlt sich ein bisschen an wie ein lebendiges "Wo ist Waldo", nur mit Rätseln, die es zu lösen gilt.

Was mir wirklich gefällt: wie das Spiel mich dazu brachte, langsamer zu werden und aufzupassen. Jedes kleine Detail auf der Karte könnte ein Hinweis sein, und wenn ich alles zusammenbekomme, erlebe ich diesen befriedigenden "Heureka!"-Moment.

Die Fälle reichen von lustig bis überraschend spannend, so dass sie sich nicht wiederholten. Toll, wie jeder einzelne Fall das Gefühl aufbaut, ein echter Detektiv in dieser geschäftigen Comicstadt zu sein. Außerdem ist der Grafikstil schlicht und doch voller Leben. Ich habe viel Zeit damit verbracht, die Stadt zu erkunden und auf kleine Hintergrunddetails zu achten, auch wenn ich nicht aktiv an einem Fall gearbeitet habe.

Insgesamt ist MicroMacro: Downtown Detective für mich eine wirklich lustige Abwechslung. Es ist clever, entspannend und macht auf seine eigene, ruhige Art überraschend süchtig. Wenn Ihr gerne Details entdeckt und Rätsel in eurem eigenen Rhythmus löst, ist dieses Spiel ein echter Genuss.

Luna Reading Tracker (Android & iOS)

Ich benutze die "Luna Reading Tracker"-App schon eine Weile und ich muss sagen, dass es wirklich Spaß macht und motivierend ist, meine Lesegewohnheiten im Auge zu behalten. Früher habe ich mir alles in einem Notizbuch notiert, aber mit dieser App ist alles organisierter und optisch ansprechender. Ich mag, wie einfach es ist, die Bücher, die ich gerade lese, zu protokollieren und meine Fortschritte in Echtzeit zu sehen. Es hat etwas Befriedigendes, zu sehen, wie sich der kleine Tracker jedes Mal, wenn ich ihn aktualisiere, der Vollendung nähert.

Eine meiner Lieblingsaufgaben ist es, mir persönliche Leseziele zu setzen. Egal, ob ich eine bestimmte Anzahl von Büchern in einem Monat oder nur ein paar Seiten pro Tag lesen möchte, die App hilft mir, auf dem richtigen Weg zu bleiben, ohne mich unter Druck zu setzen. Die Erinnerungen sind eher sanfte Stupser als nervige Benachrichtigungen, was ich sehr schätze. Ich habe das Gefühl, dass die App mich ermutigt, anstatt mich zu nerven.

Das Design ist einfach, aber elegant, was die ganze Erfahrung angenehm macht. Ich werde nicht durch unnötige Funktionen abgelenkt – die App konzentriert sich nur auf das, was ich als Leser brauche. Es macht auch Spaß, auf meine Lesegeschichte zurückzublicken und zu sehen, wie sich meine Gewohnheiten entwickeln. Es fühlt sich fast wie ein kleines persönliches Bibliothekstagebuch an, das ich mit mir herumtragen kann.

Mit dieser App behaltet Ihr den Überblick über alle Bücher, die Ihr jemals in Eurem Leben lesen werdet. / © nextpit

Insgesamt hat der Luna Reading Tracker das Lesen zu einem bewussteren Teil meiner täglichen Routine gemacht. Er hilft mir nicht nur, den Überblick zu behalten – er macht Lust darauf, mein Buch in die Hand zu nehmen und jeden Tag ein bisschen mehr zu lesen. Für alle, die eine saubere, unkomplizierte Methode suchen, um eine Lesegewohnheit aufzubauen und aufrechtzuerhalten, lohnt es sich, diese App auszuprobieren.

Home Workout für Frauen (nur Android)

Zuallererst ein Haftungsausschluss: Ich bin ein Mann, und obwohl diese App behauptet, sie sei für Frauen gedacht, würde ich gerne glauben, dass ich biologisch gesehen genau die gleichen Muskelgruppen habe, die ein paar Workouts gebrauchen könnten. Ich habe mit der App "Home Workout for Women" angefangen, weil ich etwas Einfaches wollte, dem ich folgen kann, ohne zusätzliche Geräte kaufen oder ins Fitnessstudio gehen zu müssen.

Ehrlich gesagt, ist es eine sehr bequeme Art, aktiv zu bleiben. Die Workouts sind kurz, aber überraschend effektiv,. Ich spüre schon nach ein paar Trainingseinheiten, dass es brennt. Ich finde es toll, dass ich mir die Schwerpunkte aussuchen kann, an denen ich arbeiten möchte – ob Bauchmuskeln, Beine oder ein Ganzkörpertraining – so dass es sich nie wiederholend anfühlt.

Noch besser ist, dass die Übungen anfängerfreundlich sind, ich aber trotzdem die Möglichkeit habe, mich zu steigern. Die App führt mich mit klaren Anweisungen und einem Timer, so dass ich nicht zu viel darüber nachdenken muss, welche Bewegung als nächstes kommt. Ich kann einfach mitmachen und mich darauf konzentrieren, mein Bestes zu geben. Auch die Fortschrittsanzeige ist eine nette Sache – es ist motivierend zu sehen, wie viele Tage ich die Gewohnheit durchgehalten habe.

Da die Workouts nicht viel Platz oder Ausrüstung benötigen, kann ich sie buchstäblich in meinem Wohnzimmer machen, was bedeutet, dass es keine Ausreden gibt. Selbst an stressigen Tagen kann ich eine schnelle Einheit einschieben und habe trotzdem das Gefühl, etwas Gutes für mich getan zu haben.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Kostenlos / Ja / Keine / Nein Home Workout für Frauen herunterladen (Android)

Ihr habt etwas Zeit und wollt Euch in Form bringen? Mit dieser App könnt Ihr das bequem von zu Hause aus tun. / © nextpit

Insgesamt ist die App für mich eine gute Möglichkeit, konsequent zu trainieren. Sie ist einfach zu bedienen, aber dennoch herausfordernd genug, um etwas zu bewirken. Wenn Ihr auf der Suche nach einer unkomplizierten Trainings-App seid, die Ihr zu Hause nutzen könnt, ist diese App genau das Richtige für Euch. Der größte Kritikpunkt, den ich an dieser App habe, ist natürlich die schiere Anzahl der Pop-up-Werbung, die fast schon lächerlich ist. Ich habe es tapfer ertragen und die Zeit bis zum Verschwinden der Werbung genutzt, um mehr Wiederholungen zu machen. So macht Ihr Limonade, wenn das Leben Euch Zitronen gibt!

Photo2Calendar (nur Android)

Ich habe die "Photo2Calendar Scan Calendar"-App ausprobiert, weil ich neugierig war, wie ich neue Kalendereinträge durch Scannen oder Aufschreiben eintragen kann. Es funktioniert super, wenn Ihr verschiedene Einladungen per E-Mail oder persönliche Nachrichten über soziale Medien kopiert oder sogar ein Foto von einer physischen Einladung macht. Die App findet dann anhand der bereitgestellten Informationen heraus, welche Art von Kalendereintrag eingetragen werden kann. Sehr effizient!

Die Scanfunktion ist erstaunlich praktisch. Ich nutzte sie, um Details aus Papierkalendern einzutragen, und das erspart mir die Mühe, alles noch einmal abzutippen. Mir gefällt, dass es sich nicht zu technisch oder überwältigend anfühlt – einfach zeigen, scannen und bei Bedarf anpassen. Sobald alles eingetragen ist, kann ich es mit Fotos anpassen, was der Sache eine schöne persönliche Note verleiht.

Gegen eine einmalige Zahlung kann ich meine Termine oder Kalendereinträge als ICS-Dateien exportieren, um sie später mit anderen kompatiblen Apps zu verwenden. Natürlich werdet Ihr durch die Zahlung auch alle Arten von Werbung los. Die nervt in der App, ist aber durchaus erträglich.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,49-5,99 Euro) / Konto erforderlich: Ja

Kostenlos / Ja / Ja (0,49-5,99 Euro) / Ja Photo2Calendar herunterladen (Android)

Tragt Kalendereinträge auf eine einzigartige Weise ein – durch Fotos. / © nextpit

Alles in allem ist die "Photo2Calendar Scan Calendar"-App ein überraschend unterhaltsames Tool. Sie ist praktisch, um Ordnung zu halten. Sie ist eine gute Mischung aus Funktion und Kreativität. Und ich kann mir vorstellen, dass ich sie in den nächsten Wochen regelmäßig nutzee. Natürlich macht das oft Sinn, für mehr Funktionen zu bezahlen, aber für viele dürfte hier auch die kostenlose Variante reichen.

Wir wünschen Euch ein wunderbares Wochenende, hoffentlich ein bisschen bereichert durch unsere handverlesenen Empfehlungen. Wenn Ihr noch andere Apps oder Spiele vorzuschlagen habt – zögert nicht, sie unten in die Kommentare zu schreiben!