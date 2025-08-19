Für begrenzte Zeit! Diese Premium-Apps sind aktuell gratis

Jede Woche wählt das nextpit-Team eine Reihe von spannenden Anwendungen für Android- und iPhone-Nutzer aus. Normalerweise sind diese Apps kostenpflichtig, aber für eine begrenzte Zeit sind sie kostenlos erhältlich. Warum nehmt Ihr Euch nicht einen Moment Zeit und stöbert durch unsere kuratierte Auswahl und entdeckt ein paar versteckte Schätze, die Eure App-Bibliothek bereichern könnten? Denkt daran, dass diese Angebote nicht ewig gültig sind, also zögert nicht!

Diese Sammlung unterscheidet sich von unseren "Top 5 Apps der Woche", in denen wir ausführliche Bewertungen und detaillierte Einblicke in bestimmte Anwendungen geben. Hier konzentrieren wir uns ausschließlich auf Apps, die im Moment kostenlos sind! Bedenkt, dass diese zeitlich begrenzten Angebote möglicherweise nicht lange im Google Play Store oder im Apple App Store verfügbar sind, also ist es ratsam, sie schnell herunterzuladen und zu installieren. Achtet außerdem auf Werbung, In-App-Käufe und mögliche Abo-Gebühren, die ins Spiel kommen könnten.

Unser Tipp: Wenn Ihr an einer App interessiert seid, installiert sie - auch wenn Ihr sie nicht sofort braucht. Dadurch wird sie als "gekauft" markiert und zu eurer App-Bibliothek hinzugefügt. Ihr könnt die App dann direkt von Eurem Telefon löschen und sie kostenlos neu installieren, wenn Ihr sie braucht.

Kostenlose Android-Apps und Spiele - zeitlich begrenztes Angebot

Kostenlose Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Equalizer Bass Booster: Maximiert die Bassleistung Eures Smartphones mit dieser App.

Blueberry Icon Pack: Ein süßes Icon Pack, das alles in einen schönen Blauton verwandelt.

KX Music Player Pro: Wollt Ihr Musikdateien auf Eurem Handy abspielen, ohne Spotify oder einen anderen Musik-Streaming-Dienst zu nutzen? Das ist genau das Richtige.

DJ Music Mixer: Verwandelt Euer Smartphone in ein tragbares Mischpult, mit dem Ihr aus den vorhandenen Songs auf Eurem Gerät tolle Remixe erstellen könnt.

Volume Booster & Sound Booster: Hier ist eine Möglichkeit, Euren Smartphone-Lautsprecher per Software richtig laut zu machen!

Kostenlose Android-Spiele

Find Those Words Pro: Wenn Ihr Wortspiele liebt, dann könnte dies genau Euer Ding sein.

Heroes Infinity Premium: Baut Eure Gruppe auf, trainiert sie und schickt sie auf gefährliche Missionen, während sie immer mächtiger werden.

Colorzzle: Ein einzigartiges Puzzlespiel, bei dem es um Farben geht.

Find5x 4P: Ein neues Kartenspiel, das ein gewisses Maß an Intelligenz erfordert, um sich zurechtzufinden.

Stickman Master Premium: Ein seitwärts scrollendes Abenteuerspiel, das schnelle Reflexe und schnelles Denken erfordert, um durch die Level zu kommen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A56 5G

Kostenlose iOS-Apps und Spiele für begrenzte Zeit im Angebot

Kostenlose iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Treibstoffkosten-Rechner und Tracker: Findet heraus, wie viel Ihr über einen bestimmten Zeitraum für Benzin ausgegeben habt.

Magische Emoji: Eine Art Emoji-Küche, in der Ihr Emojis zu einem neuen zusammenfügen könnt.

Bubbletext Keyboard: Tippt in Blasen, macht das nicht Spaß? Es bietet eine erfrischende Art zu tippen.

Hatch: Ein Fokus-Timer für alle, die lernen wollen. Er bietet eine strukturiertere Art, Wissen in deinen Kopf zu bekommen.

Einfacher DoF-Rechner: Wollt Ihr lernen, wie Ihr die Schärfentiefe für das perfekte Foto schätzen könnt? Mit dieser App könnt Ihr es herausfinden und Eure Schätzung verfeinern.

Kostenlose iPhone Spiele

AlphaPutt: Ein Minigolfspiel, das auf Typografie trifft. Es ist ein Hole-in-One für mich.

WordWhile: Denkt Ihr, Ihr kennt Euch mit Literatur aus? Findet heraus, welche Wörter in diesen zeitlosen Texten fehlen.

Castle Ramble: Ein tragbarer, schurkenähnlicher Platformer, bei dem Ihr Euer Schloss von Eindringlingen zurückerobern müsst.

Ninja Boy Adventures: Inspiriert von Bomberman, ist dies ein herausforderndes und spannendes Labyrinth-Strategiespiel.

Sky Master: Ein intensiver Shoot 'em Up im Weltraum, der schnelle Reflexe erfordert.

Affiliate Angebot Apple iPhone 16e

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Wenn Ihr ein Angebot entdeckt, das bereits abgelaufen ist, lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen.