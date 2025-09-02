Jede Woche wählt das nextpit-Team eine Reihe von spannenden Anwendungen für Android- und iPhone-Nutzer aus. Normalerweise sind diese Apps kostenpflichtig, aber für eine begrenzte Zeit sind sie kostenlos erhältlich. Warum nehmt Ihr Euch nicht einen Moment Zeit und stöbert durch unsere kuratierte Auswahl und entdeckt ein paar versteckte Schätze, die Eure App-Bibliothek bereichern könnten? Denkt daran, dass diese Angebote nicht ewig gültig sind, also zögert nicht!

Diese Sammlung unterscheidet sich von unseren "Top 5 Apps der Woche", in denen wir ausführliche Bewertungen und detaillierte Einblicke in bestimmte Anwendungen geben. Hier konzentrieren wir uns ausschließlich auf Apps, die im Moment kostenlos sind! Bedenkt, dass diese zeitlich begrenzten Angebote möglicherweise nicht lange im Google Play Store oder im Apple App Store verfügbar sind, also ist es ratsam, sie schnell herunterzuladen und zu installieren. Achtet außerdem auf Werbung, In-App-Käufe und mögliche Abo-Gebühren, die ins Spiel kommen könnten.

Unser Tipp: Wenn Ihr an einer App interessiert seid, installiert sie - auch wenn Ihr sie nicht sofort braucht. Dadurch wird sie als "gekauft" markiert und zu eurer App-Bibliothek hinzugefügt. Ihr könnt die App dann direkt von Eurem Telefon löschen und sie kostenlos neu installieren, wenn Ihr sie braucht.

Kostenlose Android Apps und Spiele - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose Android Apps für Produktivität und Lifestyle

English Verbs Pro: Wenn Ihr Eure Englischkenntnisse verbessern wollt, wird Euch diese App helfen, voranzukommen.

Haie 3D: Wollt Ihr ein Live-Hintergrundbild, ohne ins Aquarium gehen zu müssen? Sieh Haie herumschwimmen.

Farbrad: Jeder Grafikdesigner oder Künstler sollte diese App zur Hand haben, um die bestmögliche Farbe auszuwählen.

Rotationskontrolle: Diese App ist nützlich für ältere Geräte, die keine eingebaute Rotationskontrolle haben.

3D Anatomie: Das sieht nach einer ziemlich raffinierten App aus, die dabei hilft, sich mit der menschlichen Anatomie vertraut zu machen.

Kostenlose Android Spiele

SPHAZE: Ein Sci-Fi-Puzzlespiel, das Eure Fantasie anregt und gleichzeitig eine tolle Grafik bietet.

Empire Warriors: Tower Defense: Ein Tower-Defense-Spiel mit cartoonhafter Grafik, das Euch sicher auf Trab halten wird.

Survival Island: Evolve Pro: Ihr seid auf einer Insel gestrandet und müsst dafür sorgen, dass Ihr das Nötige tun könnt, um am Leben zu bleiben.

Word Connect Crossword: Wenn Ihr Wörter liebt, dann wird Euch diese Kreuzworträtsel-Variante gut unterhalten.

iOS Apps und Spiele kostenlos verfügbar - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose iOS Apps für Produktivität und Lifestyle

Haplo AI: Eine Offline-Chat-KI, die Eure Unterhaltungen privat hält.

3D Anatomie: Wenn Ihr neugierig auf die menschliche Anatomie seid, dann ist diese App genau das Richtige für Euch.

Sprite Pencil: Mit dieser App könnt Ihr erstaunliche Pixelkunst erschaffen, auch wenn Ihr etwas Geduld haben müsst.

Magische Emoji: Das ist eine Emoji-Küche, in der verschiedene Emojis zu einem neuen zusammengefügt werden können.

Kostenlose iPhone Spiele

Peg Pals Pro: Ein schnelles, aber dennoch entspannendes Puzzlespiel, das Euer Gehirn in Zeiten des Leerlaufs beschäftigt.

Animal Math Games School Ed: Ein Spiel für die Kleinen, die Mathe lernen wollen.

Cypher Vocab: Ein GRE-Vokabelspiel, das Euch hilft, Eure Wortschatzstärke zu verbessern.

Fiete Choice: Wollt Ihr Eure Kleinen beschäftigen? Dieses Spiel wird ihre Aufmerksamkeit erregen.

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Wenn Ihr ein Angebot entdeckt, das bereits abgelaufen ist, lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen.