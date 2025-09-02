Topthemen

Kostenlose Apps: Diese könnt Ihr Euch jetzt für Android und iOS sichern

3 Min Lesezeit 3 min Keine Kommentare 0
Stone Story 885628031
© Stone Story (AI)/Adobe Stock
Edwin Kee
Edwin Kee

In anderen Sprachen lesen:

Português / English / Français

Jede Woche wählt das nextpit-Team eine Reihe von spannenden Anwendungen für Android- und iPhone-Nutzer aus. Normalerweise sind diese Apps kostenpflichtig, aber für eine begrenzte Zeit sind sie kostenlos erhältlich. Warum nehmt Ihr Euch nicht einen Moment Zeit und stöbert durch unsere kuratierte Auswahl und entdeckt ein paar versteckte Schätze, die Eure App-Bibliothek bereichern könnten? Denkt daran, dass diese Angebote nicht ewig gültig sind, also zögert nicht!

Diese Sammlung unterscheidet sich von unseren "Top 5 Apps der Woche", in denen wir ausführliche Bewertungen und detaillierte Einblicke in bestimmte Anwendungen geben. Hier konzentrieren wir uns ausschließlich auf Apps, die im Moment kostenlos sind! Bedenkt, dass diese zeitlich begrenzten Angebote möglicherweise nicht lange im Google Play Store oder im Apple App Store verfügbar sind, also ist es ratsam, sie schnell herunterzuladen und zu installieren. Achtet außerdem auf Werbung, In-App-Käufe und mögliche Abo-Gebühren, die ins Spiel kommen könnten.

Unser Tipp: Wenn Ihr an einer App interessiert seid, installiert sie - auch wenn Ihr sie nicht sofort braucht. Dadurch wird sie als "gekauft" markiert und zu eurer App-Bibliothek hinzugefügt. Ihr könnt die App dann direkt von Eurem Telefon löschen und sie kostenlos neu installieren, wenn Ihr sie braucht.

Kostenlose Android Apps und Spiele - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose Android Apps für Produktivität und Lifestyle

  • English Verbs Pro: Wenn Ihr Eure Englischkenntnisse verbessern wollt, wird Euch diese App helfen, voranzukommen.
  • Haie 3D: Wollt Ihr ein Live-Hintergrundbild, ohne ins Aquarium gehen zu müssen? Sieh Haie herumschwimmen.
  • Farbrad: Jeder Grafikdesigner oder Künstler sollte diese App zur Hand haben, um die bestmögliche Farbe auszuwählen.
  • Rotationskontrolle: Diese App ist nützlich für ältere Geräte, die keine eingebaute Rotationskontrolle haben.
  • 3D Anatomie: Das sieht nach einer ziemlich raffinierten App aus, die dabei hilft, sich mit der menschlichen Anatomie vertraut zu machen.

Kostenlose Android Spiele

  • SPHAZE: Ein Sci-Fi-Puzzlespiel, das Eure Fantasie anregt und gleichzeitig eine tolle Grafik bietet.
  • Empire Warriors: Tower Defense: Ein Tower-Defense-Spiel mit cartoonhafter Grafik, das Euch sicher auf Trab halten wird.
  • Survival Island: Evolve Pro: Ihr seid auf einer Insel gestrandet und müsst dafür sorgen, dass Ihr das Nötige tun könnt, um am Leben zu bleiben.
  • Word Connect Crossword: Wenn Ihr Wörter liebt, dann wird Euch diese Kreuzworträtsel-Variante gut unterhalten.

iOS Apps und Spiele kostenlos verfügbar - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose iOS Apps für Produktivität und Lifestyle

  • Haplo AI: Eine Offline-Chat-KI, die Eure Unterhaltungen privat hält.
  • 3D Anatomie: Wenn Ihr neugierig auf die menschliche Anatomie seid, dann ist diese App genau das Richtige für Euch.
  • Sprite Pencil: Mit dieser App könnt Ihr erstaunliche Pixelkunst erschaffen, auch wenn Ihr etwas Geduld haben müsst.
  • Magische Emoji: Das ist eine Emoji-Küche, in der verschiedene Emojis zu einem neuen zusammengefügt werden können.

Kostenlose iPhone Spiele

  • Peg Pals Pro: Ein schnelles, aber dennoch entspannendes Puzzlespiel, das Euer Gehirn in Zeiten des Leerlaufs beschäftigt.
  • Animal Math Games School Ed: Ein Spiel für die Kleinen, die Mathe lernen wollen.
  • Cypher Vocab: Ein GRE-Vokabelspiel, das Euch hilft, Eure Wortschatzstärke zu verbessern.
  • Fiete Choice: Wollt Ihr Eure Kleinen beschäftigen? Dieses Spiel wird ihre Aufmerksamkeit erregen.

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Wenn Ihr ein Angebot entdeckt, das bereits abgelaufen ist, lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen.

Die besten VPN-Anbieter im Überblick

  Sponsored Redaktionstipp Gratis-Tipp 2. Platz 3. Platz 4. Platz 5. Platz 6. Platz 7. Platz 8. Platz
  SurfShark CyberGhost Das Logo von PrivadoVPN. NordVPN PureVPN Ivacy VyprVpn ExpressVPN Private Internet Access Tunnelbear
Name
SurfShark*
CyberGhost*
Privado VPN*
NordVPN*
PureVPN
Ivacy*
VyprVpn
ExpressVPN
Private Internet Access
Tunnelbear
nextpit Tested
Surfshark im Test
CyberGhost im Test
Privado im Test
NordVPN im Test
noch nicht getestet
 noch nicht getestet
noch nicht getestet
noch nicht getestet
noch nicht getestet
noch nicht getestet
Preis (monatlich) 2,15 bis 11,16 Euro 1,90 bis 11,99 Euro Gratis bis 7,99 Euro 2,99 bis 10,49 Euro 2,91 bis 10,95 US$ 2,45 bis 9,95 US$ 1,67 bis 6,47 US$ 8,32 bis 12,95 US$ 1,94 bis 9,29 Euro 3,33 bis 9,99 US$
Verfügbare Plattformen - Android, iOS
- Windows, macOS, Linux
- FireTV		 - Android, iOS
- Windows, macOS, Linux
- Android TV, FireTV 		 - Android, iOS
- Windows, macOS, Linux
- Android TV, Fire TV		 - Android, iOS
- Windows, macOS, Linux
- Android TV, FireTV		 - Android, iOS
- Windows, macOS, Linux
- Android TV, FireTV		 - Android, iOS
- Windows, macOS, Linux
- Android TV, FireTV		 - Android, iOS
- Windows, macOS
- Android TV		 - Android, iOS
- Windows, macOS, Linux		 - Android, iOS
- Windows, macOS, Linux		 - Android, iOS
- Windows, macOS
Protokolle OpenVPN, IKEv2, WireGuard OpenVPN, IKEv2, WireGuard OpenVPN, IKEv2, WireGuard, SOCKS5 Proxy OpenVPN, IKEv2, WireGuard L2TP, OpenVPN, IKEv2 L2TP,  OpenVPN, IKEv2 L2TP, OpenVPN, IKEv2, WireGuard L2TP, OpenVPN, IKEv2 OpenVPN, WireGuard, IKEv2 OpenVPN, IKEv2
Link zum Dienst Angebote sehen* Angebote sehen* Angebote sehen* Angebote sehen* Angebote sehen* Angebote sehen* Angebote sehen* Angebote sehen* Angebote sehen* Angebote sehen*
Name SurfShark CyberGhost Privado VPN NordVPN PureVPN Ivacy VyprVpn ExpressVPN Private Internet Access Tunnelbear
nextpit erhält bei Einkäufen über die markierten Links eine Kommission. Dies hat keinen Einfluss auf die redaktionellen Inhalte, und für Euch entstehen dabei keine Kosten. Mehr darüber, wie wir Geld verdienen, erfahrt Ihr auf unserer Transparenzseite.
Zu den Kommentaren (0)
Edwin Kee

Edwin Kee
Freelance Editor

Ich schreibe bereits seit der Jahrtausendwende über Unterhaltungselektronik – damals noch bei einer Lokalzeitschrift, bevor ich schließlich zu den digitalen Medien übergewechselt bin. In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe ich unter anderem für Ubergizmo, Techie Diva und zahlreiche weitere Tech-Blogs geschrieben, und meine Leidenschaft für Consumer Electronics brennt noch immer. Außerdem lebe ich gerne gefährlich: Android gefällt mir besser als iOS – und ich bin Arsenal-Fan.

Zum Autorenprofil
Hat Dir der Artikel gefallen? Jetzt teilen!
Empfohlene Artikel
Neueste Artikel
Push-Benachrichtigungen Nächster Artikel
Keine Kommentare
Neuen Kommentar schreiben:
Alle Änderungen werden gespeichert. Änderungen werden nicht gespeichert!
Neuen Kommentar schreiben:
Alle Änderungen werden gespeichert. Änderungen werden nicht gespeichert!
VG Wort Zählerpixel