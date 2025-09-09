Topthemen
IFA 2025

Kostenpflichtige Apps: Diese kriegt Ihr jetzt kostenlos

4 Min Lesezeit 4 min Keine Kommentare 0
Stone Story 885628031
© Stone Story (AI)/Adobe Stock
Edwin Kee
Edwin Kee

In anderen Sprachen lesen:

Português / English / Français

Jede Woche wählt das nextpit-Team eine faszinierende Auswahl an Apps für Android- und iPhone-Fans aus, die normalerweise kostenpflichtig sind, aber jetzt für eine begrenzte Zeit kostenlos angeboten werden. 

Diese Auswahl unterscheidet sich von unseren "Top 5 Apps der Woche", in denen wir ausführliche Bewertungen und Analysen liefern. Stattdessen haben wir diese Apps nur deshalb ausgewählt, weil sie derzeit kostenlos sind! Beachte, dass diese Angebote zeitlich begrenzt sind und wir nicht versprechen können, wie lange sie im Google Play Store oder Apple App Store gelistet bleiben. Schnappt sie Euch also am besten, solange Ihr noch die Chance dazu habt. Wir möchten Euch nur freundlich daran erinnern, dass Ihr Euch über Werbung, In-App-Käufe und mögliche Abonnementverpflichtungen im Klaren sein solltet, die damit verbunden sind.

Unser Tipp: Wenn Ihr an einer App interessiert seid, installiert sie - auch wenn Ihr sie nicht sofort braucht. Dadurch wird sie als "gekauft" markiert und zu Eurer App-Bibliothek hinzugefügt. Ihr könnt die App dann direkt von Eurem Telefon löschen und sie kostenlos neu installieren, wenn Ihr sie braucht.

Kostenlose Android Apps und Spiele - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose Android Apps für Produktivität und Lifestyle

  • Clock Widget: Wollt Ihr die Uhrzeit in Worten angezeigt bekommen? Mit diesem Widget ist das kein Problem.
  • TriSolve: Betrachtet die Mathematik aus einem anderen Blickwinkel mit dieser App, die Euch hilft, alle Dreiecke zu berechnen.
  • QR- und Barcode-Scanner: Diese App ist ein QR-Reader und Barcode-Scanner, der Euch das Leben erleichtern wird.
  • DogTok: Diese App behauptet, dass sie Euch hilft, mit Eurem Hund zu interagieren. Aber erwartet nicht, dass Ihr in absehbarer Zeit herzliche Gespräche mit Eurem Vierbeiner führen könnt.

Kostenlose Android-Spiele

  • Undead City: Survivor Premium: Ihr seid ein Held mit vielen Fähigkeiten und müsst eine Stadt voller unglücklicher Menschen vor Wellen von Zombies verteidigen. Könnt Ihr es schaffen?
  • Zombie Age 3: Die Zombie-Apokalypse steht vor der Tür, und Ihr müsst Euren ganzen Verstand einsetzen, um zu überleben.
  • Monster Killer Pro Shooter: Wählt aus verschiedenen Charakteren mit unterschiedlichen Fähigkeiten, um Monster aus einer Top-Down-Perspektive zu erschießen.
  • Live or Die: Survival Pro: Es liegt an Eurem Verstand und Eurer Klugheit, eine unversöhnliche Umgebung zu überleben.
  • Everybody's RPG: Zieht als Abenteurer umher und rekrutiert immer mächtigere Helden, je weiter Ihr im Spiel vorankommt, um neue Länder zu erobern und noch gefährlichere Feinde zu besiegen.

iOS-Apps und -Spiele als kostenloses Angebot für begrenzte Zeit verfügbar

Top kostenlose iOS Apps für Produktivität und Lifestyle

  • Stickyboard 2: Stellt Euch ein riesiges Brett vor, auf dem Ihr mit einer unbegrenzten Anzahl von Haftnotizen spielen könnt!
  • Breastfeeding Central : Ein persönlicher Stillhelfer, den Ihr unabhängig von der Tages- oder Nachtzeit "rufen" könnt und der Euch mit Tipps und Tricks versorgt.
  • Amsterdam Audio Stories: Geht durch Amsterdam, ohne wirklich dort zu sein, und erlebt die Geschichten, die über Eure Kopfhörer erzählt werden.
  • Freies Tippen: Mit dieser App könnt Ihr alle Eure Texte frei und professionell schreiben und als HD-Bild in den sozialen Medien teilen.
  • Pool Calculator: Wenn Ihr Hilfe bei der Berechnung der Chemie Eures Swimmingpools oder Whirlpools braucht, dann hilft Euch diese App, die richtige Balance zu finden.

Kostenlose iPhone Spiele

  • Word Search Creator: Sucht Ihr nach einer Möglichkeit, Euer Publikum zu begeistern? Warum entwerft Ihr nicht Euer eigenes Wortsuchrätsel?
  • Color Lines 98 Bubbles Classic: Verbindet farbige Kugeln in einer Reihe, um ins nächste Level zu kommen.
  • DEEMO: Ein mobiles Rhythmusspiel, bei dem Ihr ein tadelloses Timing und ein Gefühl für Rhythmus haben müsst.
  • Dead Rails: Wenn Ihr Eisenbahnnetze liebt, wie wäre es dann, wenn Ihr selbst einen Zug durch verschlungene Schienennetze steuert und dabei Fahrgäste transportiert?
  • Tables - Multiplication Drills: Ich war schon immer ein Verfechter des Prinzips "Übung macht den Meister" in der Mathematik, und das gilt auch für die Beherrschung der Multiplikation.

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Wenn Ihr ein abgelaufenes Angebot gefunden habt, teilt es bitte in den Kommentaren unten.

Die besten Klapp-Smartphones im Test und Vergleich

  Bestes Klapp-Smartphone Beste Android-Alternative Bestes Clamshell-Smartphone Beste Foldable-Alternative Beste Clamshell-Alternative Preis-Tipp Das dünnste Klapp-Smartphone
Produkt
OnePlus Open
Samsung Galaxy Z Fold 5
Samsung Galaxy Z Flip 5
Google Pixel Fold
Motorola Razr 40 Ultra
Motorola Razr 40
Honor Magic V2
Bild OnePlus Open Product Image Samsung Galaxy Z Fold 5 Product Image Samsung Galaxy Z Flip 5 Product Image Google Pixel Fold Product Image Motorola Razr 40 Ultra Product Image Motorola Razr 40 Product Image Honor Magic V2 Product Image
Test
Test: OnePlus Open
Test: Samsung Galaxy Z Fold 5
Test: Samsung Galaxy Z Flip 5
Test: Google Pixel Fold
Test: Motorola Razr 40 Ultra
Test: Motorola Razr 40
Test: Honor Magic V2
Preis (UVP)
  • 1.799 €
  • ab 1.899 €
  • ab 1.199 €
  • ab 1.899 €
  • 1.199 €
  • 899,99 €
  • 1.999 €
Angebote
nextpit erhält bei Einkäufen über die markierten Links eine Kommission. Dies hat keinen Einfluss auf die redaktionellen Inhalte, und für Euch entstehen dabei keine Kosten. Mehr darüber, wie wir Geld verdienen, erfahrt Ihr auf unserer Transparenzseite.
Zu den Kommentaren (0)
Edwin Kee

Edwin Kee
Freelance Editor

Ich schreibe bereits seit der Jahrtausendwende über Unterhaltungselektronik – damals noch bei einer Lokalzeitschrift, bevor ich schließlich zu den digitalen Medien übergewechselt bin. In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe ich unter anderem für Ubergizmo, Techie Diva und zahlreiche weitere Tech-Blogs geschrieben, und meine Leidenschaft für Consumer Electronics brennt noch immer. Außerdem lebe ich gerne gefährlich: Android gefällt mir besser als iOS – und ich bin Arsenal-Fan.

Zum Autorenprofil
Hat Dir der Artikel gefallen? Jetzt teilen!
Empfohlene Artikel
Neueste Artikel
Push-Benachrichtigungen Nächster Artikel
Keine Kommentare
Neuen Kommentar schreiben:
Alle Änderungen werden gespeichert. Änderungen werden nicht gespeichert!
Neuen Kommentar schreiben:
Alle Änderungen werden gespeichert. Änderungen werden nicht gespeichert!
VG Wort Zählerpixel