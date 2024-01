Redmi Note 13 Pro 4G im Test: Xiaomi opfert zu viel

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Kamera

In Sachen Kamera bietet das Redmi Note 13 Pro 4G die gleichen technischen Daten wie das 5G-Modell: Eine 200-Megapixel-Hauptkamera, die sowohl bei Tageslicht als auch bei schlechten Lichtverhältnissen gute Bilder liefert, eine durchschnittliche 8-MP-Ultraweitwinkel-Linse und die scheinbar unvermeidliche 2-Megapixel-Makrokamera mit ihrer fragwürdigen Qualität. Letztendlich stellen wir fest, dass die Kameraleistung der beiden Note-13-Pro-Modelle im Wesentlichen gleich ist.

Vorteile:

Gute Leistung bei Tageslicht

Brauchbare Digitalzoom-Aufnahmen mit bis zu 4x-Zoom

Keine Überbearbeitung bei Selfies

Nachteile:

Ultraweitwinkel- und Makrokamera sind enttäuschend

Ja, die Vor- und Nachteile sind beim Redmi Note 13 Pro 4G und 5G die gleichen. Die Kamera ist wahrscheinlich das beste Merkmal des Redmi Note 13 Pro 4G (was zum Teil an der unterdurchschnittlichen Leistung in anderen Bereichen liegt, aber wir schweifen ab ...).

Die Kameras sind in übergroßen Kamerainseln untergebracht, aber nur eine von ihnen erfüllt ihren Zweck. / © nextpit

Mit einem 1/1,4"-Sensor bieten Fotos mit der Hauptkamera des Note 13 Pro 4G ein gutes Niveau an Schärfe und Farbwiedergabe mit oder ohne Lichtquellen. In einigen Fällen waren sogar Aufnahmen mit 4-fachem Digitalzoom bei Tageslicht anständig brauchbar. Der 10-fache Zoom liefert unscharfe Bilder und sollte besser vermieden werden.

Ultraweitwinkelaufnahmen am Tag waren bestenfalls ok, mit weniger Schärfe und gedämpften Farben. Bei Nacht konnte die Kamera ihre Limitierungen nicht verbergen, selbst wenn der Nachtmodus aktiviert war. Was das 2-MP-Makro angeht, so würden wir die Komponentenkosten lieber für mehr Speicherplatz ausgeben ...

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera (2x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera (5x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera (10x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera (2x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera (5x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera (10x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera (2x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera (4x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera (10x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera (2x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera (4x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera (10x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) - Nachtmodus an © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera - Nachtmodus an © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera (2x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera (4x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera (10x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera - Nachtmodus an © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera (2x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera (4x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Hauptkamera (10x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Selfie © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Selfie - Porträtmodus an © nextpit

Selfies, die mit dem Redmi Note 13 Pro 4G aufgenommen wurden, gelingen gut, ohne Schönheitseffekt und, wie beim 13 Pro 5G, nur mit ein paar künstlichen Unschärfen bei Aktivierung des Porträtmodus.