Google Pixel 8 Pro im ersten Test: 200 Euro teurer – aber!

Das Google Pixel 8 Pro wurde gemeinsam mit dem Google Pixel 8 und der Pixel Watch 2 am 4. Oktober offiziell vorgestellt. Das Flaggschiff-Smartphone kommt mit Tensor-G3-Chip, Temperatur-Sensor, überarbeiteter Triple-Kamera und der wohl längsten Update-Garantie aller Zeiten. Rechtfertigt das einen Preisaufschlag von 200 Euro? Das finden wir bei nextpit in einem ersten Hands-on-Test für Euch heraus.

Ansonsten gilt: Poliertes Aluminium ist auch dieses Jahr ein beliebter Werkstoff, der einen erheblichen Beitrag zu der Wertigkeit und dem stabilen Gesamteindruck des Pixel-Phones beiträgt. Neu dagegen ist die jetzt matte Glasrückseite, die das Fingerabdruck-Problem nicht restlos aus der Welt schafft, aber verbessert. Dafür ist das Google Pixel 8 Pro nicht mehr so rutschig in der Hand. Einen Pluspunkt bekommt das Pixel 8 Pro für seine IP68-Zertifikation gegen das Eindringen von Staub und Wasser.

Google Pixel 8 Pro: Performance

Das Google Pixel 8 und Google Pixel 8 Pro haben den nagelneuen Prozessor verbaut: den im 4-nm-Prozess gefertigten Google Tensor G3. Das SoC hat jetzt neun Rechenkerne, zuzüglich einer ARM-Immortalis-G715-GPU mit bis zu 890 MHz.

Um anspruchsvollste Aufgaben kümmert sich der ARM-Cortex-X3-Prime-Core mit einer maximalen Taktfrequenz von 3,0 GHz, wie Roland Quandt bislang vermutet. Dazu gibt es vier Cortex-A715-Performance-Kerne (2,45 GHz) und vier weitere Cortex-A510-Effizienz-Kerne (2,15 GHz) für eine weitere Lastverteilung. Die neun Rechenkerne unterstützen LPDDR5x-Arbeitsspeicher – im Fall des 8 Pro sind es 12 GB – und UFS-4.0-Flashspeicher. Leider setzt Google jedoch "nur" auf UFS-3.1-Programmspeicher.

Neben den vielen KI-Funktionen im SoC für innovative Audio-, Foto- und Videofunktionen steht auch das Thema Sicherheit auf der Agenda. Dafür verbaut Google in enger Zusammenarbeit mit Samsung den Titan-M2-Sicherheits-Chip. Dieser kümmert sich um Features wie das Google-VPN, den Fingerabdruckscanner und die Gesichtserkennung. Letztere soll so sicher geworden sein, dass sie auch zum Freischalten der mobilen Bezahlfunktion dienen kann. Die Neuerungen beschränken sich hier allerdings auf die Software.

Was der Tensor G3 tatsächlich im Benchmark zu leisten vermag, lest Ihr dann in Kürze in unserem ausführlichen Testbericht.

Ich hatte Euch noch einen Satz zum neuen Temperatursensor versprochen, der direkt unter dem LED-Blitz sitzt. Nach den ersten Gerüchten dazu hatte ich noch an einen Kontaktsensor gedacht, auf den Ihr Euren Finger auflegen müsst, um Eure Körpertemperatur zu messen. Aber nein: Der Sensor funktioniert eher wie ein Infrarot-Thermometer: Ihr könnt damit also auch die Temperatur von Badewasser, Tee oder dem Steak auf dem Grill messen. Ihr richtet einfach die Kamera aufs Ziel und scannt dann die Temperatur.