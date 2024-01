Xiaomi 13T Pro im Lesertest: So gut schlägt sich das Xiaomi-Handy!

Kaum ein Smartphone haben wir bei nextpit so detailliert unter die Lupe genommen wie das Xiaomi 13T Pro. Den krönenden Abschluss bilden nun drei Lesertests von den nextpit-Leser:innen Nancy, Korbinian und Pierce. Wie sich das Xiaomi-Smartphone auf dem Community-Prüfstand geschlagen hat, das lest Ihr hier.

Das Smartphone wurde am 26. September 2023 offiziell vorgestellt – am gleichen Tag haben wir auch bereits den ausführlichen nextpit-Test des Xiaomi 13T Pro veröffentlicht. Eine Woche später machte sich Ben mit dem Smartphone auf einen Dreiländer-Trip durch Deutschland, Frankreich und Belgien, und das an einem Tag. Die große Frage dabei: Wird das Xiaomi 13T Pro diesen Akku-Test bestehen? Zu guter Letzt konntet Ihr in einem separaten Kamera-Test des 13T Pro noch die Fotos von Bens Reise bewundern.

In ihren drei Lesertests hatten Nancy, Korbinian und Pierce die Aufgabe, das Xiaomi 13T Pro in mindestens den folgenden Kategorien zu testen und zu bewerten: Design und Verarbeitung, Performance, Akku und Schnelladen, AMOLED-Display sowie Kamera: Allgemein und Portrait. Eine weitere Einflussnahme auf die Inhalte seitens von Xiaomi oder nextpit bestand nicht.

Hier geht's direkt zu den ausführlichen Lesertests, die uns von der Qualität so begeistert haben, dass wir sie direkt als eigene Artikel auf nextpit.de veröffentlicht haben:

Vielen Dank noch einmal fürs fleißige Testen, Fotografieren und Schreiben an alle Lesertester:innen – es hat uns wirklich großen Spaß gemacht, mit Euch zu arbeiten!

Das Xiaomi 13T Pro hat es im Lesertest unter anderem auch nach Paris geschafft. / © Pierce für nextpit

Xiaomi 13T Pro: Die Ergebnisse des Lesertests in Kürze

Das Xiaomi 13T Pro schneidet in allen drei Lesertests überwiegend sehr gut ab. "Das Xiaomi 13T Pro hat alles, was ein High-End-Gerät braucht – fast." schreibt Korbinian beispielsweise in seinem Fazit, und das "Xiaomi 13T Pro überzeugt [...] auf ganzer Linie", schreibt Pierce. Für die Hardwareleistung, das Display und die Leica-Kamera gibt es viele warme Worte. Nancy ist beeindruckt von der kristallklaren Bilddarstellung des 6,67 Zoll großen AMOLED-Displays und schreibt "Die Qualität der Bilder der Haupt- und Telekamera finde ich für ein Smartphone absolut beeindruckend."

Auch die "Akkulaufzeit war stets beeindruckend" im Test von Pierce, und er hat "die Schnellladefunktion [...] nach kurzer Zeit regelrecht zu lieben gelernt". Mit Wi-Fi 7 ist auch die "Konnektivität auf dem aktuellen Stand", freut sich Korbinian. Und gibt's auch Haken? Ein paar Kritikpunkte fallen den Testern ebenfalls auf. Bei Nancy löst die Software "gemischte Gefühle aus. MIUI, während es eine Fülle von Funktionen bietet, neigt dazu, etwas aufdringlich in Bezug auf Push-Nachrichten, vorinstallierte Apps und eingebaute Werbung zu sein.". Und Korbinian hätte sich kabelloses Laden und einen schnelleren USB-Port gewünscht.

Für alle weiteren Details: Schaut doch einfach mal in die oben verlinkten Lesertests zum Xiaomi 13T Pro rein, die viele viele Benchmarks, Testfotos quer durch Deutschland, Österreich und Frankreich und in ingesamt mehr als 10.000 Wörtern unzählige Eindrücke rund um das Xiaomi-Smartphone beinhalten.