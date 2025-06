Samsung begann mit der Veröffentlichung von One UI 7 am 7. April 2025 in ausgewählten Regionen, darunter Südkorea und Europa. Das Update wurde zunächst für das Galaxy S24 (Plus), Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6 zur Verfügung gestellt.

Allerdings hat Samsung den Rollout von One UI 7 für die in Frage kommenden Geräte etwa eine Woche nach der ersten Veröffentlichung gestoppt. Das Unternehmen nannte zwar keinen konkreten Grund für die Unterbrechung des UpdatesA>>>>>>>>>>>>>>A>, aber es wird vermutet, dass es an den von den Nutzern gemeldeten Fehlern liegt. Samsung hatte erklärt, dass die Pause dazu diente, die "bestmögliche Erfahrung" zu gewährleisten und dass das Update "in Kürze" wieder aufgenommen werde.

Erweiterte Liste der förderfähigen Geräte

Trotz der Pause hat Samsung die Liste der Galaxy-Geräte, die One UI 7 erhalten sollen, erweitert. Das Unternehmen bestätigte, dass das Galaxy S24 FE, das Galaxy S23 FE, das Galaxy Z Fold 5, das Galaxy Z Flip 5 und die Galaxy Tab S9-Serie direkt auf One UI 7 aktualisiert werden. Zu den anderen berechtigten Geräten gehören die Galaxy S22- und S21-Serien, das Galaxy S21 FE, das Galaxy Z Fold 4/3, das Galaxy Z Flip 4/3 und die Galaxy-Tab-S8-Serie, die das Update allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt erhalten werden.

Außerdem hat Samsung die Berechtigung auf mehrere Mittelklassemodelle der Galaxy A-Serie ausgeweitet. Laut einer Mitteilung, die in der Samsung Members App in Südkorea veröffentlicht wurde, werden das Galaxy A54, A53, A35, A34 und A16 das Update voraussichtlich im Mai erhalten. Das Galaxy A33, A25, A24, A16 und A15 werden voraussichtlich im Juni folgen. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass der Zeitplan für die Einführung des Updates je nach Region variieren kann.

Außerdem kann die Verfügbarkeit des Updates durch Gerätevarianten und Einschränkungen des Mobilfunkanbieters beeinflusst werden, insbesondere bei Modellen, die über einen Mobilfunkvertrag erworben wurden.

Welche Galaxy-Handys bekommen Android 15?

Samsung hat zwar noch keine vollständige Liste der Geräte veröffentlicht, die für das Android-15-Update in Frage kommen, aber wir können anhand der Software-Update-Politik des Unternehmens eine Vermutung anstellen. Theoretisch sollte One UI 7 für alle Galaxy-Smartphones und -Tablets verfügbar sein, die sich noch im offiziellen Software-Supportfenster befinden.

Neben den bestätigten Modellen haben wir eine Liste anderer Galaxy-Geräte zusammengestellt, die voraussichtlich das Update erhalten werden, wobei wir uns auf die Geräte konzentrieren, deren Software-Support bis 2025 und darüber hinaus reicht. Diese ausführlichere Liste orientiert sich dabei an Samsungs Update-Versprechen und ist in dieser Form nicht vollständig Gerät für Gerät von Samsung bestätigt.

Hier geht's direkt zu den Update-Aussichten nach Serie:

Das A54 wurde mit Android 13 eingeführt und wird voraussichtlich noch Android 17 erhalten. / © nextpit

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A55

Der Update-Tank des Galaxy S23 Ultra ist noch voll. / © FrankBoston / Adobe Stock, nextpit

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Ultra Tarifvergleich

Auch das Galaxy Z Flip 5 soll bis zu Android 17 unterstützt werden. / © nextpit

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 5 Tarifvergleich

Modell Angekündigtes Update-Datum Beginn der Verteilung Galaxy M14 / F14 TBC Mai 2025 Galaxy M15 / F15 TBC Mai 2025 Galaxy M16 / F16 TBC Juni 2025 Galaxie M33 TBC Juni 2025 Galaxie M34 5G TBC Mai 2025 Galaxie M35 Juni 2025 Mai 2025 Galaxie M54 / F54 Juni 2025 Mai 2025 Galaxy M55 / F55 / C55 Juni 2025 Mai 2025 Galaxy F56 Juni 2025 Mai 2025

Für das robuste Galaxy XCover 6 Pro gilt die gleiche Update-Politik wie für das Flaggschiff der Galaxy S-Familie. / © nextpit

Modell Angekündigtes Update-Datum Beginn der Verteilung Galaxy XCover 6 Pro Juni 2025 Galaxy XCover 7 Juni 2025 Juni 2025

Affiliate Angebot Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Die (buchstäblich) große Galaxy Tab S9-Familie soll noch vor Ende 2024 Android 15 erhalten. / © nextpit

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Tab S9

Der Artikel wurde am 20. Juni 2025 aktualisiert, um die Veröffentlichung und Verschiebung des One-UI-7-Updates von Samsung und die Hinzufügung weiterer Galaxy-Smartphones und -Tablets, die über die Samsung-Members-App mitgeteilt wurden, zu berücksichtigen.