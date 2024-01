Samsung Galaxy S24 Ultra im ersten Test: das erste echte "AI Phone"?

Die maximale Helligkeit des Panels beträgt in der Spitze 2.600 Nits, womit Samsung voll im aktuellen Trend immer hellerer Bildschirme liegt. Zumindest für das schummrige Münchner Winterwetter hätte gefühlt auch ein Zehntel davon gereicht. In extrem hellen Umgebungen soll auch das Gorilla Glass Armor wieder helfen – laut Samsung reduziert das Material die Reflexionen um 75 Prozent. Und tatsächlich, im direkten Vergleich mit dem Galaxy S24 ist der Unterschied deutlich sichtbar!

Samsungs Ultra-Serie hat in der Vergangenheit regelmäßig Prügel für das Display bekommen. Grund für die Aufregung waren aber nicht etwa die Größe oder die Darstellungsqualität, sondern die abgerundeten Ecken. Besonders bei Verwendung des S-Pen war es unpraktisch, "um die Ecke" fahren zu müssen, um Inhalte ganz am Rand zu bearbeiten. Beim Galaxy S24 Ultra ist der Bildschirm jetzt erstmals flach.

Auf dem Samsung Galaxy S24 Ultra läuft ab Werk Android 14 mit dem hauseigenen Overlay One UI in Version 6.0 (Vorab-Test) . Neben ein paar neuen Fonts hier und ein paar frischen Schnelleinstellungen da setzt Samsung vor allem mit der Galaxy AI ganz massiv auf KI. Wir haben ein paar Features für Euch bereits ausprobiert, einen ausführlicheren Test zu den KI-Features findet Ihr im Link nach den Features.

Auf dem Samsung Galaxy S24 Ultra läuft One UI in der Version 6.0, das neben ein paar kosmetischen Änderungen die ganz große KI-Kanone auffährt – und damit mitnicht auf Spatzen, sondern womöglich auch den ganz großen Vogel abschießt. Aber im positiven oder negativen Sinne?

Samsung Galaxy S24 Ultra: Performance

Das Galaxy S24 Ultra markiert ein Novum in Samsungs S-Klasse. Erstmals bekommen das Standard- und Plus-Modell nämlich ein anderes SoC als das Ultra-Flaggschiff. Die beiden kleinen laufen mit dem Exynos 2400, im Galaxy S24 Ultra steckt der Snapdragon 8 Gen 3 mit dem Zusatz "for Galaxy". Samsung zufolge macht das keinen Unterschied.

Vorteile:

Sehr gute Hardware-Leistung

WiFi 7 an Bord

Nachteile:

Keine Fortschritte bei Akku & Ladetempo

Es gab bereits vor dem S24-Launch Gerüchte über exakt diese SoC-Verteilung im S24(+) und S24 Ultra – und hier lag der Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy in den diversen geleakten Geekbench-Tests etwa 5 bis 10 Prozent vorne. In der Praxis wird der Leistungsunterschied zwischen den drei Modellen vermutlich zu vernachlässigen sein. Spannender ist da, wie sich der Hersteller mit der Kühlung in den unterschiedlichen Geräten anstellt und wie dauerhaft diese ihre Spitzenleistung abrufen können.

Während unseres ersten kurzen Hands-ons hatten wir bereits die Gelegenheit, auf dem S24 Ultra und auf dem S24+ den 3DMark WildLife StressTest Extreme laufen zu lassen. Dieser Benchmark treibt die beiden Smartphones 20 Minuten lang an ihre Grenzen und protokolliert die verfügbare Leistung über die Zeit. Dazu noch ein Hinweis: Das Samsung Galaxy S24+ und S24 Ultra, die wir für diesen Benchmark verwendeten, liefen noch nicht mit der finalen Firmware, mit der die Geräte dann auch ausgeliefert werden – es kann also noch kleine Änderungen geben. Jetzt aber das Ergebnis:

Samsung Galaxy S24 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy,

Firmware nicht final) Samsung Galaxy S24+

(Exynos 2400,

Firmware nicht final) Samsung Galaxy S23 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy) Redmagic 9 Pro

(Snapdragon 8 Gen 3) Pixel 8 Pro

(Tensor G3) 3DMark Wild Life Extreme Stress Test Bester Loop: 4.478

4.478 Schlechtester Loop: 2.816 Bester Loop: 4.282

4.282 Schlechtester Loop: 2.594 Bester Loop: 3.762

3.762 Schlechtester Loop: 2.467 Bester Loop: 5.201

5.201 Schlechtester Loop: 4.804 Bester Loop: 2.311

2.311 Schlechtester Loop: 1.219

Das Samsung Galaxy S24 Ultra schafft mit 4.478 Punkten eine respektable Leistung, liegt aber deutlich unter dem Gaming-Smartphone Redmagic 9 Pro, das im nextpit-Test auf 5.201 Punkte kam. Auch die Stabilität ist deutlich niedriger als beim Redmagic-Smartphone. Um einer Überhitzung zu entgehen, drosselt das S24 Ultra kräftig und landet im schlechtesten Durchgang nach etwa 20 Minuten bei nur noch 2.816 Punkten (62,9 Prozent). Das Galaxy S24 Plus kommt dem sehr nahe: Im besten Durchlauf schafft das Modell 4.282 Punkte, im schlechtesten 2.594 Punkte (60,6 Prozent).

Samsung verspricht für die Kühlung eine 1,9 mal größere Vapor Chamber mit neuen Materialien am Thermal Interface; aber zumindest einen Riesensprung gegenüber dem S23 Ultra schafft die aktuelle Generation hier nicht. Mit der aktuellen Firmware (Stand: 16. Januar 2024) bringt es das letztjährige Flaggschiff auf 3.762 Punkte im besten und 2.467 Punkte im schlechtesten Durchgang (65,6 Prozent). Aber wie gesagt, bei unserem Vorab-Testgerät war die Firmware noch nicht final.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra (vorne) hat ein Qualcomm-SoC, im Galaxy S24+ (hinten) steckt ein Exynos-Chip von Samsung. / © nextpit

Im Vergleich zum Galaxy S23 Ultra verspricht Samsung eine 18 Prozent schnellere CPU-Leistung. Die NPU soll sogar um 42 Prozent zugelegt haben, was bei den ganzen KI-Features wirklich sinnvoll ist. Den Zusatz "For Galaxy" verdient sich der Snapdragon 8 Gen 3 laut Samsung unter anderem durch einen fünf Prozent schneller getakteten Performance-Core sowie eben die gesteigerte NPU-Leistung. Auch bei der GPU solls deutliche Zuwächse geben, nämlich um 32 Prozent gegenüber dem S23 Ultra. Beim Ray-Tracing soll das S24 Ultra sogar um 57 Prozent zulegen. Samsung arbeitet dazu übrigens mit verschiedenen Spielestudios zusammen, um einen Ray-Tracing-Support auf dem Smartphone zu ermöglichen. Aktuell bestätigt sind die folgenden Titel:

NightCrow (Wmade)

Arena Breakout (Tencents)

Tarisland (Tencents)

Diablo Immortal (Blizzard/Netease)

Racing Master (Netease)

Ob das langfristig ausreicht, um gleichzuziehen mit dem iPhone 15 Pro Max, das eine hervorragende Spielekonsole abgibt, wird sich im ausführlichen Test zeigen müssen. Zumindest in Sachen Triple-A-Titeln hat Samsung deutlich weniger auf die Kacke gehauen als Apple.

Zu guter Letzt noch ein Satz zum Akku: Hier spielt das Samsung Galaxy S24 Ultra den Verwalter. Es gibt nach wie vor 5.000 mAh, und auch beim Schnellladen – wenn man das im Vergleich zu Xiaomi & Co. überhaupt so nennen mag – hat sich nichts getan. Per Kabel ladet Ihr wieder mit 45 W, kabellos geht's dank Fast Wireless Charging 2.0 mit 15 W.