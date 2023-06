Befindet Ihr Euch bei der Arbeit in einer digitalen Schuldenspirale?

Es stellt sich heraus, dass es so etwas wie ein Zuviel an Kommunikation geben kann, und das macht uns bei der Arbeit wirklich zu schaffen. Die ständige Flut von E-Mail-Threads, Nachrichten, Pop-up-Erinnerungen, Videomeetings und anderen immerwährenden Kommunikationsmitteln lässt moderne Arbeitnehmer/innen in die Knie gehen.

In Microsofts neuestem Work Trends Report, der im Mai veröffentlicht wurde, wird dieses Phänomen als "digitale Schuld" bezeichnet. Kurz gesagt: Wenn Ihr mehr Benachrichtigungen und digitale Interaktionen habt, als Ihr verkraften könnt, habt Ihr digitale Schulden.

Warum digitale Schulden giftig sind

Wir wissen bereits, dass unsere Abhängigkeit von und der Umgang mit Technologie ihren Preis hat. Im Jahr 2017 fanden Forscher einen Zusammenhang zwischen Smartphone-Benachrichtigungen und der Gehirnchemie. Die Studie zeigte, dass Jugendliche, die von Smartphones abhängig sind, viel häufiger depressiv, ängstlich oder impulsiv sind.

Sechs Jahre später sieht es nicht besser aus. Tatsächlich ist unsere digitale Abhängigkeit sogar noch schlimmer geworden. Selbst bei Erwachsenen führt die ständige Erreichbarkeit zu einer hohen Alarmbereitschaft, einem Gefühl der Dringlichkeit und dem Druck, auf irgendeine Weise reagieren zu müssen.

Abgeschlagene Produktivität

Die digitale Verschuldung belastet die Produktivität, denn die ganze digitale Verwaltung schaltet den Flow-Zustand aus, der nötig ist, um die Arbeit wirklich zu erledigen. Geschäftige Arbeit übernimmt die Oberhand. Und schwupps! Die Produktivität verschwindet in einer allgegenwärtigen Wolke aus Benachrichtigungen, Wiedervorlagen, Flaggen, Threads, Erinnerungen und Pings.

Und was ist mit Kreativität oder Innovation? Vergesst es. Der Umgang mit den Tools, die uns eigentlich helfen sollten, ist zum größten Zeitfresser des Tages geworden.

Was kann man also tun?

Das gut gemeinte Konzept der "digitalen Entgiftung" gibt es nicht ohne Grund, aber es scheitert oft daran, dass je fleißiger eine Person ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie Benachrichtigungen ausschaltet oder sogar stumm schaltet.

Aus diesem Grund haben Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern spätere, unbezahlte Arbeitsstunden geleistet, weil sie die Zeit mit der Familie mit der Arbeitszeit vermischt haben. Selbst auferlegtes digitales Detoxing ist nur so effektiv wie die Willenskraft einer Person, oder so begrenzt wie Ihr Ehrgeiz.

Es gibt jedoch Möglichkeiten, die digitale Unordnung gegen sich selbst einzusetzen. Ihr könnt E-Mail- und Messaging-Filter einrichten, die Benachrichtigungseinstellungen auf allen Plattformen sorgfältig verwalten und Teile des Tages blockieren, um einen Teil der digitalen Schulden zu begleichen.

Ihr könnt jederzeit Filter für eure E-Mails verwenden, um zu vermeiden, dass Ihr den ganzen Tag über eine überwältigende Anzahl von Benachrichtigungen erhaltet. / © NextPit

KI in glänzender Rüstung

Die bittere Ironie des Ganzen ist, dass der vielversprechendste Superheld im Kampf gegen unsere digitale Last die künstliche Intelligenz ist. Von der Technik belastet? Werft mehr Technik auf das Problem.

Aber dieses Mal könnte es anders sein. Microsofts Copilot-Bot wurde aktualisiert, um KI in einen Sekretär von einst zu verwandeln, um einen langen E-Mail-Thread zusammenzufassen oder eine längere Nachricht zu verfassen. Mithilfe von Scantechnologie kann er auch Dateien abrufen und erspart Euch so das Durchforsten von Ordnern nach den Informationen, die Ihr braucht.

Dank der Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz werden intelligente Assistenten immer schlauer, und Tools zur Automatisierung von Arbeitsabläufen übernehmen viel Arbeit, geringwertige Arbeit und sich wiederholende Aufgaben.

KI-gestützte E-Mail-Verwaltungstools wie Boomerang und Sanebox helfen Arbeitnehmern dabei, Prioritäten für wichtige Mitteilungen zu setzen.

Laut Microsoft befürchten 49 % der Menschen, dass KI ihre Arbeit ersetzen wird, aber 70 % gaben an, dass sie so viel Arbeit wie möglich an KI delegieren würden, um ihre Arbeitsbelastung zu verringern. Sicherlich sehen einige von uns KI als den Sensenmann an, aber es sieht so aus, als ob viel mehr von uns begeistert sind, dass sie uns vom Rande des Burnouts zurückholen kann.

Dieser Artikel wurde von Dara Flynn geschrieben.