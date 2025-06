macOS Tahoe 26: Neues Design und spannende Features für den Mac

macOS Tahoe 26: Neuer Look und neue Features

Wie bei iOS 26 setzt Apple auch auf dem Mac verstärkt auf Transparenz. Das Dock und Widgets fügen sich nahtlos in das neue Design ein, und auf dem Sperrbildschirm sind Uhrzeit und Datum in einer lichtdurchlässigen Darstellung zu sehen. Die Menüleiste ist komplett in den Hintergrund gerückt und verschwindet optisch, sodass sie sich besser in den Arbeitsbereich integriert.

Beim Design der Icons gibt Apple euch eine Wahl. Neben den bewährten Modi Light und Dark steht nun der Clear Look zur Verfügung, der die App-Symbole transparent erscheinen lässt. Zudem können Farben von Ordnern individuell angepasst werden, und für eine bessere Übersicht lassen sich Emojis direkt zu Ordnernamen hinzufügen.

Das neue Kontrollzentrum in macOS Tahoe / © Apple

Auch überarbeitet Apple das Kontrollzentrum, um eine schnellere Bedienung zu ermöglichen. Doch einige Features, die Apple in seiner globalen Pressemitteilung beworben hat, fehlen in der europäischen Version. So bleiben auch in diesem Jahr einige Funktionen außen vor – etwa die Live-Aktivitäten, welche Echtzeitinformationen vom iPhone auf den Mac übertragen. Dieses Feature ist außerhalb der EU verfügbar, ähnlich wie das weiterhin nicht in Deutschland erhältliche iPhone Mirroring.

Eine App kommt jedoch auch bei uns in Europa vom iPhone auf den Mac. Mit macOS 26 bringt Apple die bekannte iPhone-Telefon-App auf den Mac. Ihr könnt ab sofort eure Anrufe direkt vom Computer aus verwalten – inklusive Favoriten, Voicemails und Anrufliste. Auch die neuen Funktionen Anruffilter und Hold Assist sind integriert: Der Anruffilter nimmt Anrufe von unbekannten Nummern entgegen und fragt automatisch nach Details des Anrufers, bevor Ihr entscheidet, ob Ihr den Anruf annehmt. Hold Assist übernimmt für Euch Warteschleifen und meldet sich, sobald eine Person auf der anderen Seite verfügbar ist. Voraussetzung für diese Funktionen ist ein verbundenes iPhone, das den Mobilfunk weiterleitet.

Die Telefon-App gibt es jetzt auch auf dem Mac / © Apple

Spotlight bekommt großes Update

Die Systemsuche Spotlight erhält mit macOS Tahoe 26 ein umfassendes Upgrade. Neben einem neuen Design bietet die Suche jetzt erweiterte Filtermöglichkeiten, mit denen Ihr gezielt nach Dateien, Apps, Events oder Nachrichten suchen könnt. Zusätzlich lassen sich direkt aus Spotlight Aktionen ausführen, etwa E-Mails versenden, Notizen erstellen oder einen Podcast starten – ohne die entsprechende App öffnen zu müssen. Dank Quick Keys könnt ihr bestimmte Aktionen noch schneller auslösen, indem Ihr den gewünschten Aktionen kurze Zeichenfolgen zuweist.

Spotlight in macOS Tahoe 26 / © Apple

Neues in Apple Intelligence auf dem Mac

Apple hält sich mit großen KI-Ankündigungen zurück, bringt aber dennoch einige Neuerungen für Apple Intelligence. Dazu gehört die Live-Übersetzung in FaceTime, Nachrichten und der Telefon-App, die vollständig auf dem Gerät läuft und Eure Gespräche privat hält.

Auch die Kurzbefehle-App wird stärker mit Apple Intelligence verknüpft. Ihr könnt jetzt KI-gestützte Workflows erstellen, die entweder lokal auf dem Gerät verarbeitet werden oder mit Private Cloud Compute leistungsfähigere Modelle nutzen. Apple nennt als Beispiel ein KI-gestütztes System für Studierende, das eine Audiotranskription mit Notizen abgleicht und fehlende Inhalte ergänzt.

Neue Apps für macOS 26

macOS Tahoe 26 bringt zwei gänzlich neue Apps mit:

Die Games-App bietet eine zentrale Plattform für alle Spiele auf dem Mac und kommt mit einem neuen Game Overlay, das schnellen Zugriff auf Kontakte und Systemeinstellungen innerhalb eines Spiels ermöglicht.

Die Journal-App, die letztes Jahr für das iPhone eingeführt wurde, ist jetzt auch auf dem Mac verfügbar, damit ihr eure persönlichen Erlebnisse plattformübergreifend festhalten könnt.

Die finale Version von macOS Tahoe 26 erscheint im Herbst 2025. Eine Beta-Version für registrierte Entwickler steht ab sofort zur Verfügung, ein öffentliches Beta-Programm für alle Nutzer startet im Juli.