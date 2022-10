Apple iPad Pro (2022): Alles in allem ziemlich prositiv

Das neue iPad Pro (2022) ist eine echte Kraftmaschine und entwickelt sich mehr und mehr zu einem echten Hochleistungsrechner , mit dem sich auch sehr rechenintensive Operationen durchführen lassen. Auch beim Preis steht das iPad Pro „echten“ mobilen Computern in nichts mehr nach. Warum ich mich aber an einer Preisdiskussion nicht beteiligen möchte, wer beim iPad Pro zugreifen sollte und was das neue Super-Tablet von Apple alles kann, klären wir in unserem ersten Hands-On.

Pro in der Leistung und Pro auch im Preis Apple räumt auch in diesem Jahr seine Produktlinien weiter auf: Die kleinen Modelle erhalten ein Upgrade (vor allem) in Sachen Design – und werden spürbar teurer. Die Pro-Modelle bekommen das Beste an Hardware eingebaut, was Apple zu bieten hat. Am Design ändert sich aber nichts. Alleine der neue M2-Chip macht das iPad (2022) zu einem der aktuell leistungsfähigsten Heim-Computer, sofern man bei Tablets über Computer sprechen möchte. Dazu gesellt sich dann ein richtig tolles Display (leider kein OLED) und schnelle Konnektivität, wie Wi-Fi 6E oder Thunderbolt 3. Bevor ich hier zu sehr ins Fazit abgleite und zu lange über die Vorteile des Apple-Tablets referiere, wieder zurück zum Punkt: All das hat natürlich seinen Preis. Los geht es bei der 11’’-Variante bei einem Preis von 1.049 Euro, das iPad mit 12,9’’ startet bei 1.449 Euro. Die teuerste Variante eigentlich unglaublichen 2 TB Speicherkapazität schlägt mit 2.829 Euro zu Buche. Affiliate Angebot Apple iPad Pro 12.9" (2022) Hier direkt bei amazon bestellen Zur Geräte-Datenbank Wie immer entbrennt alljährlich nach einem Apple-Event eine Diskussion darüber, ob die Preise denn nun gerechtfertigt seien – oder eben nicht. Es ist aus meiner Sicht nicht nur müßig darüber zu debattieren – immerhin sollte diese Frage jede und jeder für sich selbst entscheiden. Es ist auch eine sehr schwierige Diskussion! Apple hat in diesem Jahr seiner Einstiegsvariante, dem Apple iPad, nicht nur ein optisches Facelift verpasst, sondern mit dem A14-Bionic auch einen Chipsatz verbaut, der über viele Jahre eine gute Arbeit machen wird. Beim iPad Pro und dem M2-Chipsatz ist das noch krasser – mindestens fünf Jahre, aber eher sieben Jahre sollten für dieses iPad Updates drin sein. iPad Pro 2021, iPad Pro 2022 und iPad mini: Eine Familie zum Knutschen! / © NextPit Im Endeffekt bedeutet es, dass Apple seine Hardware sehr nachhaltig baut und nicht darauf setzt, dass man sich alle ein bis drei Jahre ein neues Produkt zulegen muss, um noch genügend Power zu haben. Gerade der Support von Hardware ist nicht nur aufwändig, sondern auch sehr teuer. Wenn man nun noch Chipkrise, deutlich komplexere Lieferketten und drastisch teurere Transportwege und Euroschwäche dazurechnet, dann kann man unter diesen Aspekten den Preis verstehen, ohne ihn rechtfertigen zu müssen.

Never change a running system. Leider! Was das Einstiegs-iPad von Apple spendiert bekommen hat, blieb der Pro-Variante (noch) verwehrt: Auch in diesem Jahr ändert Apple am Design nichts, und es bleibt quasi alles beim Alten. Das gilt unglücklicherweise auch für die Position seiner Frontkamera. Die sitzt nämlich nach wie vor auf der schmalen Seite des Tablets. Das hat zur Folge, dass man bei Videoanrufen, wofür man diese Kamera wohl in 90 Prozent der Fälle nutzen dürfte, seitlich gefilmt wird und man irgendwie nicht so richtig sein „Gegenüber“ ansehen kann. Beim neuen Einsteiger-iPad hat Apple die Kamera nun auch endlich „richtig“ verbaut. Wahrscheinlich dürften dann auch die Pros im kommenden Jahr an der Reihe sein. Ansonsten sind Design und Verarbeitung wie immer bei Apple: tadellos. Der Körper ist aus schönem Aluminium und aus einem Stück gefräst. Das Liquid-Retina-XDR-Display ist perfekt eingearbeitet – nichts wackelt, scheppert oder hat Luft.

Liquid Retina XDR Display: Eindeutig für Profis gemacht Apples Pro-Linien entwickeln sich mehr und mehr zu Produkten, die für Profis gemacht sind oder für Menschen, die gerne das Maximum haben. In diesem Jahr verbaut Apple in seiner 12,9’’-Variante ein Display-System, das HDR-Content unverfälscht wiedergeben kann. Mit einer Helligkeit bis zu 1000 Nits lassen sich Bilder und Videoaufnahmen außerdem auch in sehr heller Umgebung ansehen. Die 10.000 mini-LEDs des Displays sind zu rund 2.500 sogenannten Dimming-Zones zusammengeschaltet, um zielgerichtet einzelne Bereiche dimmen und so deutlich bessere Kontraste erzielen zu können. Das Display des iPad Pro 2022 ist bis zu 1000 Nits hell / © NextPit Das ist vor allem für die Vollprofis interessant. Das iPad wird für Kreative eine verlängerte Werkbank, mit der Fotografen, Filmemacher oder Illustratoren auch von unterwegs ohne Laptop störungsfrei und wie gewohnt arbeiten können. Menschen, die wiederum gerne Filme und Serien konsumieren, kommen mit dem iPad Pro (2022) ebenfalls auf ihre Kosten: Es gibt neben Dolby Vision und HDR10 auch HLG – „Hybrid Log Gamma“, einen Standard, um TV-Signale in SDR oder HDR wiedergeben zu können. Der Sound, der aus den vier Lautsprechern des iPad Pros kommt, ist immer wieder beeindruckend. Auch das ist ziemlich Pro! Und natürlich unterstützt das Display auch die sogenannte ProMotion-Technologie, bei der die Bildwiederholfrequenz stufenlos von 24Hz auf 120Hz hin und her wechselt, je nachdem was gerade gefragt ist. Auf diese Weise läuft alles flüssig, spart aber gleichzeitig auch Energie, wenn möglich. Der Apple Pencil 2 zeigt beim iPad Pro 2022 auch schon vor der Berührung an, was zu erwarten ist. Der kleine, rote Punkt über der roten Linie ist eine Vorschau. / © NextPit

Apple iPad Pro 12.9" (2022): Besonderheiten Mit dem Apple Pencil der zweiten Generation zeigt das iPad Pro 2022 bereits dann das Resultat der Stiftspitze an, wenn der Stift etwa 1 Zentimeter über dem Display schwebt. Diese neue Funktion ist erstaunlich praktisch.

M2+5G+WiFi 6E = Absolute Top-Performance Die Apple-eigenen SoCs haben sich zu Recht den Ruf erarbeitet, extrem performant und dabei sehr energieeffizient zu sein. Der M2-Chipsatz ist der aktuellste Chipsatz von Apple, der erst vor wenigen Monaten vorgestellt wurde. Es ist ein Chip-System, das über 8 Kerne für seine CPU, 10 Kerne für die GPU und 16 Kerne für die Apple-Neural-Engine verfügt. Im Vergleich zum sowieso schon schnellen M1-Chipsatz ist der M2 bei der CPU laut Apple nochmal um 15% schneller geworden. Die Grafik wird sogar rund 35% schneller berechnet. Apple verbaut im iPad Pro auch sonst alles, was Speed bringt: Mit Wi-Fi 6E gibt es eine drahtlose Verbindung mit bis zu 2,4 Gb/s – im Vergleich zum iPad Pro des vergangenen Jahres ist das doppelt so schnell. Es versteht sich wohl auch von selbst, dass die iPad-Pro-Varianten als Cellular-Modell 5G unterstützen. Wie gewohnt gibt Apple die genaue Leistung der Batterie nicht an. Allerdings habe ich das iPad Pro in den vergangenen Tagen auch bei starker Nutzung immer über den Tag gebracht.

Never change a running system. Lidar geil! Die Frontkamera des iPad Pro ist eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera, die auch „Center Stage“ unterstützt. Mit Center Stage hält die Kamera Euch bei Videokonferenzen immer im Zentrum des Geschehens – also automatisch in der Bildmitte. Wie aber weiter oben schon geschrieben, ist die Position der Kamera auf der schmalen Seite des iPads sowas von nervig. i Ich hoffe wirklich, dass dieser Fehler spätestens nächstes Jahr korrigiert wird. Das Hauptmodul auf der Rückseite des iPad Pros besteht aus einer 12-Megapixel-Haupt- und einer 10-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Mit dem Kamerasystem lassen sich auch 4K-Videos mit 60 fps oder Super-Slow-Motion-Clips mit 240 fps aufnehmen. Durch den M2-Chip lassen sich übrigens ProRes-Videos bis zu drei Mal schneller rendern. Das Kameramodul des iPad Pro 2022 im LED-Blitz und LiDAR-Scanner. / © NextPit Selbstverständlich ist auch in diesem Jahr beim iPad Pro ein LiDAR-Scanner an Bord. Mit dieser Technologie lässt sich eine Depth Map einer Umgebung erstellen, indem die Laufzeit des ausgesandten Infrarot-Lichts an der Umgebung gemessen wird. Auf diese Weise unterstützt das iPad Augmented- beziehungsweise Mixed-Reality-Applikationen.